Samohrani gay tata troje djece inspiracija je mnogim mladima

Njegov životni put nije bio lagan - njegov je otac prezirao homoseksualce poput njega, a kad je pronašao sreću sa životnim partnerom, on je preminuo u snu. No danas uživa u svojoj obitelji i nasmijava internet

<p>José Rolón, ili <a href="https://www.instagram.com/nycgaydad/">@nycgaydad,</a> naziv po kojem ga poznaje njegovih 137 tisuća pratitelja, odrastao je sanjajući o tome da ima djecu. Ali Rolón (44) nikada nije mislio da će se to i doista ostvariti.</p><p>- Odrastao sam u kući s ocem koji mi je vikao da 'hodam kao čovjek, a ne kao peder'. Da me netko povukao sa strane i rekao mi da ću jednog dana imati veliku, sretnu obitelj, rekao bih mu da je lud - kaže on. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život u Zagrebu zamijenili sa Suskom</strong></p><p>To je jedan od razloga zašto je Rolón, planer vjenčanja u New Yorku, počeo objavljivati ​​snimke života sa svojim sedmogodišnjim sinom Averyjem i 6-godišnjim kćerima blizankama Lilah i London.</p><p>- Želim da LGBTQ mladi znaju da postoji nada. Stalno dobivam poruke od zabrinutih mama poput 'Moj sin ima 13 godina, homoseksualac je i stvarno se bori. Hvala vam što ste mu pokazali što je moguće' - objašnjava.</p><p>Rolón održava sadržaj laganim i često se podsmjehuje homoseksualnim stereotipima. U jednom isječku koji je nedavno postao viralni hit, Rolón urnebesno odgovara komentatoru koji ga je pitao 'Žele li gay tate da njihovi sinovi budu poput djevojaka ili frajera?'.</p><p>Video prikazuje Rolóna kako Avery postavlja niz pitanja, a Avery daje 'homoseksualne' odgovore, tipa:</p><p>Rolón: 'Tko je tvoja kraljica?'<br/> Avery: 'To je lako, Beyoncé.'</p><p>Nikad ne biste pitali heteroseksualnog roditelja odgajaju li svoje dijete kao homoseksualca ili heteroseksualca, objašnjava Rolón.</p><p>- Rijetko odgovaram trolovima, ali ovog nisam mogao pustiti - kaže on sa smijehom.</p><h2>Put prema očinstvu</h2><p>Iako se Rolón proslavio na društvenim mrežama nasmijavajući ljude, njegov život obilježila je osobna tragedija.</p><p>Rolónov suprug Tim Merrell umro je 2013. u snu. U to je vrijeme Avery je bio novorođenče, a surogat majka supružnika bila je u 11-om tjednu trudnoće s kćerkama Lilah i London.</p><p>Rolón se prestrašio da neće moći odgajati troje djece bez ljubavi svog života.</p><p>- Suprug i ja bili smo sjajan tim. Ne bih mogao zamisliti da to radim bez njega. Ali u jutro njegovog sprovoda probudio sam se i pomislio: 'Avery je upravo izgubio oca. Što da se meni nešto dogodilo?' Nisam ga želio ostaviti samog na ovom svijetu i znao sam što trebam učiniti - otkrio je Rolón.</p><p>Rolón je objavio vijesti o bebama koje čekaju, dok je u crkvi punoj 400 ljudi držao Merrellov pogrebni govor.</p><p>- To je bio moj poziv na ljubav i molitve. I od tada me podržavaju. Zaista je potrebno selo.za odgoj djece - rekao je Rolón. </p><p>Danas to selo uključuje Avery, Lilah i London.</p><p>- Oni imaju jedni druge i svi smo si podrška. Od usamljenika na svijetu postao sam netko tko ima prekrasnu obitelj punu ljubavi - rekao je. </p>