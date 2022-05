Evo kada jesti prije treninga za postizanje najboljih rezultata

Napajanje tijela energijom za kvalitetno vježbanje je važno. Ali pitanje je kada biste točno trebali jesti prije odlaska u teretanu. Nekoliko je čimbenika koji određuju što i kada trebate jesti prije početka vježbanja.

Možda se radi o tome da imate osjetljiv želudac ili se pripremate za posebno naporan trening - u svakom slučaju, ovakvi faktori se trebaju uzeti u obzir kada je u pitanju jelo prije tjelesne aktivnosti.

Trebate li jesti prije vježbanja?

Prije nego što odgovorite na pitanje kada biste trebali jesti prije treninga, prvo morate utvrditi trebate li uopće jesti.

- Jedu li ili ne ljudi prije treninga vrlo je individualno - kaže liječnica i dijetetičarka Jaime Schehr dodajući kako neki ljudi moraju jesti prije vježbanja, a drugi se pak najbolje osjećaju ako to ne čine.

Naposljetku, sve se svodi na osobne preferencije. Baš kao što je ono što radite za tjelovježbu usmjereno na ono u čemu zapravo uživate, važno je slušati iste znakove kada je u pitanju jelo. Ako ne osjećate da vam je potrebna dodatna energija i da ćete imati bolje rezultate ako postite, to je vaše pravo.

Bitno je samo zapamtiti jednu stvar - hrana je gorivo, a ono o čemu se ne može pregovarati je jelo nakon treninga.

- Proteini u prehrani sastoje se od aminokiselina, koje su uvelike odgovorne i za izgradnju mišića i za popravak mišića. I vježba, osobito trening snage, iako je korisna za izgradnju mišića, djeluje 'oštećenjem' postojećeg mišića - kaže Schehr.

- Protein koji jedemo zauzvrat se razgrađuje u aminokiseline, koje opskrbljuju hranjive tvari potrebne za popravak i nadogradnju ovih oštećenja - dodaje ona.

Kada trebate jesti prije treninga?

Ako odlučite jesti prije nego što se krenete znojiti, vrijeme vašeg obroka ili međuobroka važno je kako biste maksimalno iskoristili ono što ćete unijeti u sebe i osigurali da vam neće smetati želudac, prenosi MBG.

- Obroke treba konzumirati jedan do četiri sata prije treninga, dok se grickalice mogu uključiti bilo kad od pola sata do sat vremena prije vježbanja - objašnjava dijetetičarka Maggie Michalczyk.

Za one koji trče, jedenje neposredno prije treninga može uzrokovati crijevne smetnje, stoga na to treba pripaziti. Međutim, kod drugih oblika tjelovježbe poput dizanja utega, možda ćete htjeti jesti neposredno prije treninga kako biste dobili prirodni poticaj energije - za to su ugljikohidrati, izvrstan međuobrok koji će tijelu dati gorivo potrebno za najbolje funkcioniranje.

Što je s vodom?

Ne samo da biste trebali piti vodu tijekom aktivnosti, već je također bitno da se hidratizirate prije vježbanja.

- Hidracija također igra kritičnu ulogu u održavanju vašeg tijela energičnim za treninge - dodaje Michalczyk. Preporučuje se pijenje oko 600 ml vode jedan do četiri sata prije, i 150 do do 300 ml sat vremena do treninga. Nedovoljna hidratacija može rezultirati grčevima u mišićima, vrtoglavicom i iscrpljenošću dok ste u teretani, stoga je ključno piti dovoljno vode, posebno tijekom vrućih ljetnih mjeseci.

Hoćete li jesti prije treninga ili ne, u konačnici ovisi o vama, ali ako ipak odlučite nahraniti svoje tijelo, trebali biste si osigurati barem jedan do četiri sata za probavu, ovisno o aktivnosti - time ćete izbjeći grčeve u želucu i nelagodu, a općenito će vaš trening bit bolje iskustvo.

Davanje vremena organizmu za probavu poboljšat će vašu razinu energije kako biste se mogli usredotočiti na vježbanje. I ne zaboravite ostati hidrirani.

