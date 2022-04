Niste ni slutile: Ovih 7 stvari muškarci primjećuju kod žena

Često se misli da muškarci ne obraćaju pažnju na sitne detalje te da vide samo stvari koje leže na površini. Činjenica je da im je obično stalo do stvari o kojima žene niti ne razmišljaju. I naravno, dobro je znati koje su to stvari u pitanju. Ovo su neki uobičajeni detalji koje muškarci obično primjećuju kod žena:

1. Izraz lica

Apsolutno je pogrešno misliti da muškarci ne znaju čitati emocije: tijekom evolucije, svi su ljudi stekli tu vještinu kako bi mogli razlikovati prijatelje od neprijatelja.

Ispada da muškarci primjećuju ne samo očite signale poput suza ili osmijeha. Također vide neiskrenost koja se ogleda u hladnim očima i lagano razočaranje u stisnutim usnama.

Sposobnost čitanja lica daje im priliku da shvate što žene žele čak i prije nego što to im to one kažu. Ova neverbalna komunikacija može čak uzbuditi muškarce jer im pomaže da se osjećaju posebno.

2. Boja odjeće koju ona preferira

Ovaj trik je prilično jednostavan. Svi znaju da boje na različite načine utječu na ljudsko raspoloženje, emocije i apetit. Crvena simbolizira energiju i strast; crna simbolizira eleganciju, pouzdanost i sramežljivost; ružičasta simbolizira toplinu i nježnost.

Dakle, kad žena odabere određenu boju za izlazak sa svojim dečkom ili mužem, ona šalje podsvjesne signale o svom raspoloženju tu večer i partner intuitivno to vjerojatno shvaća.

3. Pjeva li pod tušem ili ne

Kad se tuširamo, sami smo. Smireni smo i nismo sramežljivi. Razina stresa se smanjuje i mozak počinje proizvoditi dopamin, što uzrokuje osjećaj užitka. U tim trenucima želimo pjevati o svom raspoloženju bilo dobro ili loše.

Zapravo, takvo ponašanje pomaže osobi da se 'ponovno pokrene' i opusti čak i ako zna da je netko kod kuće. To je dobro jer ako osjećamo da dugo ne možemo pokazati svoje osjećaje, to utječe na psihu što može uzrokovati stres i dovesti do neželjenog ponašanja i reakcija.

Nije iznenađujuće da muškarci obraćaju pažnju na to jer im to pomaže zamisliti i procesuirati raspoloženje partnerice što će im pomoći i u budućnosti njihove veze.

4. Način na koji šalje poruke

Rijetko kome je ugodno razgovarati, a kuda pisati o svojim osjećajima. Većina ljudi, osobito onih koji su navikli davati male tragove, umjesto otvoreno reći što im je na pameti, pokušava to učiniti čak i bez kontakta očima. Slanje poruka je mjesto u kojem žene mogu otkriti svoje prave osjećaje i obično su iskrenije, a muškarci to znaju.

Zato muškarci pokušavaju dešifrirati sve znakove koje dobivaju u porukama i pratiti koliko često, zašto i kada im žene šalju poruke.

Evo još jedne zanimljivosti: lingvisti kažu da riječi koje koristimo govore puno o našem karakteru. Česte fraze poput 'mislim, osjećam' znače da je osoba usredotočena na sebe. Ako vas osoba uvijek pokušava uvjeriti da je iskrena koristeći 'Kladim se, vjerujte mi', možda laže.

5. Pića koja preferira

Bijelo vino i plodovi mora, džin tonik s prijateljima, crno vino kada ste pod stresom. Preference u pićima, kao i u hrani i odjeći, mogu puno reći o osobi.

Neki muškarci na to obraćaju pažnju kako bi znali što sljedeće naručiti, a neki to rade kako bi saznali trenutno raspoloženje svoje voljene osobe. Muškarci također primjećuju piju li žene zato što s vremena na vrijeme uživaju u okusu ili su ovisne o tome.

6. Odjeća koju nosi da impresionira

Da, muškarci obraćaju pažnju na odjeću piše Brightside. Ne mare za brendove, najnoviju kolekciju ili cijene. Ali uvijek će obratiti pažnju na osjećaj elegancije, stila i seksualnosti.

Također je moguće odgonetnuti stav žene prema određenom tipu na temelju toga kako je odjevena: ako ide na spoj u prekrasnoj haljini i savršeno uređene kose, vjerojatno je jako zainteresirana za tog tipa, ali ako dođe obučena kao da ide šetati psa - to je loš znak.

Također je važno koliko je samouvjerena. Ako izgleda sjajno, ali se osjeća sramežljivo i drhti kao list, to neće ostaviti dobar dojam. No, ako je opuštena i ne pokušava nikoga impresionirati, a uživa u sebi i atmosferi, to joj može poboljšati imidž.

7. Jede li više mesa ili manje

U većini slučajeva žene radije jedu salatu na spoju. Priznaju da se, s jedne strane, boje ostaviti dojam da puno jedu i da su pohlepne. S druge strane, pokušavaju pokazati da su u formi i da imaju zdrave navike.

U stvarnosti, ovo ponašanje ima suprotan učinak. Žene koje jedu salate izgledaju sramežljivo, samosvjesno i kao rezultat toga manje privlačno u usporedbi sa ženom koja naručuje odrezak i izgleda samouvjereno i opušteno. Osim toga, u ovoj situaciji muškarci se osjećaju ugodnije jer su na spoju sa ženom koja se ne boji pokazati tko je..

Naravno, to ne znači da bi žene trebale jesti samo mesna jela samo da bi impresionirale muškarce. Poanta je da naruče ono što žele jesti, ne oklijevaju i uživaju.

