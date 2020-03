Čistimo kada smo tjeskobni, ali to je samo privremeno rješenje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: STRAH, ANKSIOZNOST ILI PANIKA - PREPOZNAJTE KOJE SU SVE RAZLIKE

Sada, kada velik dio stanovništva radi od kuće u izolaciji kako bi se smanjilo širenje korone, možda ste primijetili koliko često čistite svoj dom - i to ne samo zato što je to nužan aspekt održavanja zdravlja u ovom trenutku, piše Huffpost.

Kad osjećamo da su neke stvari izvan naše kontrole, postajemo tjeskobni, a tjeskobe se najbolje riješiti čišćenjem, prema nekima.

Tjeskoba počinje kada osjetimo prijetnju, a to je u ovom slučaju zarazna i zastrašujuća bolest koja se brzo širi svijetom. No ipak treba se znati nositi s tolikim stresom. Uz to, čišćenje umiruje našu trenutno možda 'nemirnu' svijest.

Ljudi vole predvidjeti stvari i znati što dolazi, a iz perspektive preživljavanja, predvidljivost nam omogućava planiranje i bolju zaštitu od potencijalnih prijetnji. U vrijeme pojačanog kaosa (poput pandemije) naša sklonost čišćenju često se povećava.

Osim toga, kada dovoljno brzo čistimo ili dovoljno brzo usisavamo, to može djelovati kao mini trening i donijeti iste neurokemijske koristi kao i vježbanje. Osim što smanjuje hormone stresa, vježbanje potiče i proizvodnju endorfina koji su prirodno sredstvo za poboljšanje raspoloženja i sredstvo za ublažavanje boli.

Kad se pozabavite izazovnim projektom čišćenja, primjerice organizacijom ormara, veća je vjerojatnost da ćete se moći boriti i s drugim izazovima koja vam djeluju zastrašujuće ili izvan kontrole.

Zdravo je čistiti da očistite svoj um, steknete perspektivu i odmorite se od brige. Ali to se ne bi smjelo koristiti za skrivanje od problema. Morate preuzeti kontrolu nad tjeskobom i riješiti svoje probleme.

Ako čistite kako biste izbjegli unutarnju nelagodu, poput brige ili tuge, ti će se osjećaji samo privremeno ublažiti. Međutim, čim prestanete sa čišćenjem, tjeskoba će se opet vratiti. To je zato što ste naučili da se ne možete nositi s tim osjećajima, da su previše zastrašujući i neugodni, a da bi se osjećali bolje, trebali biste ih izbjegavati. No izbjegavanje tjeskobe je samo njeno potiskivanje.

Ako čistite prvenstveno kada ste zabrinuti zbog problema s kojima se suočavate i rijetko poduzimate korake kako biste ih riješili, to znači da je čišćenje odgovor izbjegavanja, a ne način da se olakša tjeskoba.

Kako bi bili sigurni da vaše navike čišćenja i dalje oslobađaju stres i ne pretvaraju se u taktiku izbjegavanja, preporučuje se postavljanje granica i iskrenost prema sebi kada stvari počnu ići po zlu. Pokušajte izdvojiti određeno vrijeme za čišćenje, kao primjerice prvu stvar ujutro. Jutarnje čišćenje označava 'novi početak' i pruža osjećaj blagostanja i mira. Čišćenjem, um se osjeća mirnije i slobodnije te se može usredotočiti na druge zadatke.

Obavezno ograničite količinu vremena koju posvećujete čišćenju i kad jednom potrošite to vrijeme, nastavite dalje s ostatkom dana.

Dok ne vidite da tjeskoba lagano nestaje, u međuvremenu upotrijebite tehnike disanja kako biste se usredotočili na sebe, dodirujte nešto neobično i fokusirajte se na teksturu.

Ako vaši strahovi i tjeskobe traju tijekom dana i ne prestanu nakon nekoliko dana, potražite stručnjaka. Terapija će vam pomoći da odredite koja su ponašanja zdrava u odnosu na izbjegavajuća. Jednom kada steknete svijest o svom ponašanju, možete početi mijenjati nezdrave obrasce.

