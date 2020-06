Snovi o simpatiji otkrivaju vaše strahove, bojazni i nedoumice

Kad ste zaljubljeni u nekoga jednostavno želite biti što bliže toj osobi, provoditi s njom vrijeme i razvijati smisleniju i dublju vezu. No možda postoji problem ako stalno sanjate simpatiju

<p>Interpretacija snova je prilično komplicirana i često nam snovi ne donose nedvosmisleni i jasan smisao niti mogu reflektirati vašu trenutačnu situaciju, piše <a href="https://www.yourtango.com/2020334555/what-does-it-mean-when-you-dream-about-your-crush">YourTango.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što naše tijelo radi kad utone u san</p><p>No ako često sanjate svoju simpatiju, možda ste već proživjeli primjere koje ćemo navesti.</p><h2>1. Često sanjate simpatiju</h2><p>Ako se simpatija često pojavljuje u vašim snovima, znači da zaista želite da ta veza postane moguća i o njoj razmišljate cijelo vrijeme. Ono što se zbiva u snovima pokazuje što mislite o toj simpatiji i kako je doživljavate. Negativni aspekt tih snova govori da trenutačno prolazite kroz teško razdoblje te da ste nesigurni i uplašeni.</p><p>Podsvjesno osjećate da je vaša simpatija netko tko vas ne doživljava na isti način ili da previše vremena provodite tražeći ono što želite, no ne dobivate ono što vam treba. Kad se riješite takvih misli, sanjat ćete o drugim stvarima, pa i o izlascima s drugim ljudima.</p><h2>2. Ako vas simpatija poljubi</h2><p>Kad sanjamo da smo dobili poljubac, to znači da puno razmišljamo o tome s kakvim čovjekom želimo biti i tko nas zanima. Poljubac označava žudnju za ljubavlju i nježnošću.</p><h2>3. Zaljubili ste se u nekog nepoznatog</h2><p>Kroz snove se odražava i naše samopouzdanje, a ono što se odvija u snovima nije samo odraz misli i osjećaja o simpatiji, nego i odraz osobina koje cijenimo. Stoga, ako sanjate o nekom slavnom, u tom čovjeku vidite osobinu koju i sami želite imati. Istovremeno, to može značiti da imate osjećaj kao da su vam neke mogućnosti u životu nedostupne.</p><h2>4. Kad simpatija izlazi s drugima</h2><p>Osobito je težak san u kojem sanjate da je vaša simpatija izašla na romantični izlazak s nekim drugim. To može značiti da gajite snažnu ljubomoru.</p><h2>5. Svađa</h2><p>Ako ste se sa simpatijom posvađali u snu, vrijeme je da stanete na loptu i porazgovarate o tome kako se vaša simpatija osjeća u stvarnom životu. Ako je svađa o njemu, onda se podsvjesno pitate sviđate li mu se ili ne. Isto tako, može značiti da vam je teško izraziti prave osjećaje, ali i to da ste spremni simpatiji priznati kako se osjećate prema njoj.</p><h2>6. Odbio ili odbila vas je</h2><p>Kad sanjate da vas je simpatija odbila u snu, znači da nemate povjerenja u to kako vas drugi doživljavaju. No to ne znači da će se isti scenarij odigrati i u stvarnosti. Većina ljudi vjeruje da odbijanje u snu proizlazi iz straha i nesigurnosti u budnom stanju, ili da sumnjate u ono dobro što nosite u sebi. No interpretacija sna je rijetko crno - bijela i snovi su puno kompliciraniji nego što djeluju na prvi pogled.</p>