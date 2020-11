Savjeti kako postići blagdansko raspoloženje i razvedriti se

Kraj prosinca mnogi s nestrpljenjem čekaju smatrajući ga najljepšim dijelom godine, no blagdanski ugođaj i sreću koja iz njega proizlazi teže je postići nego ikad prije

<p>Zato smo razgovarali sa stručnjakinjama za sreću koje su ljudima savjetovale na što se fokusirati. Tako psihologinja prof.<strong> Mirjana Krizmanić </strong>kaže kako je izvor sreće individualan i za svakoga drugačiji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za sreću</p><p><br/> - Ne postoji općeniti recept, no mislim da je nešto što svatko može primijeniti fokus na dvije temeljne stvari koje vode do sreće. Nekad uzimamo zdravo za gotovo da su naši bližnji živi i zdravi, no to je nešto čemu se trebamo veseliti svakog dana. Dodatno, ako smo i sami zdravi, ništa nas ne boli i nemamo nekih većih problema, onda je i to razlog za sreću. Mislim da iz te dvije spoznaje proizlazi sve drugo - kaže Krizmanić.</p><p><br/> S druge strane, hrvatska doktorice sreće izv.prof.dr.sc. <strong>Anita Freimann </strong>ujedno je doktorirala na ekonomiji sreće i kaže kako su znanstvenici iz danskog Instituta sreće nedavno objavili veliko istraživanje o blagostanju u doba krize i ponudili preporuke koje naizgled djeluju jednostavno, ali itekako utječu na osjećaj zadovoljstva i akumulaciju radosti.</p><h2>1. Živi dan po dan</h2><p>- Na prvom mjestu bih izdvojila savjet da treba živjeti dan po dan. To znači da se ne treba opterećivati pitanjima hoće li sutra biti lockdown ili koliko će biti novooboljelih jer na to nemamo utjecaja i zato to nema smisla. Isplanirajte vrijeme i ispunite si dan - kaže prof. Freimann.</p><h2>2. Služi drugima</h2><p>- Koliko god da nam je teško, najviše sreće kod ljudi uvijek uzrokuje mogućnost da smo usrećili druge, kad služimo potrebitijima od nas. Zato valja promisliti kako možemo pomoći na dnevnoj razini, je li to obitelj, prijatelj, susjed ili neka humanitarna akcija u koju se možemo uključiti i pomoći drugima - nastavlja prof. Freimann.</p><h2>3. Bavi se hobijem</h2><p>- Iskoristite vrijeme kako biste se bavili hobijem kojeg ste zapostavili jer za njega niste imali vremena - preporučila je naša sugovornica.</p><h2>4. Nauči nešto novo</h2><p>- Ima puno sveučilišta koja su otvorila svoja vrata i savjetujem svima da upišu neki besplatni tečaj jer je to sad dostupnije nego ikad prije. Na raspolaganju su različite vrste tečajeva, od stručnih u bilo kojem dijelu znanosti, od šivanja do kuhanja i razne aktivnosti. Sada možete učiti od vrhunskih stručnjaka za nula kuna ili za minimalan novac - preporučila je.</p><h2>5. Kreći se</h2><p>- Ne zaboravite na fizički aktivnost iako su uvjeti ograničeni. U redu, ne možemo vježbati kao inače, ali uvijek možemo dan započeti praksom razgibavanja ili ako radimo od kuće svakih sat vremena odvojiti nekoliko minuta za kretanje i razgibavanje - ističe prof. Freimann.</p><h2>6. TV zamijeni knjigom</h2><p>- Osobno sam izbacila TV iz kuće prije nekoliko godina i to mi je najbolja stvar koju sam napravila u životu. Postoje knjige iz svih područja koje vas mogu zanimati. Skuhajte kavu, uzmite knjigu autora od kojeg možete nešto naučiti i ubacite u život nekoga tko vas inspirira - kazala je.</p><h2>7. Druži se s ljudima</h2><p>- Socijalni kontakt i druženje s drugima su iznimno važni za sreću, pa i u ovim vremenima kad se moramo pridržavati mjera. No to vas ne treba spriječiti da se čujete telefonom ili preko aplikacija s nekim tko vam je blizak te da obnovite prijateljstva koja ste zanemarili. Posvetite vrijeme drugima, ali ne za beznačajne razgovore, nego pokušajte makar jedanput na tjedan zaista razgovarati s nekim s kim se dugo niste čuli - kaže ona.</p><h2>8. Informiraj se, ali s mjerom</h2><p>- Zbog svega što se zbiva oko nas moramo biti informirani o situaciji i novim mjerama, li ne tražiti vijesti opsesivno po portalima. Istraživanja su pokazala da čitanje vijesti na portalima na osjećaj depresije utječe čak više nego TV. Pročitajte vijesti jedanput na dan i ne pretjerujte - savjetuje prof. Freimann.</p><h2>9. Izađi</h2><p>- Bitno je provoditi vrijeme na otvorenom i u prirodi, pogotovo ako imamo mogućnost jer živimo kraj parka, rijeke ili šume. Svakog dana prošećite najmanje 15 minuta do pola sata, poštujući mjere - kazala je prof. Freimann.</p><h2>10. Diši, meditiraj</h2><p>- Mislim da je iznimno važno biti u sadašnjem trenutku, a to možemo postići prakticirajući neku od tehnika meditacije ili disanja čime utječemo na mentalno zdravlje i jačamo kapacitet pluća - zaključila je naša doktorica za sreću.</p><p> </p><p> </p>