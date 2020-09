Koliko seksa je normalno u braku

Istraživanja su pokazala da su partneri koji se seksaju jednom tjedno najsretniji. Ako je to bilo manje, zadovoljstvo se smanjuje, no ne raste kod onih koji se seksaju više puta tjedno

<p>Svaki četvrti bračni par vodi ljubav jednom tjedno, a samo 5 posto njih radi to četiri ili više puta tjedno. To je odgovor koji zasigurno zanima mnoge ljude koji su u braku i nisu zadovoljni svojim seksualnim životom, A do kojeg su znanstvenici došli na temelju opće socijalne ankete, koje je provelo Sveučilište u Chicagu, na 660 ljudi u braku. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 70 godina se nisu razdvajali dok korona virus nije ušao u grad</p><p>Valja naglasiti da se u anketi uzimalo u obzir samo one odnose u kojima su oba partnera bila zadovoljena, upozorava seksologinja dr. Shamyra Howard te dodaje kako sama učestalost odnosa zapravo i nije pokazatelj seksualnog zadovoljstva. Pa, ipak, ako vas najviše zanimaju brojke da biste procijenili vlastitu situaciju, evo kako izgledaju odgovori ostalih: </p><p>- 5 posto je imalo spolni odnos četiri ili više puta tjedno<br/> - 16 posto ispitanih je imalo je spolni odnos dva do tri puta tjedno<br/> - 25 posto ispitanih imalo je odnos jednom tjedno<br/> - 19 posto je imalo spolni odnos dva do tri puta mjesečno<br/> - 17 posto je imalo spolne odnose jednom mjesečno<br/> - 7 posto ih je imalo seksualne odnose otprilike jednom ili dva puta u posljednjih godinu dana<br/> - 10 posto nije imalo spolne odnose u posljednjih godinu dana</p><p>Druga slična istraživanja došla su do sličnih brojki. Tako je višegodišnje istraživanje na 35.000 Britanaca objavljeno 2019. otkrilo da oko polovice ljudi u ozbiljnim vezama ima spolne odnose manje od jednom tjedno. </p><h2>Kako na učestalost seksa utječu godine</h2><p>Prema rezultatima studije na 8000 ispitanika starijih od 50 godina, koju je 2013. godine provela AARP (međunarodna organizacija koja se bavi brigom o starijim osobama), a proveli su je sociolozi dr. . Pepper Schwartz i dr. James Witte, oko 31 posto parova zrelije dobi ima spolne odnose nekoliko puta tjedno, 28 posto njih ima spolne odnose nekoliko puta mjesečno, 8 posto jednom mjesečno, a 33 posto parova rijetko ili nikako.</p><p>Studija koja se bavila ljudima u 70-im godinama, objavljena u Arhivi seksualnog ponašanja iz 2015. godine, pokazala je da 33 posto seksualno aktivnih muškaraca i 36 posto seksualno aktivnih žena u toj dobi ima odnose barem dva puta mjesečno. Kad su u pitanju ljudi u 80-ima, barem dva puta mjesečno to radi 19 posto muškaraca i 32 posto žena. I istraživanje Međunarodnog društva za seksualnu medicinu iz 2010. koje je proveo Institut Kinsey, pokazalo je da je gotovo 25 posto žena starijih od 70 godina imalo spolni odnos više od četiri puta tjedno.</p><p>- Čini se da se učestalost seksa općenito smanjuje kako parovi stare, kaže dr. Howard. no dodaje kako su godine samo broj, jer studije pokazuju da i u ozbiljnim godinama ljudi ostaju seksualno aktivni. </p><p>Psihologinja Lauren Fogel Mersy, ističe kako se svi aspekti naše seksualnosti s godinama mijenjaju. Vrijeme potrebno da se uzbudimo i doživimo orgazam može se produljiti, želja za seksom smanjiti i slično, što - naravno - ne vrijedi za sve jednako. </p><h2>Što je 'normalno' za parove u braku</h2><p>Ne postoji idealan broj odnosa koje biste trebali imati tjedno ili mjesečno, sve ovisi o vašim željama i željama partnera. </p><p>- To su stvari koje partneri dogovaraju na temelju uzajamnih potreba - kaže Fogel te još jednom dodaje da učestalost ne znači i veće zadovoljstvo odnosom. Tako je i studija objavljena 2015. u časopisu Social Psychological and Personality Science pokazala da su parovi najsretniji kad imaju spolne odnose otprilike jednom tjedno. Njihova sreća u vezi smanjila se kad su imali rjeđe odnose, no nije se povećala ako su ti odnosi bili češći. </p><p>- Čini se da je magični broj za održavanje pozitivne seksualne dobrobiti u vezi jedanput tjedno - kaže dr. Howard.</p><p>No, to ne znači da su parovi koji se seksaju jednom mjesečno u braku bez seksa, ili braku kojem nedostaje seksa, niti da seks jednom dnevno nije 'normalan'. Prema podacima iz Opće socijalne ankete samo 5 posto parova u braku izjavilo je da su imali spolne odnose četiri ili više puta tjedno, a među njima sigurno ima i onih koji odnose imaju svaki dan, možda i po nekoliko puta. </p><h2>Što učiniti ako niste zadovoljni time koliko često imate odnose? </h2><p><strong>1. Razgovarajte o tome</strong></p><p>- Prvo što preporučujem jest da partneri razgovaraju o svojim osjećajima i potrebama - kaže Fogel Mersy, i to iskreno, i jasno. </p><p><strong>2. Zakažite seks</strong></p><p>- Parovima koji se možda bore s nedostatkom seksa ali osjećaju povezanost u drugim područjima veze, preporučujem zakazivanje seksa - kaže dr. Howard. Time partneru pokazujete da želite dati prioritet i vašim intimnim odnosima, baš kao što to činite u drugim područjima koja su vam važna u životu, pojašnjava. Možda možete dogovoriti da ćete imati odnos 'u utorak u 20 sati', no možete zakazati seks i tako da partnera dočekate goli, ili u nekoj izazovnoj kombinaciji, dodaje. </p><p><strong>3. Dogovorite sastanak</strong></p><p>- Ako je stvar u tome da se trebate ponovo povezati intimno, jedna od dobrih vježbi je da isplanirate razmjenu intimnosti. To nije usmjereno samo na seksualni odnos, nego na razmjenu pažnje, od ljubljenja, maženja, zajedničkog tuširanja i masaže, što na kraju može završiti i seksom.</p><p><strong>4. Posjetite seksualnog terapeuta ili trenera</strong></p><p>Kvalificirani seksualni terapeut ili seksualni trener mogu vam pomoći da uskladite svoja očekivanja i unesete živost u krevet, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-often-married-couples-have-sex">MindBodyGreen.</a> </p>