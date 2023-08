Seksi i s 55: 'Žene mogu dobro stariti isto kao muškarci, ovo je moja tajna dobrog izgleda'

Nikada nije kasno za početi trenirati, rekla je Laura Heikkila (55), fitness influencerica koja nije bila zainteresirana za vježbanje dok je bila mlađa, ali nakon što je ušla u menopauzu, shvatila je da joj treba promjena.

Tijekom svojih 20-ih nikada nije razmišljala o dijeti, priznajući da je bila pomalo 'ovisnica o brzoj hrani'. Nakon što je dobila kćer u dobi od 35 godina, shvatila je da treba promijeniti karijeru. Napustila je posao kako bi postala osobna trenerica.

Nakon što je ušla u menopauzu, shvatila je koliko je ženama teže osjećati se seksi kako stare.

- Ženama je to mnogo teže nego muškarcima. Muškarci se s godinama smatraju sve seksepilnijima - kaže Laura kojoj se također nije sviđalo kako je izgledala kada je ušla u menopauzu.

Kako bi dokumentirala svoje fitness putovanje i pomogla drugim ženama, napravila je Instagram stranicu pod nazivom 'So This Is 50', koja sada ima više od 100.000 pratitelja. Laura je ponosna na promjene koje je napravila kao i na to koliko je daleko stigla.

- Dižem utege, i zapravo dižem jako teške stvari - rekla je Laura koja drugima pomaže u sastavljanju treninga kao i obroka. Naglasila je važnost vježbanja kada je u pitanju menopauza i držanje simptoma pod kontrolom.

- Imate puno više energije što je problem za mnoge žene kada ostare -objasnila je, a piše The Sun.