'Sin ima dobar posao, ali ga ne zanima brak: Je li on bolestan?'

Poštovani Mevludine,

sin mi živi u Švicarskoj i ima dobar posao, no uporno mi govori da ga žene ne zanimaju, a bome ni brak. U čemu je problem i je li on bolestan ili se drogira?

šifra: očajni tata



Odgovor:

Analizirao sam fotografiju vašeg sina i mogu vam reći da se ne drogira nego je inteligentan i uporan, pošten i pozitivan te vrlo human. Dobro ste ga odgojili, no morat ćete prihvatiti da je on izabrao svoj put u životu i pomiriti se s tim da voli muškarce. Tako će i ostati i to se ne može promijeniti. On živi s jednim mladićem i vidim da je sretan u toj vezi. Savjetujem vam da ga previše ne osuđujete, izazivate i kompromitirate jer se u njemu može probuditi prevelik gnjev prema vama. A onda bi moglo doći i do prekida svake komunikacije. Jednostavno se morate pomiriti da je on drukčiji od vas i da ima svoj život, koji je također jednako vrijedan i bitan i u kojem nema ničeg bolesnog. Morate shvatiti da je hrabro od njega što je vama i supruzi to uopće priznao i što očekuje vašu punu potporu. Ja mu ne vidim nikakvu opasnost iznad glave, ali vidim da će biti uspješan i priznat u poslu kojim se bavi. Vidim da imate i drugog sina, kojeg uskoro očekuje prinova te skladan brak. Pripazite na svoje zdravlje. Djeca su vam draga i uspješna, a vi se radujte što ćete uskoro postati djed. Sretno.