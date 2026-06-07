Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NEVIDLJIVA GIMNASTIKA

Samo šest minuta zaboravljenih jednostavnih vježbi pomoći će da učvrstite sve mišiće u tijelu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Samo šest minuta zaboravljenih jednostavnih vježbi pomoći će da učvrstite sve mišiće u tijelu

Ruski doktor osmislio je još u 80-im godinama prošlog stoljeća vježbe kojima niti danas nema bolje zamjene. Nemaju nikakve medicinske kontraindikacije, mogu se raditi sjedeći i za njih uvijek imate vremena

Admiral

Osamdesetih godina prošlog stoljeća, pukovnik i liječnik Vasily Ivanovich Vorobyov osmislio je šestominutni vojnički trening, koji je dva puta nagrađen od strane stručnjaka zbog nevjerojatnog učinka, bez izazivanja ikakvih nuspojava. Objavio je više od 70 znanstvenih radova i registrirao nekoliko izuma. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

specka mišičava žena bodybilder 00:41
specka mišičava žena bodybilder | Video: 24sata/Video

Njegov program vježbanja nazivaju još i nevidljivom gimnastikom, jer se izvodi kratko i gotovo se ne primjećuje da išta radite. U početku je osmišljen za uredske radnike i izvrstan je izbor za ljude koji većinu dana provode sjedeći. Za one s viškom kilograma ovo je odličan način za početak tjelesne aktivnosti jer ne uzrokuje dodatno opterećenje i stres na srce.

JEDNOSTAVNA METODA Drevna kineska vježba mogla bi pomoći u snižavanju krvnog tlaka, pokazalo istraživanje
Drevna kineska vježba mogla bi pomoći u snižavanju krvnog tlaka, pokazalo istraživanje

Osam jednostavnih vježbi izvode se samo šest minuta, ali za najbolji učinak trebalo bi ih raditi svaki sat. Mogu se raditi sjedeći, stojeći, ispred televizora... bilo kada i bilo gdje.

Kako izgleda mini trening?

1. Podizanje peta: Dok sjedite, podignite stopala na prste. Ovo je odlična vježba za listove. Napravite 40 ponavljanja.

2. Podizanje prstiju: Pete su pričvršćene za pod, ostatak stopala podignite prema gore 40 puta.

3. Zatezanje stražnjice: Stegnite glutealne mišiće 50 puta.

VJEŽBE ZA SVE Evo koje su vježbe idealne za koji dio tijela - što raditi za jaka prsa, trbuh, noge, stražnjicu...
Evo koje su vježbe idealne za koji dio tijela - što raditi za jaka prsa, trbuh, noge, stražnjicu...

4. Zatezanje trbuha: Udahnite kroz nos, izdahnite kroz usta i uvucite trbuh dok ne izdahnete. Ponovite 20 puta.

5. Mišići leđa: Proširite ramena, ispravite leđa i povucite ramena unatrag te približite lopatice jednu drugoj. Ponovite 20 puta.

6. Stisnite i opustite šake: Ponovite 50 puta. Ovo je vježba za gotovo cijelu ruku. 

7. Okrenite glavu u stranu: Vrlo polako i pažljivo okrećite glavu udesno i ulijevo, tako da položaj tvori kut od 90 stupnjeva. Ponovite 20 puta, vrat će vam biti zahvalan.

8. Ispružite bradu: Gurnite bradu i donju čeljust prema naprijed, tako da donja usna prelazi preko gornje. Ovo je vježba koju možete koristiti za uklanjanje podbratka.

Woman rubbing her neck, suffering from pinched nerve, osteochondrosis or whiplash
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prednosti vježbi

Izvođenje ovih vježbi omogućuje opuštanje i služi kao preventivno sredstvo za mnoge ozbiljne probleme: oštećenje vida, poremećaje pamćenja, migrenu, pa čak i debljanje. Suština gimnastike dr. Vorobyova je brzo i kvalitetno opterećenja glavnih dijelova ljudskog tijela.

UTJECAJ NA SRCE, IZDRŽLJIVOST... Vježbate i uzimate lijekove? Evo na što morate obavezno paziti
Vježbate i uzimate lijekove? Evo na što morate obavezno paziti

Vježbe ujedno aktiviraju sve mišićne grupe, poboljšavaju rad unutrašnjih organa, stimuliraju cirkulaciju, poboljšavaju rad limfe, ubrzavaju metabolizam te potiču sagorijevanje masti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Blizanci će se riješiti dugova, Ribe očekuje duboka strast i ljubav
od 7. do 13. lipnja

Veliki tjedni horoskop: Blizanci će se riješiti dugova, Ribe očekuje duboka strast i ljubav

Zvijezde donose ljubavne preokrete, poslovne uspone i padove te zdravstvene savjete za svaki znak. Saznajte koji su vam najbolji i najlošiji dani u sljedećem periodu
Koliko ste jaki u općem znanju? Provjerite u novom kvizu!
Jeste li pravi znalac?

Koliko ste jaki u općem znanju? Provjerite u novom kvizu!

Samo za čitatelje 24sata donosimo zabavan i izazovan kviz od 25 pitanja u kojem se testira vaše znanje iz filma, zemljopisa, povijesti, glazbe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026