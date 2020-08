Ako vas muči loš seks, prestanite biti fini

U svojoj knjizi 'The Power of Rude', seksualna terapeutkinja Rebecca Reid, podsjeća da se ne bismo trebali toliko praviti fini te da svoje potrebe trebamo postaviti na prvo mjesto

Mnogo je onih koji su u nekom trenutku bili neiskreni prema partneru u krevetu, pa su lažirali orgazam, ili ne dijele svoje seksualne fantazije, da ga ne bi povrijedili, ili ispali smiješni. U svojoj knjizi 'The Power of Rude', seksualna terapeutkinja Rebecca Reid, podsjeća da se ne bismo trebali toliko praviti fini te da svoje potrebe trebamo postaviti na prvo mjesto. Jer, ako vam je loše među plahtama, ljubaznost tu neće pomoći. 

- Biti nepristojan ne znači biti odvratan, već iskren, izravan i odgovoran, prvenstveno prema svojim željama i potrebama. Seks nikad ne bi trebao biti dosadan, a ako naučite biti pomalo nepristojni prema partneru i vašem odnosu, sigurno to neće biti - kaže. </p><p>Rebecca ima savjete koji vam mogu pomoći da više uživate, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12497965/faking-orgasm-not-enjoying-polite-nowhere-sex/">The Sun</a>.</p><h2>Trebamo li glumiti orgazam?</h2><p>To je stvar osobnog izbora i ne biste se trebali osjećati krivima ako ste ga odglumili, no - to je laž. Umjesto toga, trebali biste naučiti koja vrsta stimulacije vam pomaže da ga stvarno doživite i krenuti s njom, kaže savjetnica. Prema njenim riječima, ona nikada nije odglumila orgazam sa svojim suprugom. </p><p>- No, naš seksualni život u velikoj je mjeri posljedica moje nepristojnosti. U vrijeme kad je naša veza još bila na početku, jednom je zaspao odmah nakon što smo imali odnos. Gurkala sam ga u rebra dok se nije probudio, pa fiksirala optužujućim pogledom, te mu dala do znanja da posao nije završen dok i ja ne svršim - priča.</p><p>Dodaje kako je glumljenje orgazma korisno samo ako ste u situaciji da biste trenutno trebali zaštititi ego svoga muškarca, no ne postoji dobar razlog za to da se ne razgovara iskreno o pravom stanju stvari u povoljnijoj situaciji. </p><h2>'Orgazam mi nije važan'</h2><p>- S vremena na vrijeme čujem žene kako kažu da ne mogu doživjeti orgazam, te da to, očito, nije za njih. Nerijetko će reći da seks vole samo zato jer se tako osjećaju bliskima partneru, te da im nije važno jesu li doživjele orgazam, valjda zato da bi se osjećale bolje bez njega. No, ne slaže se: Dobar seks je pravo, a ne privilegija, pa muškarcu s kojim se seksate trebate dati do znanja da je i vaš orgazam bitan - poručuje savjetnica. </p><p>Nemojte lagati muškarcu zato što mislite da je dovoljno to da se trudi jer vam time pokazuje da vas voli, ili zato što mislite da je dobra osoba, pa ga ne želite povrijediti. Ne prepuštajte se uvjerenju da je seks nešto tako nebitno da možete i glumiti. Nije.</p><p>Nema smisla seksati se ako u tome ne uživate. Samo mali udio žena nije u stanju dosegnuti vrhunac. Ako se potrudite oko toga, trebat će možda malo vremena da sami shvatite što vam treba i onda to podijelite s partnerom, no ne prihvaćajte to da biste trebali živjeti bez orgazama.</p><h2>Uvijek moramo biti spremne?</h2><p>Vaš partner nema pravo na vaše tijelo, koliko god dugo bili zajedno, koliko god bili bliski kao par i koliko god ste se puta već seksali. Čudno je to koliko su žene u stanju brinuti kako bi naše odbijanje moglo utjecati na osjećaje partnera, a ne očekujemo da će oni brinuti o tome kako bi pristanak na neželjeni seks mogao djelovati na nas. </p><p>Odbijanje seksa ne smije imati emocionalne posljedice. To treba biti kao kad jedno drugom ponudite čašu vina, ili predložite da pogledate film o Jamesu Bondu. Ako se partner složi, uživat ćete zajedno, ako vas odbije - i to je u redu. Ako zaista želite seks, možete u njemu uživati i ​​sami, odnosno niste dužni pristati na seks s drugom osobom ako to ne želite. </p><p>Za partnera koji je odbijen, masturbacija je sasvim zdravo i ugodno rješenje. </p><h2>Kako reći da u nečemu ne uživate? </h2><p>Kad jednom otkrijete intimne dijelove tijela jedno drugom, zaista se ne biste trebali stidjeti oko bilo čega u krevetu. U trenutku kad se s nekim valjate goli, trebalo bi vam biti dovoljno ugodno da možete reći ako vam nešto ne odgovara, ili postoji nešto što bi vam pasalo.</p><p>Bitno je samo pronaći razinu nepristojnosti koja vama odgovara u s kojom vam je ugodno. Na primjer, posve je u redu reći: 'Volim kad mi poljubiš vrat, ali se osjećam nelagodno kad me ugrizeš'.</p><p>Kad je u pitanju dugoročna veza, ako vam nešto ne odgovara, razgovor o tome je jako važan. Seks ne bi trebao biti usluga koju pružate drugoj osobi, niti trebate pristajati na nešto što vam ne odgovara. </p><h2>Što ako partner ne želi koristiti kondom?</h2><p>Mnoge su žene iskusile su situaciju u kojoj je muškarac pokušao voditi ljubav s njima bez kondoma, ili ga je skinuo već tijekom seksa, što oni često doživljavaju kao nestašluk, ne razmišljajući o mogućim posljedicama. No, u nekim zemljama, poput Švedske, na primjer, takav seks može se smatrati protuzakonitim. </p><p>Kao osoba koja će snositi glavni teret neuspješne kontracepcije, vi imate pravo odlučiti o tome može li seks biti bez osnovne brige o kontracepciji. Dakle, ako partner ne želi koristiti kondom, imate pravo odbiti seks bez dvojbe. </p><h2>To nije seks kakav želite</h2><p>Mnogi ljudi imaju nasilne maštarije. To je u redu, pa i grubi seks, sve dotle dok je riječ o dogovoru i pristanku obje strane. S druge strane, veliki je broj žena koje dožive seks kakav nisu željele. Muškarci ponekad misle da je u redu da ih - bez prethodnog razgovora i pristanka - malo jače udare, počnu gušiti, ili prisile na analni seks. </p><p>Namjera možda i nije loša i nema sramote u tome da priželjkujemo, pa i ostvarimo neke svoje fantazije, no ako prije toga niste razgovarali s partnerom ili partnericom i dobili izričiti pristanak, to nije u redu. Prije svake takve 'avanture' treba porazgovarati s partnerom i dogovoriti granice, ma koliko vi željeli doživjeti 'Pedeset nijansi sive'.</p><p>Dogovorite riječ ili pokret koji su znak kada treba prekinuti. </p><h2>Je li u redu masturbirati s 'igračkama' iako ste u vezi?</h2><p>Masturbacija je zdrava, ugodna, pa i važna zanimacija čak i kad ste u vezi. Nemojte bacati svoje igračke samo zato da biste nekome ugodili. Muškarce koji su sigurni u sebe ne plaše vibratori, a nesigurni ljudi nemaju pravo stati između vas i vašeg 'raskalašenog zečića'. </p><h2>Želim seks, ali uživam samo bez penetracije</h2><p>Većina žena zapravo često ne doživljava orgazam. Činjenica je da kad kažemo 'seks' i mislimo prije svega na penetraciju, i u tome nema ništa loše. Ova tvrdnja samo pokazuje kako se često zanemaruje potreba da i žena tijekom seksa doživi zadovoljstvo, što treba staviti na dnevni red. Dakle, seks s penetracijom da, samo treba otkriti kako možete što bolje uživati. </p>