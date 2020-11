Skriveni talenti znakova: Kod Rakova pisanje, u Riba slikanje

Najkreativniji znak zodijaka su Ribe, a Bikovi su dobri prijatelji jer znaju saslušati i udijeliti savjet. U umjetnosti su dobri i Rakovi, kojima najbolje ide pisanje. Umjetničke vrijednosti razumiju i Vage koje vole dizajnirati

<h2>Ovan</h2><p>Oni koji su rođeni u znaku Ovna imaju jaku unutarnju snagu i imaju sposobnost potaknuti druge ljude na promjene i da se suoče sa strahovima te hrabro krenu naprijed prema cilju. Lako sklapaju prijateljstva i preduvjete za dobar timski rad. Zbog toga, Ovnovi često postaju veliki lideri. Iz njihove vatrenosti i bijesa stvaraju se iznimna djela. Jako dobro se snalazi u svim teškim, stresnim ili novim situacijama. Iako ima naglu narav, on ne gubi fokus i potpuno je predan.</p><p>Obično je njegova energija i sportski orijentirana, ali i brojni umjetnici različitih sfera rođeni su u znaku Ovna. Njih zanima sve što je novo i zanimljivo, česti su začetnici mnogih pokreta i akcija, prvi su u redu kad su promjene u pitanju i dobro ih je imati u timu koji pokreće novi posao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Znakovi kao roditelji</strong></p><h2>Bik</h2><p>Vladar ovog znaka, Venera, potiče zanimanja koja su povezana sa svim vrstama umjetnosti. Obično imaju mek i baršunast glas koji odlično pristaje pozornici i javnom životu. Ako svoj glazbeni dar ne demonstriraju javno i izravno, rado će njime zabavljati u društvu. Ono što je možda njihov najbolji dar jest sposobnost da saslušaju druge, da ih iskreno savjetuju bez prekidanja i davanja “stručnog mišljenja”.</p><p>Uz šalicu kave ili toplog čaja i njihove tople oči pune istinske empatije, osjetit ćete se na bilo kojem mjestu kao kod kuće. Atmosfera s njima uvijek je topla. Isto tako, njihov često skriveni adut je priprema hrane koja oduševljava i najzahtjevnije gurmane. Ljudi rođeni u znaku Bika su stabilni i uravnoteženi, obraćaju pažnju na detalje. Kada kuhaju, rade to gotovo intuitivno, a ono što su sposobni stvoriti u kuhinji je nevjerojatno dobro i zadovoljit će baš svako nepce. Zato je dobro biti u skladnim odnosima s njima.</p><h2>Blizanci</h2><p>Oni su ljudi koji su sposobni razgovarati s bilo kime o bilo kakvoj temi. Osim što su veoma inteligentni, Blizanci su suosjećajni i vrlo komunikativni. U stanju su zabaviti sve okupljene na bilo kakvom događanju. Važno im je da ih ljudi poštuju. Njihov zvonki glas tjera na razmišljanje, a njihove doskočice i duhoviti komentari vraćaju osmijeh na svako lice.</p><p>Ponekad su iritantni i uvijek žele biti u pravu. Vrlo često ostajemo bez komentara pred njihovim tekstovima jer znaju tako dobro pisati da srž priče bude baš svima jasna. Iako su ponekad pomalo površni, znaju iskoristiti svaku situaciju, izvući najbolje iz svakog trenutka i pokazati nam da je život jedan i da nema mjesta zabušavanju.</p><h2>Rak</h2><p>To su ljudi koji znaju jako dobro slušati druge, daju odlične savjete i vješto rješavaju sukobe. Vole pomagati drugima, no važno im je da ljudi to cijene. Vrlo su emotivni i snažno su povezani sa svojom nutrinom.</p><p>Duboko emotivan znak sklon je pisanju, kuhanju, njegovanju biljaka i sređivanju interijera. Ako želite sviti gnijezdo, znate da je Rak idealan partner za to. Osim toga, oni vole maštati, a njihova mašta uz malu dozu realizacije radi prava čuda. Razvijena emocionalna inteligencija daje im mogućnost raznolikosti poslova, gdje je potrebno procijeniti što je osnovna potreba osobe. Odlični su i zato što su divni slušači, prijatelji i ljudi koji uvijek imaju kreativne ideje.</p><h2>Lav</h2><p>Oni koji su rođeni u znaku Lava su sposobni potaknuti druge ljude na razmišljanje, a vješti su i kada nekome treba izmamiti osmijeh na lice. Njihovo jedinstveno ponašanje i pomalo bahat stav privlačni su ljudima koje često zanima kako Lavovi nešto rade, što bi oni napravili u određenoj situaciji... Rođeni su organizatori s naglaskom na ja.</p><p>Mogu biti pomalo naporni, ali svakako su neizbježni kada je pokretanje neke priče u pitanju. Lavovi nikad ne žale za prošlim vremenima i da razmišljaju što bi bilo kad bi bilo. Oni uzimaju stvar u svoje ruke, izlaze na pozornicu i dominiraju njome. Odlični su kao glumci, redatelji i vođe u bilo kojem području. Privlači ih scena, svjetla koja im daju moć, no ali su jako osjetljivi kada ih netko kritizira. Zbog toga, pripazite.</p><h2>Djevica</h2><p>Kada je planiranje u pitanju i realizacija dogovorenog, nema boljeg čovjeka od Djevice. Oni su ljudi koji su vrlo detaljni u svemu što rade. Sposobni su realizirati bilo što požele i zamisle, a to uvijek rade predano i kvalitetno. Majstori su za sitnice. Ide im matematika, ali su i rođeni izdavači, lektori, prevoditelji i mogu biti dobar glas savjesti. Oni vole pravila i zato pokušavaju svijet uklopiti u okvir pravila i discipline.</p><p>Odlični su i kao liječnici. Imaju osjećaj za detalje pa su često i umjetnici raznih profila s matematičkom preciznošću i točnošću. Sasut će vam istinu u lice ma koliko god ona boljela. Oni si jednostavno ne mogu pomoći, a iskrenost im može biti i mana.</p><h2>Vaga</h2><p>Ljudi koji su rođeni u znaku Vage imaju odličnu sposobnost rješavanja sukoba bez obzira koliko teški bili, a trude se to napraviti što pravednije je moguće. Najčešće se mogu uspješno suzdržati od nametanja svojeg mišljenja i nisu pristrani. Estetika i lijep izgled sinonimi su ovog diplomatskog znaka.</p><p>Osim toga, imaju odličnu moć čeličenja živaca. Iako ponekad drugim ljudima djeluju krhko, na sofisticiran će vas način natjerati da učinite baš ono što oni žele. Ovisnici su o kupovanju, ali i pravim umjetničkim vrijednostima. Zahvaljujući svom šarmu i zaštitnici Veneri, vrlo često su dobrog izgleda pa ih viđamo u manekenskim vodama, ali i postaju dizajneri i kreatori. S obzirom na to da su veliki ljubitelji pravde, česti su i u području pravosuđa.</p><h2>Škorpion</h2><p>Oni su ljudi koji su u stanju pokrenuti svijet. Vrlo su posvećeni onome što rade, a i sposobni su potaknuti druge da postignu ono za što su smatrali nemogućem. Škorpioni jako dobro znaju što treba za uspjeh. Rođeni su da postanu kirurzi, ali se mnogi mogu okrenuti ezoteriji. Često si psihijatri i psiholozi, mislioci i filozofi. Djeluju kao vladari iz sjene i čuvari najdubljih tajni. Nose veliku životnu energiju i dobro se transformiraju.</p><p>Vrlo često uspiju kao glumci, a nerijetko se ističu u teškim ulogama koje vrlo intimno proživljavaju. Mogu uspjeti i kao ratni reporteri jer vole izazove. Odlični su analitičari i imaju nevjerojatnu sposobnost da pročitaju osobu.</p><h2>Strijelac</h2><p>Tajna sposobnost ovog znaka je da širi pozitivnu energiju i osjećaj sreće gdje god da se nađu. Uvijek su najglasniji u društvu. Imaju veliku moć da potaknu ljude da budu ponosni na ono što jesu. Njihov entuzijazam je pomalo zarazan. Jako rado s drugima dijele životne lekcije. Najviše profesora i sudaca rođeno je u ovom znaku jer ih je Jupiter nadahnuo velikom željom za znanjem i borbom za pravdu. Dobroćudni su. Misionari su i začetnici mnogih filozofskih pravaca, ali i vjerskih škola. Religioznost je jako naglašena kod njih, kao i veoma jaka snaga uma. Najbolji su savjetnici u cijelom Zodijaku. Obožavaju putovanja pa zbog toga jako rado biraju radna mjesta koja im upravo takav način života i omogućavaju.</p><h2>Jarac</h2><p>Ljudi rođeni u znaku Jarca su izuzetno dobro orijentirani na ciljeve koje si postave u životu. Kada si Jarci nešto zacrtaju, idu prema tome bez obzira na sve prepreke koje ih snađu, a u to će uložiti svu svoju energiju. Ortodoksnost i želja za misticizmom kod njih je prisutna.</p><p>Osim toga, Jarac je Saturnovo dijete koje lagano, ali sigurno korača na stazama uspjeha. Na tom teškom putu nailazi na situacije koje ga navode da uz klasična rješenja i vještine koje ima, potraži odgovor u sebi, u svom malom svijetu i onda postaju pravi učitelji, nositelji korjenitih promjena i odlični mislioci.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Oni su vrlo samopouzdani ljudi, i to do te mjere da se to ponekad drugima može činiti kao arogancija. Oni sami sebe dobro razumiju i vole se. Često se može reći da su pomalo ispred svojeg vremena. Vizionari su i humanisti. Vjesnici su promjena na globalnom planu, obožavaju tehniku i društvene mreže. Odlično razumiju što je društvo, koji su njegovi porivi i kako se na najbolji način približiti masama.</p><p>Zato uspijevaju kao socijalni radnici, borci za slobodu i prava svih manjina. Isto tako, iznimno su kreativni, pa su mnogi grafički dizajneri, ljudi koji spajaju lijepo i korisno, izumitelji... Slobodnog su duha i vole sanjariti, a često se u svojim mislima i izgube. Obožavaju putovanja.</p><h2>Ribe</h2><p>Posljednji znak Zodijaka, obavijen velom Neptuna su Ribe. One se pronalaze u filmskoj umjetnosti, ezoteriji i slikarstvu. Imaju viziju budućnosti i kad svoju energiju usmjeravaju na pravi način, postaju pravi vizionari. I za njih se može reći da su ljudi ispred vremena, često neshvaćeni, ali i maštoviti i kreativni. Imaju istančan ukus i osjećaj za lijepo.</p><p>Svijet obično gledaju kroz svoje ružičaste naočale i u svima vide nešto dobro. Također, izuzetna sposobnost jedinstvenog izražavanje je ono što ih krasi. U stanju su vrlo jednostavne situacije i emocije dočarati na vrlo poseban i privlačan način - a ljudi to jako cijene.</p><p> </p>