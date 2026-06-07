Samo šest minuta zaboravljenih jednostavnih vježbi pomoći će da učvrstite sve mišiće u tijelu

Osamdesetih godina prošlog stoljeća, pukovnik i liječnik Vasily Ivanovich Vorobyov osmislio je šestominutni vojnički trening, koji je dva puta nagrađen od strane stručnjaka zbog nevjerojatnog učinka, bez izazivanja ikakvih nuspojava. Objavio je više od 70 znanstvenih radova i registrirao nekoliko izuma.

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Njegov program vježbanja nazivaju još i nevidljivom gimnastikom, jer se izvodi kratko i gotovo se ne primjećuje da išta radite. U početku je osmišljen za uredske radnike i izvrstan je izbor za ljude koji većinu dana provode sjedeći. Za one s viškom kilograma ovo je odličan način za početak tjelesne aktivnosti jer ne uzrokuje dodatno opterećenje i stres na srce.

Osam jednostavnih vježbi izvode se samo šest minuta, ali za najbolji učinak trebalo bi ih raditi svaki sat. Mogu se raditi sjedeći, stojeći, ispred televizora... bilo kada i bilo gdje.

Kako izgleda mini trening?

1. Podizanje peta: Dok sjedite, podignite stopala na prste. Ovo je odlična vježba za listove. Napravite 40 ponavljanja.

2. Podizanje prstiju: Pete su pričvršćene za pod, ostatak stopala podignite prema gore 40 puta.

3. Zatezanje stražnjice: Stegnite glutealne mišiće 50 puta.

4. Zatezanje trbuha: Udahnite kroz nos, izdahnite kroz usta i uvucite trbuh dok ne izdahnete. Ponovite 20 puta.

5. Mišići leđa: Proširite ramena, ispravite leđa i povucite ramena unatrag te približite lopatice jednu drugoj. Ponovite 20 puta.

6. Stisnite i opustite šake: Ponovite 50 puta. Ovo je vježba za gotovo cijelu ruku.

7. Okrenite glavu u stranu: Vrlo polako i pažljivo okrećite glavu udesno i ulijevo, tako da položaj tvori kut od 90 stupnjeva. Ponovite 20 puta, vrat će vam biti zahvalan.

8. Ispružite bradu: Gurnite bradu i donju čeljust prema naprijed, tako da donja usna prelazi preko gornje. Ovo je vježba koju možete koristiti za uklanjanje podbratka.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prednosti vježbi

Izvođenje ovih vježbi omogućuje opuštanje i služi kao preventivno sredstvo za mnoge ozbiljne probleme: oštećenje vida, poremećaje pamćenja, migrenu, pa čak i debljanje. Suština gimnastike dr. Vorobyova je brzo i kvalitetno opterećenja glavnih dijelova ljudskog tijela.

Vježbe ujedno aktiviraju sve mišićne grupe, poboljšavaju rad unutrašnjih organa, stimuliraju cirkulaciju, poboljšavaju rad limfe, ubrzavaju metabolizam te potiču sagorijevanje masti.