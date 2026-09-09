DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibensko poduzeće Rivijera otpustilo je 1966. godine djelatnicu zbog kršenja radne discipline, no zamjena za neobično radno mjesto brzo je pronađena
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Šibenik ostao bez striptizete: ‘Bila je nezainteresirana za posao. Već imamo zamjenu!’
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Šibenik je 1966. godine nakratko ostao bez striptizete koja je u poduzeću Rivijera imala neobično službeno radno mjesto - bila je zaposlena kao "djelatnica za ritmičko-plesno zabavno razodijevanje uz glazbu".
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