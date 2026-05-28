Savjeti kako efikasno zaštititi biljke u vrtu od jakih vrućina

Piše Goran Ivanović,
Stručnjaci upozoravaju da toplinski valovi sve češće ugrožavaju vrtove pa je važna dobra priprema. Ključno je zalijevanje ujutro, malč i sjena u najtoplijem dijelu dana

Sve češći toplinski valovi postaju ozbiljan izazov za vrtove, koji u samo nekoliko dana ekstremnih temperatura mogu pokazati znakove stresa. Od uvelih listova do isušene zemlje i usporenog rasta. Stručnjaci upozoravaju da je ključ uspjeha u pravovremenoj pripremi i jednostavnim, ali dosljednim mjerama njege.

Jedno od najvažnijih pravila tijekom toplinskog vala jest izbjegavati zalijevanje u najtoplijem dijelu dana. Voda tada brzo isparava, a biljke mogu dodatno doživjeti temperaturni šok.

Preporučuje se zalijevanje rano ujutro, kada je tlo još hladno i biljke mogu učinkovito upiti vlagu prije nego što sunce ojača. Stručnjaci također naglašavaju važnost dubinskog zalijevanja, kojim se potiče razvoj jačeg i otpornijeg korijena.

Posebnu pažnju treba posvetiti lončanicama i povišenim gredicama, koje se znatno brže isušuju od vrtnog tla.

Važnost malčiranja

Malčiranje se smatra jednom od najučinkovitijih metoda očuvanja vlage u tlu tijekom vrućina. Sloj organskog materijala poput slame, lišća ili drvne sječke pomaže:

  • smanjiti isparavanje vode
  • održati stabilniju temperaturu tla
  • ograničiti rast korova
Stručnjaci napominju da je važno ostaviti mali razmak oko stabljike kako bi se spriječilo truljenje i pojava bolesti.

Tijekom ekstremnih vrućina mnoge biljke ne mogu podnijeti izravno sunce u podnevnim satima. Zato se sve češće koriste različiti oblici zasjenjivanja. Od profesionalnih mreža do jednostavnih improviziranih rješenja u kućnoj radinosti.

Lončanice se pritom lako premještaju u prirodnu sjenu, što može značajno smanjiti stres biljaka i spriječiti oštećenja listova.

Stručnjaci savjetuju da se travnjak tijekom toplinskog vala ne kosi prenisko. Viša trava bolje zadržava vlagu, štiti korijen i sprječava pregrijavanje tla.

Umjesto čestog površinskog zalijevanja, učinkovitije je rjeđe, ali temeljitije navodnjavanje koje potiče dublji rast korijena.

Česte pogreške koje treba izbjeći

U razdobljima ekstremnih vrućina vrtlari često nesvjesno pogoršavaju stanje biljaka. Najčešće pogreške uključuju:

  • zalijevanje usred dana
  • sadnju novih biljaka tijekom toplinskog vala
  • gnojenje biljaka koje su već pod stresom
  • prekopavanje suhog i vrućeg tla
Dugoročna priprema za sve toplija ljeta

Stručnjaci ističu da se vrtovi moraju prilagoditi novoj klimatskoj stvarnosti. Dugoročne mjere poput sustava kap po kap, skupljanja kišnice, poboljšanja kvalitete tla kompostom te odabira otpornijih biljnih vrsta mogu značajno smanjiti potrebu za intervencijama tijekom toplinskih valova.

Iako toplinski val može ozbiljno opteretiti vrt, pravovremena i pravilna njega čini veliku razliku. Kombinacija pametnog zalijevanja, malčiranja, stvaranja sjene i izbjegavanja najčešćih pogrešaka može pomoći biljkama da prebrode i najintenzivnije ljetne vrućine bez trajnih posljedica.

