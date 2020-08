Šest savjeta za brži rast kose

Rast kose može potrajati jer kosa u prosjeku raste centimetar mjesečno. A ako imate suhu i lomljivu kosu to će dodatno usporite rast. Međutim, uz ove savjete možete ubrzati cijeli proces

<p>Bez obzira koliko dugu kosu mislite pustiti možda se pitate koliko dugo će joj trebati da naraste do željene dužine. Vrijeme se razlikuje od osobe do osobe, ali kosa u prosjeku naraste jedan centimetar mjesečno. Ako imate kovrčavu kosu, možda ćete morati voditi računa o njenom skupljanju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Naravno, ako su vam pramenovi suhi i lomljivi to bi moglo znatno usporiti rast. U skladu s tim, ako želite pustiti kosu da naraste, najvažnije je da ojačate vašu kratku kosu.</p><h2>Šest savjeta za rast kose</h2><h2>1. Nemojte 'paliti' kosu</h2><p>Vrući tretmani kao fen, pegla, figaro, mogu učiniti više štete nego koristi kada je u pitanju zdrav rast kose.</p><p>- Izbjegavanje vrućih tretmana odličan je način da zaštitite kosu od oštećenja toplinom dok raste - rekao je <strong>Nick Stenson</strong>, poznati frizer i umjetnički direktor tvrtke Matrix.</p><p>Povremeno sušenje kose fenom neće umanjiti sav vaš trud samo pazite da uvijek koristite toplinsko zaštitno sredstvo.</p><h2>2. Nosite zaštitne frizure</h2><p>Za one s teksturiranom ili prirodnom kosom, možda je najbolje da se oslonite na zaštitne stilove, posebno dok počinjete puštati kosu od kratke do duže. Razmislite o različitim pletenicama koje danas možete sve napraviti samo ih ne zaboravite skinuti svaka dva do tri tjedna i pobrinite se da ih ne stegnete previše kada ih radite.</p><h2>3. Hidratacija kose</h2><p>Vjerojatno ste već čuli da zdrava kosa raste brže. Ne samo da se njegovana, hidratizirana kosa čini duljom i punijom, nego njegovanje sprječava lomljenje i razdvajanje vrhova. Zato je hidratacija ključna za rast vaše kose, pogotovo ako su vam vrhovi već lomljivi i krhki.</p><h2>4. Čistite vlasište</h2><p>Što se tiče vlasišta, njegovo čišćenje je neophodno za zdrav rast kose - uostalom, taj rast započinje najviše u tim folikulima. Ako učinkovito ne očistite vlasište, nakupine poput prljavštine mogu blokirati otvaranje folikula.</p><p>- Te nakupine polako guše korijen vaše kose što može ograničiti rast ili utjecati na kvalitetu rasta kose - rekla je frizerka <strong>Shab Resla</strong>.</p><h2>5. Isprobajte dodatke za rast kose</h2><p>Pomaganje unutarnjem rastu kose odličan je način za promicanje zdravih i dugih pramenova. Suplementi koji sadrže biotin odličan su dodatni izvor hranjivih sastojaka, kaže O'Connor. To je zato što biotin pruža tijelu specifične aminokiseline koje čine keratin, a to je ono što čini svaki pramen kose.</p><h2>6. Redovito šišajte vrhove</h2><p>Šišanje ispucalih i lomljivih vrhova potrebno je za uklanjanje loma, koji u konačnici može dovesti do sporijeg rasta. Zato je važno da redovito šišate vrhove i tako ubrzate rast kose, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-grow-out-your-hair" target="_blank">mindbodygreen.</a></p>