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Potpuno drugačiji look

Shania Twain opet zablistala u Zigmanu! Pogledajte ovaj spektakularni kostim

Piše Anamarija Dukši,
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Shania Twain opet zablistala u Zigmanu! Pogledajte ovaj spektakularni kostim
Foto: Youtube/Screenshoot
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Hrvatski dizajner pokazao je i drugi kostim koji je izradio za glazbenu divu Shaniu Twain, a ovoga puta odabrao je drugačiji pristup - ružičasti kombinezon s leopard uzorkom i raskošnim srebrnim resama

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Juraj Zigman ponovno je odjenuo Shaniu Twain, a nakon prve upečatljive kreacije hrvatski dizajner sada je pokazao i drugi look koji je izradio za slavnu pjevačicu. Ovoga puta riječ je o pripijenom ružičastom kombinezonu s leopard uzorkom, dugim rukavima i raskošnim srebrnim resicama koje se spuštaju niz prsa i nogavice.

Samo nekoliko dana nakon što je otkrio prvi kostim za svjetsku glazbenu zvijezdu, Zigman je predstavio novu modnu poslasticu.

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- Kako vam se sviđa ovaj drugi custom Zigman look za Shaniu Twain? - napisao je dizajner uz fotografije kreacije.

Za razliku od prvog looka, koji je bio nešto drukčijeg kroja, nova kreacija donosi vrlo prepoznatljivu kombinaciju leopard uzorka, jarke ružičaste boje i sjajnih detalja. Pripijeni kombinezon dugih rukava dodatno su naglasile srebrne rese na prsima i nogavicama, koje su kreaciji dale pokret i pravi scenski efekt.

@zigman_official How do you like this second custom ZIGMAN look for @Shania Twain ? 🩷 . . . #zigman #shaniatwain #corset #candycrush #fyp ♬ You're Still The One - Shania Twain

Upravo je takva estetika postala jedan od Zigmanovih zaštitnih znakova kada je riječ o kostimima za velike svjetske zvijezde - upečatljivo, glamurozno i stvoreno za pozornicu i kameru.

Foto: Youtube/Screenshoot

Zigman dio velikog projekta Shanie Twain i Zedda

Nova objava ujedno potvrđuje da suradnja hrvatskog dizajnera i Shanie Twain nije ostala na samo jednom kostimu.

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Zigman je svoje kreacije izradio za njezin aktualni projekt 'Candy Country', koji je nastao u sklopu nove glazbene kampanje popularne igre Candy Crush Saga.

@zigman_official Still the one! ✨️ The beautiful @Shania Twain in custom ZIGMAN for @Candy Crush 👑 🩷 Stay until the end of the video to see how it all came together. Styled by the incomparable @B. ÅKERLUND 🩷 . . . #zigman #custom #makingof #corset #shaniatwain ♬ original sound - Viral Music Hits

U središtu projekta našle su se dvije glazbene zvijezde - Shania Twain i Grammyjem nagrađeni DJ i producent Zedd. Njih su se dvoje prvi put udružili kako bi gotovo 30 godina nakon originala predstavili novu verziju njezina velikog hita 'You're Still the One' iz 1997. godine. Nova verzija objavljena je 10. rujna, a prati je i interaktivni spot smješten u šareni svijet Candy Countryja.

Foto: Youtube/Screenshoot

Zanimljivo je da je ovo njihova prva glazbena suradnja. Zedd je tijekom karijere radio s brojnim velikim imenima, među kojima su Ariana Grande, Selena Gomez, Alessia Cara, John Mayer i Maren Morris, dok je Shania posljednjih godina surađivala s izvođačima poput Anne-Marie, Andrea Bocellija, Kelsee Ballerini, Orvillea Pecka i The Stylistics.

Foto: Youtube/Screenshoot

Za prvi Zigmanov look pjevačicu je stilizirala B. Åkerlund, poznata po radu s velikim svjetskim zvijezdama, među kojima su Madonna i Beyoncé. Hrvatski dizajner tada je pokazao i snimke iz svoje radionice te dio procesa nastanka kostima. A sada je pokazao i drugi - potpuno drukčiji, ali jednako efektan look koji će Shania nositi u velikom međunarodnom projektu.

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