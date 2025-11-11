Obavijesti

RANO OTKRIVANJE JE KLJUČNO

Simptomi i vrste raka pluća na koje morate obratiti pozornost

Simptomi i vrste raka pluća na koje morate obratiti pozornost
Foto: 123RF

Rak pluća često nema simptome u ranim fazama, a kasnije se javlja kašalj, bol u prsima i otežano disanje. Rana dijagnoza i prestanak pušenja ključni su za uspješno liječenje i prevenciju širenja bolesti

Rak pluća često prolazi nezapaženo u svojim ranim stadijima. Budući da pluća imaju vrlo malo živčanih završetaka, tumor se može razvijati bez boli ili drugih primjetnih tegoba. Zbog toga se bolest često otkriva tek kada se već proširila na okolna tkiva ili druge dijelove tijela.

Najčešći simptomi raka pluća

Kada se pojave prvi znakovi bolesti, oni mogu uključivati:

  • kronični, hrapav ili “zvučni” kašalj, ponekad s prisutnošću krvi u sluzi
  • promjene u kašlju koji postoji duže vrijeme
  • česte infekcije dišnih puteva, poput bronhitisa ili upale pluća
Cancer cell. Oncology research structure mutation, somatic cell of body. genetic predisposition. Neoplasms, cancerous disease, malignant tumour, Danger fear the unknown, biology medicine dna immune.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
  • otežano disanje koje se postupno pogoršava
  • piskanje pri disanju
  • dugotrajnu bol u prsima
  • promuklost
  • poteškoće s gutanjem
  • bol u ramenu
Ovi se simptomi obično javljaju kada tumor blokira dišne putove ili se proširi dublje u pluća i okolna područja.

Simptomi ranog stadija (stadij I)

U ranoj fazi rak pluća uglavnom ne uzrokuje simptome. Najčešće se otkrije slučajno, tijekom preventivnog pregleda ili rendgenske snimke. Ako se ipak pojave znakovi, to mogu biti:

  • novi ili uporni kašalj
  • iskašljavanje krvi ili guste sluzi
  • bol u prsima
  • učestale respiratorne infekcije
Foto: dreamstime/ilustracija

Simptomi uznapredovalog stadija (stadij IV)

Kada rak pluća dosegne uznapredovalu fazu, širi se na više područja pluća, tekućinu oko pluća ili druge organe. Uz respiratorne simptome, mogu se javiti i:

  • umor i slabost
  • gubitak apetita i tjelesne mase
  • glavobolje, utrnulost ili napadaji ako se rak proširio na mozak
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rak pluća može uzrokovati i promjene koje se na prvi pogled ne povezuju s dišnim sustavom, poput:

  • “Bubrenja” vrhova prstiju (tzv. clubbing) – nokti postaju zaobljeniji, a koža sjajnija
  • Povišene razine kalcija u krvi (hiperkalcemija), što može izazvati mučninu, žeđ, učestalo mokrenje i zbunjenost
  • Hornerov sindrom, koji uzrokuje spušteni kapak, suženu zjenicu i smanjeno znojenje s jedne strane lica
  • Otekline lica, vrata ili ruku, zbog tumora koji pritišće krvne žile
  • Promjene na koži povezane s rakom pluća
Rak pluća može utjecati i na izgled kože:

  • Žutica – žutilo kože i bjeloočnica, ako su zahvaćena jetra
  • Lako stvaranje modrica, kada tumor ometa rad nadbubrežnih žlijezda
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak pluća je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca i žena. Iako se ukupna stopa obolijevanja smanjuje, pad je manji kod mlađih žena, a stručnjaci još nisu sigurni zašto. Genetske promjene mogle bi igrati ulogu. Tradicionalno se bolest povezivala sa starijim muškarcima pušačima, pa se kod mlađih žena nepušača dijagnoza često postavlja kasnije.

Vrste raka pluća

Postoje dvije glavne vrste:

  • Karcinom malih stanica (SCLC) – snažno povezan s pušenjem, brzo se širi.
  • Karcinom ne-malih stanica (NSCLC) – čini oko 85 % slučajeva, a dijeli se na:
  • Adenokarcinom – češći kod žena i nepušača
  • Planocelularni karcinom – najčešće u središtu pluća
  • Karcinom velikih stanica – može se pojaviti bilo gdje u plućima i brže raste

Simptomi su slični kod obje vrste: kašalj, bol u prsima, promuklost i piskanje.

Kada potražiti liječničku pomoć

Ako imate dugotrajan kašalj, iskašljavate krv, osjećate bol u prsima, promuklost ili česte infekcije dišnih puteva, svakako se obratite liječniku. U hitnu pomoć treba otići odmah ako se javi:

  • naglo iskašljavanje veće količine krvi
  • iznenadna kratkoća daha
  • slabost ili gubitak svijesti
  • problemi s vidom
  • bol u prsima koja ne prolazi
Woman having heart attack
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U ranim fazama rak pluća najčešće ne uzrokuje nikakve simptome. Ipak, dugotrajan kašalj, iskašljavanje krvi, promuklost i česte infekcije mogu biti znak upozorenja. Rana dijagnoza značajno povećava šanse za uspješno liječenje.

Najčešća pitanja

Koliko dugo se rak pluća može razvijati bez simptoma?

Godinama – tumor može rasti neprimjetno prije nego što izazove tegobe.

Može li se rak pluća izliječiti?

Liječnici radije koriste izraz “remisija” nego “izlječenje”. Ako pet godina nakon liječenja nema znakova bolesti, smatra se da je bolest u potpunosti pod kontrolom. Rana dijagnoza ključna je za uspjeh terapije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Koliko se dugo može živjeti s rakom pluća?

To ovisi o vrsti raka, stadiju bolesti, općem zdravstvenom stanju i odgovoru na terapiju. Zahvaljujući novim lijekovima i pristupima liječenju, stope preživljenja posljednjih su godina u porastu.

