Samo kratko gledanje u sunce nanijet će ljudima veliku štetu

Jake UVA i UVB zrake ljeti se izrazito reflektiraju od raznih predmeta, poput ceste ili vodenih površina te “ulaze” u oko, pa je moguće zamućenje u očnoj leći (katarakta) ili čak degenerativne promjene na mrežnici.

Već i kratkotrajno gledanje direktno u sunce, bez ikakve zaštite, može nakon desetak sekundi jako i trajno oštetiti žutu pjegu na mrežnici, fokus oka. Ljeti se i više škilji, što izaziva naprezanje mišića lica i očiju, a time i glavobolju. Zato je zaštita oka sunčanim naočalama važna.

Foto: Dreamstime

- Izaberite zaštitne naočale primjerena oblika koje što je manje moguće propuštaju ultraljubičaste zrake pa tako i sa strane te odozdo zbog moguće refleksije od vodenih površina koja je posebno opasna. Posebnu pozornost posvetite kvaliteti stakala sunčanih naočala te kupujte samo one s valjanom deklaracijom i prije kupnje svakako se savjetujte s oftalmologom i optičarom - govori oftalmolog dr. Dean Šarić.

Rizik za oči ljeti predstavlja i kupanje u bazenima i moru, pogotovo kod ljudi koji nose kontaktne leće. Morska voda ili klorirana voda iz bazena mogu biti vrlo agresivni za oči zbog mogućeg razvoja infekcija.

- Cijeli je niz mogućih upalnih procesa, počevši od jednostavnih iritacija, preko lakših infekcija do onih teških koje mogu završiti i oštećenjem pa čak i gubitkom vida. Izbjegavajte odlazak u bazen s kontaktnim lećama, a ukoliko to činite, koristite isključivo jednodnevne leće - kaže dr. Dean Šarić.

Onima koji nose meke kontaktne leće preporučuje da se zadrže na jednodnevnim lećama koje svakodnevno mijenjaju. Oni koji nose dugotrajnije leće (višetjedne meke ili polutvrde leće) redovito bi trebali održavati njihovu higijenu.

- Ako već nosite leće, ljeti nabavite one s visokim faktorom UV zaštite, koje su odličan nadomjestak za sunčane naočale, posebno prilikom ljetnih aktivnosti poput kupanja, jedrenja, tenisa ili vožnje biciklom - kaže dr. Šarić.

Foto: Dreamstime

Ograničite nošenje kontaktnih leća na osam do deset sati dnevno. Pridržavajte se pravila održavanja i čišćenja leća, a dok plivate, koristite zaštitne naočale ili masku kako biste izbjegli kontakt leća s vodom. Zbog mogućnosti prijenosa infekcije, na kontaktnu leću ne smije dospjeti ni morska ni bazenska voda.

Bebe i sasvim mala djeca ne smiju se izvoditi na direktno jako sunce tijekom središnjeg dijela dana, odnosno od 10 do 16 sati.

Ako nakon 24 sata od primjene kapi za oči one još suze, potražite pomoć

Tijekom ljeta postoji povećan rizik od infekcije oka (konjunktivitis, keratitis) zbog sunca, pojačanog vjetra i soli iz mora ili znoja koja dolazi do oka. Ako je crvenilo, suzenje, osjećaj stranog tijela u oku i pojačan sekret iz oka prisutan 24 sata nakon primjene umjetnih suza, preporučljivo je potražiti liječničku pomoć, govore stručnjaci.

Leće s UV filtrom su dobra zaštita za vašu rožnicu

Na tržištu postoje kontaktne leće s UV filtrom za dulji boravak na otvorenom i za one koji su tijekom ljeta zanimanjem vezani uz otvoreni prostor. Iako su one dobra zaštita za rožnicu i dublje dijelova oka, ne pružaju dovoljnu zaštitu sluznice, kao ni od zablještenja. Uz leće se preporučuju i sunčane naočale.

I djeca i stariji trebali bi nositi sunčane naočale

Dječje oko jako je osjetljivo na UV zračenje, a uz to se ne znaju sama zaštititi, pa im osigurajte pravilnu zaštitu. U starijoj životnoj dobi većina ne nosi sunčane naočale jer nisu stekli naviku, no za njih je nošenje sunčanih posebno važno jer sunce štetno djeluje na leću i mrežnicu. Jeftine sunčane naočale nemaju kvalitetnu leću niti stopostotnu UVA i UVB zaštitu. Ako su tamne, izazivaju širenje zjenice i još veća količina sunčevih zraka prodire u oko, što može biti opasno. Također, dijelom iskrivljuju sliku ili nisu bez dioptrije, pa izazivaju zamor oka.

Operirana vam je mrena?

Foto: Dreamstime

U rizičnu grupu spadaju i starije osobe, kao i one kojima je operirana mrena ili oni koji imaju bolesti mrežnice. Zaštititi se trebaju kapom ili šeširom i obaveznim sunčanim naočalama koje filtriraju UV zračenje.

Polarizirane naočale

Ne gledajte u sunce direktno i ne zaboravite da i voda reflektira zrake štetne za oči. Oftalmolozi preporučuju polarizirane naočalne leće kako biste i za najjačeg sunca uživali u sunčanom danu bez odbljesaka.

Isušeno vam je oko?

Foto: Dreamstime

Sunčeva svjetlost, visoke temperature i vjetar pospješuju isparavanje zaštitnoga suznog filma, pa tako dolazi do isušivanja površine oka, zbog čega dolazi do pečenja, grebanja, pa sve do osjećaja stranog tijela u oku, no dr. Šarić savjetuje da uza se uvijek imate kvalitetne kapljice kao nadomjestak za očne suze, kako u suhim i klimatiziranim prostorima tako i na vjetru i prašini.