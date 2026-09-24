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SVJETSKE METROPOLE

Skrovita mjesta za izlet blizu velikih svjetskih metropola

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Skrovita mjesta za izlet blizu velikih svjetskih metropola
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Foto: Booking.com
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Sve više putnika umjesto dugih i logistički zahtjevnih putovanja bira kraće odmore u blizini doma. Prema istraživanju koje je za Booking.com provedeno među 32.800 ispitanika iz 34 zemlje, čak 72 posto putnika razmotrilo bi noćenje ili kraći odmor nedaleko od mjesta u kojem žive

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Takav način putovanja često se naziva 'staycation', a podrazumijeva odmor bez dugih letova i višesatnih putovanja. Ideja je jednostavna – pronaći zanimljivo mjesto na manje od dva sata vožnje i ondje provesti vikend ili nekoliko slobodnih dana.

Izdvojena su četiri odredišta nadomak velikih svjetskih gradova koja nude prirodu, gastronomiju i brojne aktivnosti.

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Santa Elena, Kolumbija

Oko 45 do 50 minuta vožnje od Medellína nalazi se Santa Elena, planinsko područje u kolumbijskoj regiji Antioquiji. Poznato je po zelenilu, planinskim krajolicima i brojnim mogućnostima za aktivnosti na otvorenom.

U blizini se nalaze Ekološki park Piedras Blancas i prirodni rezervat Parque Arví, poznat po bogatoj bioraznolikosti, šumskim stazama i autohtonim vrstama orhideja.

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Posjetitelji mogu planinariti, voziti brdske bicikle ili obići tradicionalne farme cvijeća. Upravo su uzgajivači cvijeća, poznati kao silleteros, važan dio lokalne tradicije i kulture.

Foto: Booking.com

Bowral, Australija

Oko 90 minuta vožnje južno od Sydneya smjestio se Bowral, gradić u australskom području Southern Highlands.

Poznat je po vrtovima, starijoj arhitekturi, vinskoj ponudi i restoranima koji koriste namirnice lokalnih proizvođača. Posebno su poznati Corbett Gardens, koji u proljeće privlače posjetitelje raznobojnim cvjetnim nasadima.

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Rujan je u ovom dijelu Australije početak proljeća, pa je vrijeme pogodno za šetnje, obilazak vinarija i istraživanje okolice.

Prema istom istraživanju, 69 posto ispitanih putnika koji putuju u paru navelo je jednostavnost putovanja i pristupačnost kao važne čimbenike pri odabiru odredišta.

Foto: Booking.com

Catskills, SAD

Stanovnici New Yorka koji žele pobjeći od gradske gužve mogu za manje od dva sata stići do dijelova planinskog područja Catskills.

Regija je poznata po šumama, jezerima i brojnim planinarskim stazama, a tijekom jeseni posebno je popularna zbog promjene boje lišća.

Posjetitelji ondje mogu provesti dane planinareći, boraveći uz jezera ili jednostavno uživajući u prirodi daleko od gradske vreve. Područje je popularno i među onima koji tijekom vikenda žele napraviti predah od mobitela, računala i svakodnevnih obaveza.

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Foto: Booking.com

Upper Slaughter, Velika Britanija

Oko sat i pol vožnje od Londona nalazi se Upper Slaughter, malo mjesto u području Cotswoldsa u Gloucestershireu.

Cotswolds je poznat po kamenim kućama, brežuljkastom krajoliku, tradicionalnim pubovima i pješačkim rutama koje povezuju mala povijesna mjesta.

U blizini se nalazi i Chipping Campden, poznat po povijesnoj glavnoj ulici, dok se nešto dalje može posjetiti palača Blenheim s velikim parkom i vrtovima. Palača i okolni kompleks nalaze se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.

Kratka putovanja posljednjih su godina postala zanimljiva alternativa klasičnim višednevnim odmorima, posebno putnicima koji imaju svega nekoliko slobodnih dana. Umjesto dugog planiranja, ponekad je dovoljno potražiti što se nalazi sat ili dva vožnje od grada – od planinskih staza i vinskih cesta do malih povijesnih mjesta.

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