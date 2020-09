Mudra i stabilna žena od svojeg muškarca neće tražiti ove stvari

Mnoge žene griješe kada je odnos prema partneru u pitanju, a događa se da prekasno shvate kako nisu bile u pravu. Jake i stabilne žene neće raditi neke stvari niti ih očekivati od partnera

<h2>Ona je neovisna i nema potrebu tražiti od partnera da brine o njoj</h2><p>Neće ga pokušavati mijenjati u smislu da mu počne određivati što će jesti, odjenuti i kako će se zabavljati. Isto tako, ne želi da on takve stvari radi njoj. Ona je samostalna i sigurna u sebe.</p><p>Partner joj ne treba da bi zamijenio njezine roditelje niti kako bi ona njemu glumila mamu. Treba joj pravi muškarac.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti kako život učiniti sretnijim:</p><h2>Neće tražiti od njega da odustane od onoga što voli</h2><p>Mudra žena neće zahtijevati od svojeg muškarca da promijeni posao ili se prestane baviti svojim hobijima samo da bi provodio više vremena s njom. Ona zna da bi ga to učinilo nesretnim jer bi se morao odreći onoga u čemu uživa.</p><p>Ne očekuje da on prestane živjeti onog trenutka kada mu ona uđe u život.</p><h2>Neće joj pasti na pamet tražiti da odbaci svoje prijatelje ili obitelj</h2><p>Svjesna je da se s njima možda neće dobro slagati jer su previše različiti, ali ipak su to njegovi prijatelji, njegova obitelj i važno je da se on uz njih osjeća dobro. Mudra žena neće postavljati ultimatume tipa "Ili oni ili ja".</p><p>Također, neće razmišljati na način da bi mu ona trebala biti najvažnija na svijetu, a svi ostali ljudi s kojima je proveo život postaju nevažni.</p><h2>Ne zahtijeva od njega da ima iste interese kao i ona</h2><p>U redu je pozvati ga da joj se pridruži u nečemu što nju veseli, npr. odlascima na satove salse, ali ako on to odbije, ona mu to neće zamjeriti niti će inzistirati da ide s njom.</p><p>Prisiljavati nekoga da radi nešto što ne voli - nikako ne može dobro završiti. Ona zna da to što nemaju iste interese ne znači da se manje vole ili da imaju lošu vezu.</p><h2>Nikada od njega neće tražiti da postane druga osoba</h2><p>Ona je svjesna toga da kvaliteta veze ne ovisi o tome da se jedan partner mora promijeniti. Zna da je svojeg muškarca zavoljela upravo takvog kakav je, sa svim njegovim manama.</p><p>Također, jasno joj je da će se čovjek promijeniti samo ako on to sam želi, ne ako ga netko prisiljava na to. </p><h2>Neće tražiti od njega da ignorira ostale žene</h2><p>Mudra žena jako dobro zna da ne postoji muškarac na ovom svijetu koji neće pogledati atraktivnu ženu - pogledat će je i žena jer jednostavno privlači pažnju.</p><p>Ne primijetiti lijepu ženu za svakog muškarca bilo bi neprirodno. Ona zna razliku između - pogledati nekoga u prolazu i koketiranja (što definitivno ne bi tolerirala).</p><h2>Neće tražiti beskonačne dokaze o ljubavi</h2><p>Neće ga maltretirati zahtjevima da joj pokazuje dokaze svoje ljubavi i vjernosti - ona mu jednostavno vjeruje. Od svojeg partnera očekuje isto. Svjesna je kako nema nikakvog smisla živjeti s nekime u koga se nema povjerenja.</p><p>Ona neće sumnjičavo provjeravati njegov mobitel ili e-mail jer bi se i ona uvrijedila da to njoj netko radi, piše <a href="http://brightside.me/inspiration-relationships/7-things-wise-women-dont-demand-from-their-partners-275710/" target="_blank">BrightSide</a>.</p>