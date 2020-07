Sindrom uljeza na poslu: Zašto ste nevidljivi iako sve radite kako treba i dobar ste radnik?

Sindrom uljeza češće pogađa žene, a postoji čak 5 različitih varijanti na koje netko može postati 'uljez' na vlastitom radnom mjestu. Stručnjaci otkrivaju kako se boriti s tim, ostvariti svoje potencijale i čuvati živce

<p>- Iako nisam radila u uredu više od 20 godina, još uvijek se sjećam osjećaja koji sam imala kad sam radila u časopisu na svom radnom mjestu od 9 do 5. Bez obzira koliko sam se trudila i snašla, nikad nisam imala prave veze, važne prijatelje ili pak karizmu koju su željeli, bila sam samo marljiva. Osjećala sam se nevidljivo u hodnicima, a moj se glas jedva mogao čuti. Prijedlozi koje sam davala na sastancima izazivali su mlake reakcije, ali kad bi dva sata kasnije netko predložio slično, to se odmah moralo pisati. Iako sam znala da sam sposobna za taj posao, obuzela me sumnja. Godinama kasnije saznala sam da postoji termin za to što sam osjećala - sindrom uljeza, piše Sheryl Nance-Nash za <a href="https://www.bbc.com/worklife/article/20200724-why-imposter-syndrome-hits-women-and-women-of-colour-harder">BBC.</a></p><p>Pogledajte video o tjeskobi i načinima olakšavanja:</p><p>Taj sindrom možda ne možemo vidjeti, no on ipak prožima radna mjesta. To je osjećaj s kojim se mnogi mogu poistovjetiti: zašto se osjećam kao da ne pripadam ovdje iako sam izvrsno kvalificiran za taj posao? Unatoč obrazovanju i obuci, mnogi se nikada nisu uspjeli osloboditi sumnje u svoju vrijednost i ući u viši stupanj uspjeha. Žene, ljudi druge rase ili manjinskih skupina češće će ga iskusiti.</p><p>- Kad doživljavate sustavnu potlačenost te vam se direktno ili indirektno cijeli život govori da niste predodređeni za uspjeh i počnete postizati stvari na način koji je u suprotnosti s tom pričom na umu, javlja se sindrom uljeza - objašnjava psihoterapeut Brian Daniel Norton.</p><p>Ako sumnjate u sebe čak i kad radite sve ispravne stvari te ste u svom svijetu 'uspjeli', trebate li razmišljati o sebi kao uljezu bez obzira na sve? Zapravo ne, odgovaraju stručnjaci, ističući kako je taj osjećaj doista neugodan, no s njim se možete boriti.</p><p>Mnogi uspješni ljudi misle da imaju 'prljavu tajnu' - duboko u sebi osjećaju da je za njihova postignuća zaslužna sreća, a ne talent ili naporan rad, piše <a href="https://www.themuse.com/advice/5-different-types-of-imposter-syndrome-and-5-ways-to-battle-each-one">The Muse</a>. Stoga sindrom uljeza odražava vjerovanje da ste neadekvatni i nesposobni, unatoč dokazima da ste vješti i prilično uspješni.</p><p>Dr. Valerie Young je stručnjak na tu temu te ga je svrstala u podskupine: perfekcionist, super žena/muškarac, prirodni genij, solist i stručnjak.</p><h2>1. Perfekcionist</h2><p>Perfekcionizam i sindrom uljeza često idu 'ruku pod ruku'. Perfekcionisti sebi postavljaju pretjerano visoke ciljeve, a kad ne uspiju postići cilj, doživljavaju veliku sumnju u sebe. Bez obzira shvaćaju li to ili ne, takvi pojedinci obično su i 'kontrol frikovi', osjećajući da ako nešto treba napraviti dobro, najbolje je da to naprave sami.</p><p>Niste sigurni da li se to odnosi na vas? Postavite sebi sljedeća pitanja: Imate li velikih poteškoća s delegiranjem? Čak i kada ste u mogućnosti, osjećate li se frustrirano i razočarano rezultatima? Kad doživite bilo kakav neuspjeh na poslu, strahujete li kako 'niste stvoreni' za taj posao? Osjećate li kao da vaš rad mora biti 100% savršen, 100% vremena? Ovakve ljude uspjeh rijetko zadovoljava, a ono što trebaju napraviti je naučiti shvatiti da su greške prirodni dio procesa rada te da vrlo malo stvari u životu može biti besprijekorno.</p><h2>2. Super žena/muškarac</h2><p>Budući da ljudi koji iskuse ovaj fenomen vjeruju da su 'lažnjaci' među svojim talentiranim kolegama, često se tjeraju da rade više. To služi za lažno prikrivanje njihovih nesigurnosti, a preopterećenje radom može naštetiti ne samo njihovom mentalnom zdravlju, već i njihovim odnosima s drugima.</p><p>Niste sigurni da li se to odnosi na vas? Ostajete li kasnije u uredu nego ostali u svom timu, čak i kad prođete potreban posao tog dana? Jeste li pod stresom kada ne radite? Jeste li svoje hobije i strasti ostavili te se žrtvovali za posao?</p><p>Takvi radoholičari su zapravo ovisni o priznanju koje proizlazi iz procesa rada, a ne samog posla. Počnite trenirati sebe kako biste skrenuli misli s procjenjivanja vlastite vrijednosti te naučite kako biti bolji prema sebi. Također, naučite kritike prihvaćati konstruktivno, a ne osobno.</p><h2>3. Prirodni genij</h2><p>Young kaže da ljudi s ovom vrstom kompetencija vjeruju da trebaju biti prirodni 'genij'. Kao takvi, procjenjuju svoju sposobnost kroz brzinu i lakoću obavljanja posla, a ne kroz trud. Drugim riječima, ako im treba dugo vremena da nešto savladaju, osjećaju sram. Ova vrsta uljeza postavlja sebi nemoguće standarde, baš kao i perfekcionisti, no pritom očekuju da iz prve sve rade savršeno.</p><p>Niste sigurni odnosi li se to na vas? Jeste li navikli na postizanje velikih rezultata s malo napora? Imate li povijest izvanrednih postignuća na poslu koja svi i već očekuju od vas? Kad se suočite sa smetnjama, sramite li se zbog lošeg rezultata? Izbjegavate li izazove iz straha kako ćete se u njima snaći?</p><p>Da biste prošli kroz ovo, pokušajte sebe promatrati kao rad u tijeku. Izvršenje velikih stvari uključuje cjeloživotno učenje i izgradnju vještina - za sve, pa čak i najsposobnije ljude. Umjesto neugode kad ne postignete svoje nevjerojatno visoke standarde, identificirajte specifična, promjenjiva ponašanja koja možete poboljšati s vremenom.</p><h2>4. Solist</h2><p>To su oni koji se osjećaju kao 'lažnjaci' ako moraju tražiti tuđu pomoć. U redu je biti neovisan, ali ne u mjeri u kojoj odbijate pomoć da biste dokazali koliko vrijedite. Niste sigurni odnosi li se to na vas? Postavite sebi sljedeća pitanja: Čvrsto smatrate da trebate sami realizirati stvari?</p><p>Ovakvi se ljudi moraju naučiti važnosti, vrijednosti i užitku timskog rada, bilo da rade u velikoj korporaciji ili pak vlastitom poduzeću, jer će u suprotnom 'izgorjeti'. Za početak, trebaju drugima prepuštati manje poslove te si dozvoliti da je nesigurnost kako će netko drugi obaviti posao normalna, no shvatiti da će se posao ipak obaviti.</p><h2>5. Stručnjak</h2><p>Stručnjaci mjere svoje kompetencije na temelju 'što' i 'koliko' znaju ili mogu učiniti. Vjerujući da nikada neće znati dovoljno, plaše se da će biti razotkriveni kao neiskusni ili nesposobni. Spadate u tu skupinu ako se bojite prijavljivati na druga radna mjesta ili poslove. Također, vjerojatno ste 'stručnjak' ako stalno tražite treninge ili potvrde jer mislite da trebate poboljšati svoje vještine da biste uspjeli?</p><p>Istina je da se uvijek može više učiti. Napori da povećate svoj skup vještina zasigurno vam mogu pomoći da postignete napredak i održati vas konkurentnim na tržištu rada. No, ako odete predaleko, tendencija beskonačnog traženja više informacija zapravo može biti oblik odgađanja.</p><p>Ograničite se tako da vježbate stjecanje vještine kad vam zatreba - na primjer, ako se vaše odgovornosti promijene - umjesto prikupljanja znanja za (lažnu) udobnost. Shvatite da nema sramote tražiti pomoć kada vam je potrebna. Ako ne znate kako nešto učiniti, pitajte kolegu. Ako ne možete otkriti kako riješiti problem, potražite savjet.</p>