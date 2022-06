Shay i Julie - Zaljubili se kao dvije žene, pa 11 godina kasnije pred oltar stali kao muž i žena

Dok je njegova zaručnica Julie McLean (53) hodala prema oltaru u prekrasnoj čipkastoj haljini, Shay Roberts (51) stajao je u plavom odijelu, uredno podšišane brade i prštao od ponosa. Shay i Julie iz Northamptona vjenčali su se punih 11 godina nakon što su se prvi put upoznali, prenosi The Mirror.

Tad su, doduše, bili 'samo' dvije prijateljice Sally i Julie, obje majke po dvoje djece, no prije 5 godina Sally je krenula s napornim operacijama promjene spola kako bi postala Shay, muškarac čiji se izgled temelji na pjevačici i glumcu Shayneu Wardu. Danas su sretniji nego ikad.

- Dan našeg vjenčanja u travnju ove godine bio je savršen. Želio sam potvrditi ljubav prema Julie, posebno nakon podrške koju mi je u životu pružila. Dugo smo razgovarali o vjenčanju i morao sam se potruditi da uštedim novac, ali isplatilo se. Julie je ljubav mog života i osjećam se vrlo sretno. Bio je to najbolji dan u mom životu – kazao je Shay.

Njihova je priča vrlo moderna ljubavna priča. Shay kaže da mu nikada nije bilo ugodno u vlastitom tijelu.

- Uvijek su me privlačile žene i bio sam prilično muževan u načinu odijevanja. Gledao sam na sebe kao na muškobanjastu lezbijku. Moje dvije veze s muškarcima bile su kratkotrajne, ali ne žalim zbog njih, jer sam s njima dobio dvoje divne djece – Andrewa, koji sada ima 32 godine, i Aimee, kojoj su 23 godine, priča Shay.

Julie je bila u sličnoj situaciji, razvedena s dvoje djece.

- Bila sam u braku 20 godina kad sam saznala da me bivši varao. Dugo sam bila sama, a onda sam imala kratku vezu s drugom ženom, u svojoj 40. godini. Voljela sam razgovarati sa Shay, koja je tada bila Sally. Radile smo zajedno i razgovarale o našoj djeci i poslu, ali osjećala sam pravu povezanost.

Kad je Julie napustila taj posao, izgubile su vezu, ali dvije godine kasnije Shay joj je poslala poruku na Facebooku.

- Odmah sam odgovorila: 'Bilo je vrijeme!', smije se Julie. Tako su, kaže, 11. travnja 2011. postali par, no jedna slučajna primjedba promijenila je tijek njihovih života.

- Shayne Ward je bio na TV-u i rekao sam koliko se divim njegovom izgledu, posebno njegovoj upornosti, a onda se Julie okrenula prema meni i rekla: 'Želiš biti muškarac, zar ne?' Trebala mi je minuta da joj odgovorim. Um je zakuhao, jer joj to nisam htio priznati da je ne bih prestrašio. No, uvijek sam se osjećao kao muškarac. Kad sam bio mlad, htio sam piškiti kao muškarac i u krevetu sam se osjećao kao muškarac. Osjećao sam da sam u krivom tijelu. Stoga sam duboko udahnuo i priznao: Da, želio sam biti muškarac – priča Shay. Na njegovo olakšanje, Julie nije bila zabrinuta zbog odgovora, rekla je samo: 'Nije važno tko si ili što si, volim te zbog tebe', prisjeća se.

Nakon što je istražio dostupne tretmane, Shay je otišao liječniku obiteljske medicine da bi pokrenuo promjenu spola, petogodišnji proces koji je uključivao pet radikalnih operacija.

- Bilo je veliko olakšanje imati Julienu podršku. Prvi korak je dokazati da dvije godine živite u svojoj novoj rodnoj ulozi, pa sam 2012. promijenila ime, nazvavši se Shay, prema Shayne Ward. Jednom su me u Pošti pitali jesam li greškom donijela suprugovu vozačku dozvolu. Bilo je neugodno. Osjećao sam da ljudi bulje u mene. Ali to me učinilo odlučnijim. Nisam o tome razgovarao ni s kim osim s Julie i svojom djecom. Moj sin je bio dobro, ali Aimee, koja je tad imala 14 godina, bila je zabrinuta što će drugi učenici reći. Sada je sretna – priča Shay, dok Julie dodaje:

- Toliko sam se navikla zvati ga Sally da je bilo dosta grešaka, ali na kraju sam uspjela – kaže.

Shay dodaje kako mu se promijenila vilica i narasle su mu dlake na prsima i leđima.

- Također, moji su bokovi postali manje ženstveni. Bilo je uzbudljivo vidjeti promjene i kupiti svoj prvi brijači aparat te obrijati bradu, kako bi izgledala kao muškarac – priča. Shay je prvu operaciju, dvostruku mastektomiju, obavio 2016. godine.

- Bilo je veliko olakšanje riješiti se grudi – kaže. Samo tri mjeseca kasnije, prošao je histerektomiju. Slijedila je operacija genitalija i 13-satni postupak stvaranja penisa, koristeći kožu sa Shayeve podlaktice i stražnjice. Njegova mokraćna cijev morala se rastegnuti, kako bi pristajala njegovom novom penisu, tako da je konačno mogao piškiti stojeći. Tijekom druge operacije, mala kuglica napunjena fiziološkom tekućinom stavljena je u njegov trbuh, pa kad Shay pritisne tu kuglicu, fiziološka otopina se kreće u penis kako bi simulirala erekciju.

- Neke od operacija bile su rizične, ali rezultati su nevjerojatni. Imati potpuno ispravan penis je izvan mojih najluđih snova. Mogu doživjeti orgazam kada imam seks s Julie i osjećam se kao muškarac kakav sam oduvijek trebao biti – priča.

Julie nije imala problema s prilagodbom na svog partnera novog izgleda.

- Mrzila sam vidjeti kako Shay pati. Ali, voljela sam ga jednako kao i kad je bio Sally. Izgleda sjajno – kaže.

Shay je nakon tranzicije imao samo pozitivna iskustva. Međutim, njegov tata je još jedina osoba koja ga ne može zvati Shay.

- On je u godinama i teško mu je to palo, pa me i dalje zove Sal, iako mu više ne sličim na kćer. Dao mi je sat na kojem je ugravirano 'Za mog sina', tako da znam da se trudi i znam da me voli – kaže Shay.

On je zaprosio Julie još 2013., dok je još živio kao žena, no tek je prošlog Božića odlučio potajno organizirati njihovo vjenčanje.

- Bilo je to nevjerojatno iznenađenje i bila sam presretna što je odabrao 11. travnja, kako bi obilježio dan kada smo postali par. Bio je to nevjerojatan dan, podijelili smo ga s 40 bliskih prijatelja i članova obitelji. Ceremonija je održana u prekrasnoj kapelici u dvorani nakovnja Gretne Green. Aimee mi je pomogla odabrati vjenčanicu i dala sam ugravirati 'You Take Time' u Shayev vjenčani prsten, koji mu se svidio – priča Julie.

Iako još nemaju planova za medeni mjesec, par je sretniji nego ikad.

- Definitivno sam samouvjereniji danas, nego onda kad sam bio žena. I fizički sam jači i mogu upravljati svim poslovima u garaži. Ali, zadržao sam emocionalnu inteligenciju žene – hvali se pomalo Shay te dodaje kako iskreno vjeruje da svatko treba slijediti svoje snove te da je odličan primjer za to.



