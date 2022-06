Odlični savjeti za sretan brak: Prvi važan korak je prihvaćanje partnera takvim kakav je

Iluzije o vječnom, sretnom životu udvoje, kojemu umnogome pridonose i romantični filmovi nisu preslika stvarnosti. Brak i odnos temelji se na trudu, ljubavi, zajedničkom radu i želji oba partnera da im bude bolje te da žive sretno i mirno. Također, nije rješenje predati se olako nakon što zagusti, a neugodnih iznenađenja će biti.

Pa to nije ono što sam željela

Bez obzira na to koliko je partner divan, ne usrećuje vas u svemu i ponekad vam se može činiti kako to nije ono što ste željeli. Upravo ovakve situacije nisu nimalo neuobičajene zato što 'u dobru i zlu' ne znači samo da se zajedno trebate boriti protiv velikih tragedija, već da ćete se svakodnevno borite s neugodnim situacijama.

Neke od njih će vam biti i prekretnica u vezi. Što se prije oslobodite fantazija o idealnom braku to ćete se lakše nositi sa stvarnim problemima, za koje se oboje trebate uključiti i riješiti ih.

Rad, trud i strpljenje

Brak iziskuje puno truda, a to ne znači da ćete morati biti strpljivi svaki put kad zaboravi spustiti zahodsku dasku. Loše navike oba partnera nešto su na što se treba naviknuti.

One koje nikako ne možete podnijeti pokušajte promijeniti, odnosno zamoliti partnera da ih na neki način ublaži. Isto tako, uvijek imajte na umu da oboje imate mane i da nije u redu da samo jedan partner traži da se onaj drugi promijeni.

Prihvaćanje čovjeka s kojim živite u potpunosti, prvi je, a vrlo često i težak korak do uspjeha odnosa. Sljedeći put kada vas naljuti pokušajte se smiriti i 'izaći iz svoje kože' te sagledati problem iz drugog kuta. Pokušajte gledati njegovim ili njenim očima, i na stranu maknuti svoj ego. Što smirenije pristupate i razgovarate, to će rješenje problema biti vjerojatnije. Malo što se postiže u bijesu.

Često ćete zaspati ljuti

Poznatu krilaticu da u krevet nikada ne idete ljuti, možete zaboraviti. Ponekad su neke svađe toliko intenzivne da se nećete uspjeti smiriti do spavanja. Dobro se naspavajte.

To će vam pomoći da stvari sagledate na drukčiji način. Pustite da se emocije slegnu jer biste u suprotnom mogli izreći nešto što biste mogli požaliti. Hladne glave ćete lakše odrediti je li vaša svađa samo posljedica nervoze i stresa ili su u pitanju ozbiljne stvari.

Dogodit će se i da partner s vama neće željeti više razgovarati, a vi nećete moći zaspati jer ćete htjeti odmah riješiti razmirice. Ako ne uspijete s njim razgovarati, dignite se, popijte čašu vodu, čitajte knjigu ili radite nešto drugo što će vas smiriti i opustiti kako biste mogli zaspati. Sljedeći dan smireno otvorite temu.

Nekad će odmor biti važniji od seksa

U braku vas, iako vam se to nakon medenog mjeseca čini nemoguće, očekuju i razdoblja 'suše'. Nekad vi nećete biti raspoloženi, a nekad on, a sve to je posve normalno. Međutim, to ne znači da je vaš seksualni život loš, već da vam je ovaj tjedan primjerice više stalo do sna nego do vrućih igrica.

Nemojte se zamarati tuđim pričama koliko često se seksaju već odredite svoj ritam. No nemojte zaboraviti na nježnosti, poljupce i zagrljaje, to će vas povezati na intimnijoj razini.

Ne mora uvijek sve biti onako kako ste zamislili

Bilo da raspravljate o tome što ćete večeras jesti ili koji ćete auto kupiti, upamtite da ne trebate vi uvijek biti u pravu. U određenim raspravama, ne postoji 'točno' i 'netočno', postoje samo različita stajališta. Stvari nisu crno-bijele, pa se možete naći u situaciji da je i jedno i drugu u pravu, no najbitnije je što ćete iz toga izvući.

Nemojte mu govoriti da nije u pravu, uzmite u obzir i njegovo mišljenje te naučite poštovati stav svog partnera. Na kraju krajeva isto očekujete i od njega.

U svađama nema mjesta niskim udarcima

Ljudi često drže stvari za sebe, no nekad je bitno da prikažete stvari onakve kakve zaista i jesu. Svađa može uvelike promijeniti stvari nabolje, ako istaknete ono što vas muči, ali bez vrijeđanja i nepoštivanja partnera.

Koliko god se svađe zahuktale, imajte na umu da će dobar odnos graditi uzajamno poštovanje i ljubav, a ne spuštanje i ponižavanje samo zato što to možete.

Jedino što možete promijeniti ste vi sami

To što gospodin Savršeni nije uvijek savršeni, ne treba nužno značiti da ga trebate promijeniti. Ako želite da se stvari promijene na bolje, krenite od sebe. Mijenjanje odraslog, izgrađenog čovjeka sa svim njegovim vrlinama i manama može biti frustrirajuće, a na kraju krajeva ipak ste se u njega zaljubili unatoč svemu.

Puno je lakše promijeniti svoj stav prema njemu, no ako neke stvari ne možete podnijeti, sklopite dogovor zato što zasigurno i njemu nešto smeta kod vas.

Povjerite mu svoje nesigurnosti

Ako vas muče neke nesigurnosti kao što su problemi s povjerenjem ili kontrolom, nemojte partnera gurati od sebe. Povjerite mu se, umjesto da ga napadate zašto je sinoć opet kasno došao s posla. On to možda ne shvaća ozbiljno kao vi, ali to bi moglo unijeti veliki nemir u vašu vezu upravo zato što nije upoznat sa situacijom.

