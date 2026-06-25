DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibenske kavane obogatile su ponudu raskošnim izborom raznih vrsta kave. Kavopije kliču: ‘Šibenske kavane krcate su kofeinskim blagom kao Alibabine špilje!’
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Šibenik je još 1936. bio raj za kavopije: U kavanama se nudilo čak desetak vrsta kave
Čitanje članka: < 1 min
Dok danas biramo između espressa, cappuccina i ledene kave, Šibenčani su već 1936. godine uživali u iznenađujuće bogatoj ponudi kavanskih specijaliteta. Kako je zapisao novinar Manfred Makale u lipnju te godine, šibenske kavane bile su "krcate kofeinskim blagom kao Alibabine špilje".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku