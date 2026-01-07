Sedam pogrešaka koje većina radi kada se pokušava ugrijati

Kada se temperature spuste ispod ništice, prvi instinkt većine nas je pojačati grijanje do maksimuma i navući na sebe najdeblji džemper. No, iako se čini logičnim, mnoge od uobičajenih metoda za borbu protiv hladnoće zapravo su neučinkovite, a neke čak i kontraproduktivne. Od starih mitova do loših navika, postoje pametniji načini da zadržite toplinu i udobnost, a da pritom ne rasipate energiju.

Pogreška 1: Vjerovanje da alkohol grije

Mnogi će u hladnim danima posegnuti za čašicom žestokog pića, uvjereni da će ih 'rakijica' ili kuhano vino ugrijati. Iako alkohol stvara privremeni osjećaj topline, on zapravo snižava temperaturu tijela. Alkohol širi krvne žile na površini kože, zbog čega topla krv juri prema njoj i stvara varljiv dojam ugode. Istovremeno, vaše tijelo gubi dragocjenu toplinu iz jezgre, što u ekstremnim uvjetima može biti opasno. Umjesto toga, puno bolji izbor su topli, bezalkoholni napitci poput čaja ili juhe, koji će vas ugrijati iznutra bez negativnih posljedica.

Pogreška 2: Pogrešno slojevito odijevanje

Načelo slojevitog odijevanja ključno je za održavanje topline, no često se pogrešno primjenjuje. Nije poanta navući što više odjeće, već odabrati prave materijale u pravom redoslijedu. Osnovni sloj, onaj do kože, nikada ne bi smio biti pamučni. Pamuk upija znoj i vlagu, ali se sporo suši, zbog čega vas mokra tkanina na kraju hladi. Zato iskusni planinari imaju izreku "pamuk ubija". Umjesto njega, kao osnovni sloj odaberite materijale poput merino vune ili sintetike koji odvode vlagu s kože. Srednji sloj trebao bi biti izolacijski, poput flisa ili perja, dok je vanjski sloj tu da vas zaštiti od vjetra i kiše. Znanje o pravilnom odabiru materijala i slojeva može vas poštedjeti neugodnog smrzavanja.

Pogreška 3: Grijanje doma na najjače

Kada uđete u hladan stan, primamljivo je termostat odmah postaviti na najvišu temperaturu. Međutim, to neće zagrijati prostor ništa brže. Sustav grijanja ispušta toplinu konstantnom brzinom, bez obzira na to je li termostat postavljen na 22 ili 28 stupnjeva. Jedina razlika je što će u drugom slučaju raditi duže, trošiti više energije i nepotrebno pregrijati prostor. Stručnjaci savjetuju održavanje ugodne temperature od oko 20 Celzijevih stupnjeva, a njezino snižavanje za nekoliko stupnjeva tijekom noći ili kada niste kod kuće može vam donijeti uštedu i do deset posto na godišnjoj razini.

Pogreška 4: Zanemarivanje propuha

Čak i najučinkovitiji sustav grijanja neće vam pomoći ako toplina neprestano bježi iz vašeg doma. Mali otvori oko prozora, vrata ili čak utičnica mogu stvoriti propuh koji hladi prostoriju i tjera grijanje da radi jače. Provjerite gdje gubite toplinu i zatvorite pukotine brtvenim trakama ili kitom. Također, iskoristite moć Sunca. Tijekom dana držite zavjese i rolete otvorenima na prozorima okrenutim prema jugu kako bi sunčeve zrake prirodno zagrijale prostor. Čim Sunce zađe, zatvorite ih kako biste stvorili dodatni izolacijski sloj i sačuvali toplinu.

Pogreška 5: Dugotrajno mirovanje

Kada nam je hladno, prirodna reakcija je sklupčati se i ostati miran kako bismo sačuvali energiju. Nažalost, to je jedna od najgorih stvari koju možete učiniti. Kretanje je najučinkovitiji način za podizanje tjelesne temperature jer potiče cirkulaciju i tjera mišiće da proizvode toplinu. Ako vam je hladno, ustanite i napravite nekoliko čučnjeva, prošećite po sobi ili obavite neki kućanski posao. Drhtanje je zapravo znak da je tijelo već u borbi s hladnoćom, prisiljavajući mišiće na brze kontrakcije kako bi se ugrijalo. Nemojte čekati taj znak; preduhitrite ga laganom aktivnošću.

Pogreška 6: Gubitak topline kroz glavu najveći je mit

Vjerojatno ste čuli da gubimo najviše topline, čak 40 do 50 posto, kroz glavu. To je jedan od najraširenijih zimskih mitova, a potječe iz starih vojnih studija u kojima su vojnici bili potpuno obučeni, ali bez kape. Istina je da toplinu gubimo s bilo kojeg nepokrivenog dijela tijela. Glava nije posebnija od ruku, gležnjeva ili vrata. Naravno, kapa pomaže, ali jednako su važne i rukavice, šal i tople čarape. Ključ je u ravnomjernom pokrivanju svih izloženih dijelova tijela.

Pogreška 7: Prekomjerno znojenje

Znoj je naš najveći neprijatelj na hladnoći. Dok ste aktivni, možda vam je ugodno, pa čak i vruće, no čim stanete, vlaga zarobljena u odjeći počet će vas rapidno hladiti. Zato je ključno upravljati toplinom i spriječiti prekomjerno znojenje. Ako planirate neku fizičku aktivnost na otvorenom, poput čišćenja snijega, odjenite se tako da vam je na početku čak i malo prohladno. Otvorite patentne zatvarače na jakni ili skinite jedan sloj odjeće prije nego što osjetite da se počinjete znojiti. Ostati suh znači ostati topao.

U konačnici, borba protiv hladnoće više je stvar strategije i znanja nego sirove snage ili debljine džempera. Izbjegavanjem ovih čestih pogrešaka ne samo da ćete se osjećati ugodnije, već ćete i uštedjeti energiju i novac. Umjesto da se borite sa zimom, naučite kako pametno surađivati s njom.

