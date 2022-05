Savjeti za bolji odabir partnera: Budite sigurni u svoju vrijednost

Iako ste sami sebi obećali da više nećete imati posla s idiotima, tek nakon par mjeseci veze shvaćate kako je vaš novi odabranik posesivni ljubomorko/a, kontrol-frik, pataloški lažljivac ili prevarant? Možda čak nije ništa od navedenog, no naprosto je netko tko vam stalno potkopava samopouzdanje i donosi više tuge nego sreće?

Psiholozi objašnjavaju kako velik broj ljudi zbog raznih okolnosti u svom životu nije emocionalno sazrio, već stalno ponavljaju iste pogreške vodeći se obrascima koje su gledali u svojoj obitelji u djetinjstvu ili pak kroz prva ljubavna iskustva. Iako nije lako prekinuti takve loše navike i "učiti se" pametnije birati, postoje neki općeniti savjeti koji u tome mogu pomoći:

1. Ne dozvolite vašim genitalijama da biraju!

Iako zvuči smiješno, većina pogrešnih odnosa nastaje upravo iz jake fizičke privlačnosti, odnosno dobrog seksa. I muškarci i žene bi trebali zapamtiti kako seksualni podražaj nema nikakve veze s budućnosti odnosa. Naravno da se bez neke početne kemije ne može, no niti "svemirski seks" neće nadomjestiti razlike u stavovima, nepoštovanje ili manjak ljubav.

Studije pokazuju kako se u većini stabilnih ljubavnih odnosa seks poboljšava s vremenom, dok je u toksičnim vezama pravilo kako je on sjajan na početku, no postaje gori s vremenom kako odnos propada.

2. Pričekajte sa seksom

Kod dvoje odraslih i seksualno iskusnih ljudi često se nameće pitanje - čemu uopće čekati sa seksom. Ipak, psiholozi tvrde kako bi oni koji imaju naviku "završavanja" s pogrešnim ljudima, svakako bi trebali pričekati. Kod seksa dolazi do lučenja hormona koji stvaraju osjećaj bliskost, no on je samo prividan ako s druge strane imamo nekoga koga još zapravo ne poznajemo. Pričekajte da se na neki način upoznate, čujete međusobne stavove i razmišljanja, a seksualnu napetost iskoristite kao dodatan začin nakon što dođe do seksa - to vam može samo koristiti.

3. Budite iskreno sigurni u svoju vrijednost

Kako se osjećamo, takve i ljudi privlačimo. Primjerice, ako se osjećate izgubljeno, povrijeđeno od strane bivšeg partnera, niste još posložili svoje prioritete i ulazite u vezu samo kako ne biste bili sami, odnosno da vam ne bi bilo dosadno, znatno su veće šanse da završite s nekim tko vam ne odgovara. Prije ulaska u novu vezu važno je sabrati svoje misli i imati pozitivan dojam o sebi - znati da ste lijepi, pametni i sposobni te zaslužujete nekoga tko će vas poštovati i tako doživljavati. Ljudi koji su vam lagali, varali vas ili vas emocionalno zlostavljali nisu to činili jer vi to zaslužujete - već zato što su takvi ljudi, a najvažnije je postaviti zdrave temelje samopoštovanja kako biste se na prve naznake takvog ponašanja mogli maknuti iz odnosa.

4. Izbjegavajte ono "poznato" ako dolazite iz disfunkcionalne obitelji

Ako su vaši roditelji imali loš brak, cijelo ste djetinjstvo promatrali kako se međusobno odnose s nepoštovanjem ili je jedan od njih zlostavljao drugoga, na prvi znak toga da vas potencijalni partner podsjeća na nešto iz vaše primarne obitelji, bježite. Psiholozi objašnjavaju kako ljudi imaju ugrađene porive da ispravljaju stvari iz prošlosti u sadašnjosti, no to je nešto protiv čega se treba boriti. Primjerice, vaš otac može biti divan tada, sposoban majstor i odličan prijatelj no istovremeno i loš suprug koji ne zna pokazivati nježnost - no vi ne biste smjeli upasti u zamku da imate partnera koji vas podsjeća na njega nadajući se kako ćete svojim ponašanjem ipak doći do te nježnosti u njemu.

5. Dajte običnoj curi/dečku šansu

Često pridjevu "obično" pripisujemo i značenje "dosadno", no istina je kako je to iskrivljena percepcija ljudi koji imaju naviku biti u lošim odnosima. Oni su navikli na emocionalne drame, stalne svađe i mirenja, veliku strast i bol te smatraju kako bez tih komponenti nema prave ljubavi. Psiholozi objašnjavaju kako prava i stabilna partnerska ljubav u neku ruku i jest "dosadna", no to je upravo i njezina čar. Treba težiti odnosu koji se polako izgrađuje i ljubavi koja raste po "zaslugama" - odnosno lijepim stvarima koje partner čini za nas i obrnuto. Tako se stvaraju temelji veze koja donosi duševni mir, stabilnost i koja izvlači ono najbolje iz nas.

