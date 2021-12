Jednostavna je za održavanje, paše svim tipovima lica, no ključno je da je prilagođena teksturi kose. Ova ženstvena frizura može ići na sve vrste kose, od guste do one super lepršave

Birajte sa šiškama ili bez, ovisno o tome koji stil vam bolje pristaje. Bob frizura super izgleda na ravnu i kovrčavu kosu, bitno je 'cut' prilagoditi obliku lica i glave. Ravna kosa optimalna je za pramenove raznih dužina. POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti 'mermaid' valove Umjesto klasičnih šiški, možete izabrati one duže, koje na blagi način uokviruju lice. Valovita kosa odlično izgleda u nešto kraćoj varijanti. Naprijed je duže, iza nešto kraće, kako bi frizura dobila volumen. Repasti bob sa šiškama idealan je za cure i žene svih dobi.