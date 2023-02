Saznajte koji planet je vladar godine vašeg rođenja: Rođeni u godini Merkura su inteligentni

Volite biti u središtu pozornosti

Sunce vlada 1933., 1940., 1947., 1954., 1961., 1968., 1975., 1982., 1989., 1996., 2003., 2010., 2017. i 2024. godinom.

Ako ste rođeni u godini Sunca, odlikujete se dobrodušnošću, ljubaznošću i plemenitošću. Puni ste optimizma i ne dopuštate da vas bilo kakve životne nevolje izbace iz ravnoteže. Tople ste prirode i uvijek ste spremni pomoći prijatelju ili bliskoj osobi u nevolji. Volite biti u središtu pozornosti pa ste u društvu uglavnom baš vi najglasniji. Ne podnosite bilo kakav oblik nepravde i uvijek ćete stati na stranu slabije osobe ohrabrujući je i štiteći.

Imate izražen ponos pa vas je lako povrijediti, a uvrede, iako se dugo ne ljutite, ipak ne zaboravljate. Ego vam je također naglašen, volite kad vam se drugi dive i hvale, ali samo pod uvjetom da je to iskreno. Iznimno ste gostoljubivi i srdačni, osmijeh vam rijetko kad silazi s usana. Uglavnom ste vesela raspoloženja te uvijek spremni na akciju, društvo i zabavu. Često ste pravi kolovođa, a drugi vas rado prate i slijede. Stoga vam i na poslu odgovaraju nadređeni položaji jer ste organizator i motivator.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osjećajni ste i imate bujnu maštu

Mjesec vlada 1936., 1943., 1950., 1957., 1964., 1971., 1978., 1985., 1992., 1999., 2006., 2013., 2020. i 2027. godinom.

Ako je vaša godina rođenja pod utjecajem Mjeseca, spadate u vrlo osjetljive, ranjive i osjećajne pojedince. Sve što radite obojeno je vašim osjećajima. Imate gotovo savršenu intuiciju koja vam pomaže da nešto predosjetite ili da 'pročitate' nečije namjere. Često čujete 'glas u sebi' koji vam šapuće što i kako nešto trebate raditi te gotovo nikad ne pogriješite.

Po prirodi ste vrlo zaljubljivi i stalno sanjarite o idealnom partneru. Jako ste vezani za ukućane prema kojima se ponašate zaštitnički. Obožavate djecu, i tuđu i svoju, i spremni ste se u svakom trenutku žrtvovati za njih. Imate nepresušnu maštu koja vam može biti od velike koristi ako se bavite umjetničkim profesijama. Znate pjevati, pisati pjesme ili priče jer vam je mašta neiscrpna. Prema drugima ste oprezni i bojite se biti povrijeđeni, pa stoga birate s kime ćete se družiti. U braku ste vjerni i odani partneru pa takve osobine očekujete i od njega.

Foto: 123RF

Inteligentni ste i jako pronicljivi

Merkur vlada 1935., 1942., 1949., 1956., 1963., 1970., 1977., 1984., 1991., 1998., 2005., 2012., 2019. i 2026. godinom.

Rođeni pod Merkurovim utjecajem su jako brzi i spretni ljudi. Iznimno ste komunikativni pa lako sklapate prijateljstva i korisne veze. Zabavni ste i imate specifičan humor koji se sviđa većini ljudi. Zbog toga vas svatko voli imati u svojoj blizini. Ugodni ste, pričljivi i veselog temperamenta pa s vama u društvu nikome nije dosadno. Volite izazove, promjene i uzbuđenja, ali također i mnogo kretanja, sporta i putovanja.

Ne podnosite rutinu, dosadu i jednoličnost života. Jako ste snalažljivi i spretnih pokreta, ali psihički niste baš jaki. Sami sebe znate previše umoriti i iscrpiti jer zaboravljate na odmor i opuštanje. Intelekt vam je razvijen, jako ste inteligentni i brzo ulazite u suštinu neke situacije. Gotovo vas je nemoguće prevariti, a tuđu laž odmah prepoznajete. Odgovaraju vam svi poslovi u kojima ste umno jako angažirani, kao i oni koji vam omogućuju pokretljivost i dinamiku. Često ste lišeni dubokih emocija, a to može stvarati probleme u vašem ljubavnom životu pa se teško za nekog trajnije vežete.

Zaljubljivi ste i skloni umjetnosti

Venera vlada 1934., 1941., 1948., 1955., 1962., 1969., 1976., 1983., 1990., 1997., 2004., 2011., 2018. i 2025. godinom.

Ako ste rođeni u godini Venere, vi ste ljubazna i miroljubiva osoba koja izbjegava svađe i stresne situacije. Ugodni ste i ljubazni te vas svatko voli imati u društvu. Venera vam daje šarm, ali i ljepotu, pa su žene pod utjecajem ovoga planeta atraktivne i privlačne. Volite sklad i mirne odnose, niste svadljivi nego sve pokušavate riješiti diplomatski.

Vrlo ste zaljubljive prirode i ljubav je vaša glavna pokretačka energija. Ako niste zaljubljeni, za vas život kao da je stao. Najsretniji ste u osjećajnim partnerstvima i lako stupate u vezu, a nije isključeno da imate i više brakova. Po prirodi ste vjerni, iako ste koketni i zavodljivi. Imate naglašeni osjećaj i za odijevanje, a i vaš dom je jako ukusno uređen. Umjetnost je često prisutna u vašem životu kao hobi ili profesija. Volite komfor i lijepe stvari, a volite i uživati, no pazite da to ne prijeđe u lijenost i pasivnost.

Foto: 123RF

Mars vas čini energičnima

Mars vlada 1932., 1939., 1946., 1953., 1960., 1967., 1974., 1981., 1988., 1995., 2002., 2009., 2016. i 2023. godinom.

Rođeni u godini Marsa su vrlo živahne i energične osobe. Tražite izazov i natjecanje pa se snalazite u sportskim aktivnostima. Željni ste promjena i akcije. Pokreće vas golema energija, no pazite da ne prijeđe u hiperaktivnost. Zbog nagle prirode znate biti svadljivi i teško praštate pogreške. Jako ste uporni i tvrdoglavi kad nešto zacrtate. Imate iznimno visok libido pa ste vrlo strastveni. Treba vam strastven partner ili odnos postaje monoton.

Teško podnosite kritike, čak i ako znate da niste u pravu. No jako ste hrabri i malo čega se bojite. Volite avanture i rizike – muškarci biraju brze automobile, a žene se rado odlučuju za boks i karate. Jako ste izdržljivi, no kako intenzivno živite, lako se možete i iscrpiti. U poslu ste najsretniji ako ste na nadređenom položaju jer ste odgovorni i probitačni.

Jupiter donosi sreću i blagostanje

Jupiter vlada 1931., 1938., 1945., 1952., 1959., 1966., 1973., 1980., 1987., 1994., 2001., 2008., 2015. i 2022. godinom.

Biti rođen u godini Jupitera velika je sreća jer je to planet koji simbolizira napredak i uspjeh. Vi ste uvijek puni pozitivne energije i veseli te malo što može pokvariti vaše raspoloženje. Na brige i problema gledate s optimizmom, spremno ih rješavajući. Volite sport, putovanja i avanture, a mnogi među vama završe visoke škole.

Cijeli život radite na uzdizanju znanja pa mnogo čitate ili se educirate. Vaš brak je u većini slučajeva sretan, a sreća vas prati u životu, na čemu vam mnogi i zavide. Moralni ste i pravedni, čak i filozofski nastrojeni i obožavate se družiti s onima od kojih ponešto možete i naučiti. Često vam se u životu otvaraju sretne prilike i okolnosti, koje vješto znate iskoristiti. Na poslu ste vrlo uspješni i što ste stariji, to vas drugi više cijene jer iz vas progovaraju mudrost i iskustvo. No pazite se svoje sklonosti pretjerivanjima i putenim užicima, ali i raznim drugim porocima.

Foto: 123rf

Ozbiljni ste i jako odgovorni

Saturn vlada 1930., 1937., 1944., 1951., 1958., 1965., 1972., 1979., 1986., 1993., 2000., 2007., 2014. i 2021. godinom.

Rođeni u Saturnovoj godini su realni pojedinci koji čvrsto stoje na zemlji. Ozbiljni ste, radišni i vrijedni, a svoj posao shvaćate jako ozbiljno. Po prirodi ste ambiciozni i vaš cilj je biti uspješan u karijeri, u čemu i uspijevate. Život vam nije previše lagan pa vam je već i djetinjstvo dosta naporno. Nailazite na mnoge napore, žrtve i odricanja, no to vas čini jačima i čvršćima.

U ljubavi ste oprezni i emotivno se teško otvarate. Bojite se odbijanja, zato partnera osvajate oprezno, sve dok niste sigurni da su osjećaji obostrani. Znate biti ironični i skloni depresiji pa vam je teško u vlastitoj koži. Teško se opuštate, stalno ste na oprezu i u tjeskobnom stanju. Ne volite šale na svoj račun, a uvrede pamtite do kraja života. No mora vam se priznati da znate cijeniti i održavati prijateljstva koja potraju i do kraja vašeg života. U ljubavi i bračnom životu ste vjerni, iako s vama život nije previše lak jer imate jako velika očekivanja od partnera, piše Atma.

Najčitaniji članci