Seks: U zvijezdama je zapisano kako podnosite one 'suhe' dane

Ovnovi postaju živčani i goropadni ako se ne seksaju

Strastveni i nezasitni Ovan veliki je ovisnik o seksu. Iz svake njegove pore zrači seksualna snaga, koju obično teško kontrolira. Zato Ovan ne podnosi ni kraća razdoblja apstinencije te postaje goropadan i živčan.

Pokušava se utješiti erotskim magazinima i porno-filmovima, ali mu oni još više raspaljuju pohotu. Kad izgubi samokontrolu, pretvara se u pravog napasnika.

Njegov nastup tad nije nimalo taktičan, a kamoli romantičan. Bez ikakva će uvoda potencijalnoj partnerici odmah dati do znanja da ga isključivo zanima fizički kontakt i neće se libiti dodirivati je po njezinim najženstvenijim dijelovima tijela.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Bikovi uspješno kontroliraju seksualnu energiju i frustraciju

Praktičan i realan Bik pritajeni je pohotljivac. Kulminacija njegove strasti u seksu uvijek dolazi postupnim zagrijavanjem emocija, nikako naglo. Možda je upravo to razlog što uspješno kontrolira seksualnu energiju.

No duga razdoblja bez seksa mogu ugroziti i suzdržanog Bika. Trudi se ničim ne pokazati koliko je frustriran. Seksa gladan Bik utjehu pronalazi u povećanom trošenju hrane ili kupnji erotskih magazina, koji mu ublažavaju osjećaj praznine.

Naravno, vrlo se brzo baca u osvajanje suprotnog spola, no unatoč velikoj želji da zatomi seksualnu glad, partnerici to neće pokazivati nego će je osvajati strpljivo i nježno. Provala strasti vidjet će se tek kad je odvede u krevet.

Blizanci su dezorijentirani dok ne nađu "žrtvu"

Radoznali i zaigrani Blizanci vole voditi ljubav i mijenjaju partnerice čim osjete zasićenost u vezi. Seks shvaćaju kao važan oblik druženja, stoga masovno opsjedaju okolinu kako bi zadovoljili svoje snažne potrebe za komunikacijom.

Kad apstiniraju, Blizanci su dezorijentirani pa se teško usredotočuju na svakodnevne obaveze. Postaju gotovo dosadni prema suprotnom spolu u namjeru da neku žrtvu 'povale' na brzaka. Nemaju živaca za duga osvajanja pa se služe različitim trikovima ne bi li ostvarili naum.

Kako su i dobri glumci, vrlo su uvjerljivi kad žele partnericu nagovoriti na seks. Pritom joj obećavaju trajan odnos i veliku ljubav. Nakon fizičkog čina nestaju u potrazi za novim izvorom strasti.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

Rakovi mogu dugo apstinirati, no i pasti u depresiju

Romantični Rak vrlo je erotično biće, no nema osobito jaku potrebu za seksom. Radije će samovati nego se upustiti u vezu s bilo kim samo kako bi zadovoljio tjelesne potrebe. Dugo se može hraniti nadom čekajući pravu vezu pa može i dugo apstinirati.

Kod Raka osjećaji moraju biti zastupljeni istom snagom kao i seks, a ako ne uspije doživjeti oboje istodobno, radije će biti sam. Dugo nezadovoljstvo rezultirat će razočaranjem, depresijom i povlačenjem u sebe.

Najgore što mu se može dogoditi je da zbog duge apstinencije izgubi kompas u ljubavnom životu i potisne interes za seks te se počne uživljavati u ulogu usamljenika i nesretnika. Tako mnogo Rakova živi u svijetu erotskih maštarija koje su mu kompenzacija za stvaran seksualni život.

Lavovi prikrivaju seksualnu neaktivnost

Pohotnom se Lavu seks vrzma po glavi 24 sata na dan. Iako istinski uživa u vođenju ljubavi, seks mu i treba kao dokaz vlastite vrijednosti. Obožava se hvaliti seksualnim pothvatima i pokazivati se sa što više partnerica.

Zato razdoblje seksualne neaktivnosti prikriva jer u očima drugih želi zadržati sliku velikog i uspješnog ljubavnika koji 'na lageru' uvijek ima rezervne partnerice.

Teško podnosi apstinenciju te je tad nervozan i sklon verbalnim sukobima. Pozornost suprotnog spola nastoji privući upadljivom odjećom, izgledom i ponašanjem, pomno ističući kako je vrstan ljubavnik te obećavajući nezaboravne intimne trenutke.

Djevice bez seksa su neugodne za okolinu

Nezasitna Djevica često vrlo hladnim i odmjerenim držanjem može ostaviti dojam osobe kojoj nije stalo do seksa. No prava istina je da je riječ o osobi željnoj nježnosti i maženja, kojoj apstinencija prilično teško pada.

Seksa lišena Djevica postaje vrlo neugodna za okolinu, što se vidi po njegovoj nervozi, izljevima bijesa i čangrizavosti. Manjak spolne aktivnosti često kompenzira povećanim radom.

Ako je u braku u kojem ne dobiva dovoljno seksa, Djevica će se vrlo brzo ohladiti i odlučiti na dvostruki život s ljubavnikom ili ljubavnicom. Seks mu je važniji od emotivne bliskosti, i ako ga ne dobiva dovoljno, može se trajno ohladiti.

Vage teško podnose samoću pa 'šaranjem' hrane ego

Romantični i zaljubljivi pripadnici znaka Vaga nisu ovisnici o seksu nego o ljubavi, samo što ta dva pojma redovito brkaju. Ako njegovi pokušaji da zavede nekog odmah ne urode plodom, prelazi na drugu žrtvu. Kako nije sklon pasivnosti i mirenju s trenutačnim životnim prilikama, Vaga ne može dugo podnositi samoću i seksualnu neaktivnost.

Katkad u tome čak i pretjeruje pa se odaje promiskuitetu. U duši je vječni zavodnik pa čestim šaranjem i seksualnim aktivnostima hrani ego željan potvrda i priznanja.

Škorpioni postaju napaljeni i nametljivi

Nezasitni Škorpion pati od sindroma prenaglašenog seksa. Pritajen i tih, poput pantere spremne za napad, kreće se stazama seksualnih ekstaza koje, kako vjeruje, samo on izvrsno poznaje.

Njegova strastvena priroda mora zadovoljavati nagone, i to što češće i što više. U protivnom Škorpion može izgubiti samokontrolu i postati toliko opsjednut seksom da u kontaktima sa suprotnim spolom postaje nasilan i nametljiv.

Bude li previše napaljen, potencijalnoj partnerici približit će se izravno, ne odustajući dok se i druga strana, probuđena njegovom strašću, ne preda. Krajnje ugroženi Škorpioni, koji se ne mogu kontrolirati, apstinenciju rješavaju družeći se s 'prijateljicama noći'.

Foto: shironosov

Strijelci nakupljenu energiju izbacuju sportom i zabavom

Temperamentni Strijelac voli seks na sve načine, ali nije ovisan o njemu. Rado će prihvatiti izazov seksualne avanture i sladiti se tijelom partnerice za jednu noć, ali taj doživljaj brzo zaboravlja.

Sasvim mu je normalno voditi ljubav kao i ne voditi je. On je u svemu 'svoj' pa apstinenciju dobro podnosi, a nakupljenu seksualnu energiju izbacuje sportom, zabavom i rekreacijom.

Ne skriva da se ne seksa, čak će to i javno priznati i šaliti se na svoj račun, pri čemu pobire simpatije i naklonost ljudi u okolini. On je spontan u svemu, dobro se kontrolira pa je možda upravo to njegov tajni recept u vrlo uspješnu osvajanju suprotnog spola.

Jarci mogu godinama bez seksa, a da se to ne primijeti

Iako požudan i strastven, Jarac ima vrhunski razvijenu samokontrolu. Nabijen seksualnom energijom koja izvire iz svake njegove pore, pravi je seksualni 'gladuš'.

Ipak, o seksu nije ovisan, nego je vrlo izbirljiv kad je o partnerima riječ. Stoga je seksualno aktivan onoliko dugo koliko ga partner privlači i zanima.

Apstinenciju podnosi bolje od bilo kojeg drugog znaka. Može bez seksa mjesecima, pa i godinama, a da se to na njegovu ponašanju ne primijeti. Čak naprotiv, djeluje i ponaša se kao da je upravo izašao iz najstrastvenijeg zagrljaja. Često su mu seksualne fantazije nadomjestak za pravi seks.

Vodenjaci nedostatak seksa popunjavaju zabavom

Slobodouman i originalan, Vodenjak ni o čemu nije ovisan pa tako ni o seksu. Nedostatak seksa najradije popunjava zabavom s prijateljima ili se bavi nekim hobijem mirno čekajući kad će se upustiti u neki spontani odnos ili vezu.

Apstinirati može vrlo dugo i bez devijacija u ponašanju. Spreman je otvoreno priznati koliko je dugo seksualno neaktivan, smatrajući to najprirodnijom pojavom.

Čak i kad dugo apstinira, nije nasilan ili nestrpljiv u osvajanju suprotnog spola. Lak plijen nikad mu nije izazov, prioritet mu je osvajati nekog tko mu se jako sviđa, bez obzira na to koliko će to trajati.

Foto: Dreamstime

Ribe panično traže srodnu dušu kad nema seksa

Romantične i osjećajne Ribe često su žrtve snažnih osjećaja koji duboko utječu na njihove spolne aktivnosti. Kako ne razlikuju seks od ljubavi, uvijek su zaljubljene u onoga s kim su u seksualnim odnosima.

Ribe nisu ovisnici o seksu u pravom smislu te riječi, nego o potrebi da stalno budu voljene. Razdoblje spolne neaktivnosti najčešće provode panično tražeći srodnu dušu, pri čemu ne biraju kako će objekt svoje požude što prije dovesti u krevet.

U osvajanju suprotnog spola, Ribe mogu biti vrlo nasrtljive, pa i zamorne, ali ne odustaju tako lako. No mora im se priznati da imaju i potrebnu dozu šarma te su vrlo uspješni osvajači.

PRIPREMITE SE: Studeni će biti najgori mjesec ove godine za ova tri horoskopska znaka