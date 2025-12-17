Obavijesti

Savršeno oblikovana frizura: Kako koristiti lakove i gelove na način da ne uništavaju kosu

Piše Dubravka Prpić Znaor
Savršeno oblikovana frizura: Kako koristiti lakove i gelove na način da ne uništavaju kosu
Kosa je kruna ljepote, no njeno oblikovanje često se doživljava kao kompromis između željenog izgleda i zdravlja. Lakovi i gelovi mogu biti nezamjenjivi saveznici za postizanje dugotrajnih frizura, no pravilna primjena ključna je za očuvanje sjaja, elastičnosti i cjelokupnog zdravlja kose.

Woman with long dark hair and wave hairstyle
Lakovi za kosu pružaju trenutačnu fiksaciju i kontrolu, no važno je birati formule koje nisu previše agresivne i ne sadrže alkohol u velikim koncentracijama, jer on isušuje vlasi i može dovesti do lomljenja vrhova. Gelovi, s druge strane, idealni su za oblikovanje definiranih pramenova ili postavljanje složenih, stiliziranih frizura.

Njihova pravilna primjena podrazumijeva nanošenje na vlažnu kosu i temeljito ispiranje nakon uporabe kako bi se spriječilo nakupljanje koje može otežati kosu i umanjiti njezin prirodni sjaj. 

Kombinirajte lagani sprej za završni sjaj s umjerenom količinom gela. Tako ćete postići frizuru koja traje, a kosa neće izgledati teška ili ljepljiva.

Beautiful young girl applying hair spray on her hair
Kako lakovi i gelovi utječu na kosu

Redovita, ali nepravilna uporaba lakova i gelova može izazvati nekoliko problema: isušivanje vlasi, lomljenje, elektriziranje i nakupljanje ostataka proizvoda.

Ipak, umjerena i svjesna uporaba ne samo da ne šteti, nego može poboljšati oblik frizure i olakšati stiliziranje. Kombinacija kvalitetnog lakiranja i njege nakon stylinga – poput regeneratora ili ulja za vrhove – osigurava ravnotežu između estetike i zdravlja kose.

Dobar trik je koristiti proizvode koji sadrže dodatke poput proteina, keratina ili prirodnih ulja, koji štite kosu dok je fiksiraju. Na taj način styling postaje ne samo sredstvo ljepote, nego i oblik njege.

Povijest lakova i gelova u svijetu ljepote

Njihov razvoj prati trendove frizura kroz stoljeća, a tu je i tehnologija same formule. Prvi lakovi pojavili su se još u 1920-ima u obliku sprejeva na bazi smole, dok su gelovi, u modernom smislu, zaživjeli 1960-ih s popularizacijom “wet look” frizura i sve složenijih styling tehnika.

Kroz desetljeća, formule su se razvijale – od teških, ljepljivih smjesa do laganih i hranjivih proizvoda koji balansiraju postojanost i njegu.

U suvremenoj kozmetici, lakovi i gelovi postali su sofisticirani proizvodi, često obogaćeni zaštitnim i regenerativnim sastojcima. Njihova primjena više nije samo uređivanje i stiliziranje, već ujedno njega kose.

Posebno je to bitno u vrijeme izlazaka, kad kosa mora biti savršena tijekom čitave večeri, a možda i do jutra. 

Close-up profile side view of nice lovely cute fascinating attractive groomed cheerful cheery girl looking aside copy empty blank space place isolated over pink pastel background
Kombinirajući pravilnu tehniku te odabir proizvoda prilagođenih tipu kose možete sačuvati kosu od isušivanja, čak i ako lakove i gelove koristite gotovo svaki dan.

