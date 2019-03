Sedam veličanstvenih trikova: Pomladit će vas 'tamo dolje'

Baš kao što lice s vremenom počne dobivati bore, tako i intimni dijelovi stare. No dok postoji pregršt proizvoda uz koje koža izgleda fleksibilnije, vagina kao da je prepuštena sama sebi. Ginekolozi većinom ne govore ženama da će se takve stvari dogoditi. Zato se često šokiraju kada shvate koliko su se njihova vagina i stidnica promijenile kroz godine, kaže dr. Karen Boyle, stručnjakinja za žensko seksualno zdravlje i pomlađivanje vagine.

S godinama, počevši od 20-ih, i dijelovi intimnog područja gube volumen, baš kao grudi i lice dok starite, kaže Boyle. To je često popraćeno promjenama unutar vagine. Dok se približavate menopauzi, protok krvi se smanjuje, a mišići zdjeličnog dna slabe, objašnjava kozmetički ginekolog dr. Marco Pelosi.

A sve to može srozati samopouzdanje u spavaćoj sobi. Naime, žene koje su nezadovoljne izgledom svojih genitalija imaju niže seksualno samopoštovanje i zadovoljstvo, pokazuje studija objavljena u časopisu Psychology of Women Quarterly.

Ne samo da žene izgledaju drugačije 'tamo dolje', nego se i osjećaju drugačije, kaže Boyle.

To bi moglo objasniti zašto zahvati 'pomlađivanja vagine' postaju sve popularniji. No ne treba vam estetski kirurg da bi vam genitalije djelovale mlađe – možete si pomoći i sami.

Izbjegavajte jo-jo efekt

Ako se neprestano debljate i mršavite, stidnica pati. Što se veličina nekog područja više mijenja, to se ono više isteže, kaže Pelosi. Jednako je važno održavanje zdrave težine. Ako ste premršavi, vaši intimni dijelovi mogli bi izgledati jednako 'ispijeno' kao i lice kad ostari. Postoje žene koje s 35 godina izgledaju puno starije jer nemaju masnoća na licu. Tako i stidne usne mogu poprimiti obješen izgled, kaže Boyle.

Prakticirajte Kegelove vježbe

Poznato je da je uz Kegelove vježbe vagina čvršća, a seks bolji. No žene ih ne rade dovoljno, smatra Pelosi. Predlaže da stegnete mišiće zdjeličnog dna na pet sekundi, opustite se i ponovite vježbu 100 puta, tri puta dnevno. A ako vam je to previše, Kegelovim vježbama se možete pozabaviti i tijekom seksa. Jednostavno stišćite mišiće u nekoliko ponavljanja. Zamišljajte da stežete penis vašeg partnera tim mišićima, što će vam dati još bolji osjećaj, savjetuje Boyle.

Zamijenite uredsku stolicu

Da bi vaši vaginalni mišići dodatno trenirali, zamijenite uredski stolac švicarskom loptom 15 minuta dnevno. To prisiljava mišiće zdjeličnog dna da rade bez da se stišću. Osjećat ćete se kao da se ništa ne događa, ali to je vrlo učinkovit način za održavanje tonusa zdjeličnog dna, tvrdi Pelosi.

Seksajte se

Ako ne dobivate stimulaciju i ne povećavate dotok krvi u to područje, tkivo i mišići mogu se promijeniti, upozorava Boyle. A protok krvi važan je za podmazivanje jer se vlažnost prirodno gubi starenjem. I partnerova sperma djeluje protiv starenja, zahvaljujući hormonima, masnim kiselinama i protuupalnim spojevima, tvrde španjolski znanstvenici. No s time ipak treba pripaziti strahujete li od neželjene trudnoće.

Bez predugih vožnji biciklom

Konstantno trenje između prepona i sjedala može rastegnuti vaše stidne usne, osobito ako imate prirodno izražene vanjske usne, kaže estetska kirurginja dr. Christine Hamori.

Perite se samo blagim sredstvima

Teški sapuni mogu isušiti i nadražiti vaše intimno područje. Neke žene primjerice imaju suhu kožu lica jer prekomjerno koriste proizvode koji isisavaju vodu, a tako je i s vaginom. Zato je, kao i za lice, najbolje držati se prirodnih, blagih sredstava, piše Health.com.

Preuzmite dominaciju

Kad ste u misionarskom položaju, vaš partner obično kontrolira tempo i intenzitet. To također može izazvati rastezanje intimnog područja. Nasuprot tome, kada ste na vrhu, vi imate kontrolu i puno je lakše aktivirati mišiće zdjeličnog dna, kaže Boyle.