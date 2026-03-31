Sanja Musić Milanović o mitu da je zdrava hrana preskupa: 'Kila srdela je jeftinija od pizze'

Objava Medijskog centra Fakulteta političkih znanosti, koja je trebala poslužiti kao promocija intervjua sa Sanjom Musić Milanović na temu dječjeg zdravlja i prehrane, pokrenula je burnu raspravu na Instagramu. U kratkom isječku, voditeljica Službe za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) i supruga predsjednika Republike Hrvatske, pokušala je razbiti mit da je brza hrana jeftinija od uravnoteženog obroka, no njezine su izjave mnoge korisnike ostavile s gorkim okusom u ustima.

Zagreb: Predstavljanje istraživanja HZJZ i UNICEF o pravilnoj prehrani djece | Video: 24sata/pixsell

U videu, snimljenom povodom objave Smjernica za medijsko izvještavanje o dječjem zdravlju i debljini, Musić Milanović iznosi konkretne primjere kako bi dokazala svoju tezu. Glavni argument vrti se oko cijene srdela, nutritivno bogate ribe koja je, prema njoj, dostupna i cjenovno prihvatljiva.

​- To definitivno ne može biti istina - započinje Musić Milanović, govoreći o mitu da je zdrava hrana skuplja.

​- Govorimo o kili srdele od koje se može normalno nahraniti jedna četveročlana obitelj. Četiri do pet eura, kilogram srdela, što je jeftinije od pizze - nastavlja, dodajući kako je 'jedna krafna skuplja od dvije jabuke'.

Ova izjava dio je šireg javnozdravstvenog narativa, budući da je intervju nastao u kontekstu obilježavanja Svjetskog dana debljine, koji se održava početkom ožujka. Problem je posebno izražen u Hrvatskoj, koja se prema statistikama iz 2026. godine nalazi u samom vrhu europskih zemalja po broju djece s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Podaci pokazuju da je čak oko 35 posto djece u dobi od osam do devet godina suočeno s ovim problemom. Cilj kampanje je, između ostalog, educirati javnost i medije o važnosti pravilne prehrane i destigmatizirati debljinu kao isključivo individualni problem.

'Na predsjedniku ne vidimo da jede srdele'

Unatoč dobroj namjeri, poruka prve dame nije naišla na odobravanje. Komentari ispod objave brzo su se ispunili kritikama, sarkazmom i optužbama za licemjerje i nerazumijevanje životnog standarda prosječnog građanina. Mnogi su njezine savjete doživjeli kao patronizirajuće i odvojene od stvarnosti.

Komentatori su isticali kako savjeti o zdravoj prehrani gube na vjerodostojnosti kada dolaze od osobe čiji suprug, po njihovom mišljenju, ne slijedi te iste principe.

​- Ne vidimo baš na predsjedniku da jede srdele i tanke šnite crnog kruha. Našoj prvoj dami zakazao media training, ništa nije naučila od prvog ovakvog istupa - stoji u jednom od komentara. Drugi su se nadovezali primjedbama poput: 'ako se kilu srdelice tanko isfiletira, može se nahraniti cijeli grad'.

*uz korištenje AI-ja