Slatki Zrinjevac priprema božićnu čaroliju na najstarijoj zagrebačkoj adventskoj lokaciji

Slatki Zrinjevac u organizaciji RougeMarina održavat će se od ponedjeljka do četvrtka od 12 do 23 h, petkom od 12 do 24 h, subotom od 10 do 24 h te nedjeljom od 10 do 23 h.

Foto: Bojan Harun Markičević

Nakon dvanaestogodišnjeg iskustva u organizaciji događanja i uspješno odrađenog projekta RougeMarin parka, odlučili su organizirati advent na Slatkom Zrinjevcu te pozvati zagrebačke ugostitelje i male obrtnike da s posjetiteljima podijele blagdanske trenutke i uživaju u adventskoj atmosferi.

Pokretanje videa ... advent u Zagrebu | Video: Ante Buškulić/24sata

Inspiracija im je bila višestoljetna tradicija licitara, najprepoznatljivijeg zagrebačkog simbola Božića i božićnih blagdana. Upravo se to slatko srce provlači kroz mnoge detalje u samom parku.

Marin Medak ponosan je na prvi održivi festival - Slatki Zrinjevac. Baš kako to čine velike europske metropole, uvodi upotrebu porculanskih šalica, kako se ne bi stvarao suvišan otpad. Šalice će se kupovati, a možete ih vratiti ili zadržati za uspomenu.

Na klupama će se naći i skulpture, nastale u okviru projekta Sit&Meet kao što su Marin Getaldić, Milka Trnina, Dražen Petrović, Nikola Šubić Zrinski i Ruđer Bošković.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Posjetitelje očekuje i 12 gastro iznenađenja, kao i desetak kućica malih obrtnika s prigodnim, ručno izrađenim blagdanskim suvenirima pa na Slatkom Zrinjevcu možete i kupiti darove za svoje najmilije, kao što su kuglice za bor, licitari i razne, prigodne rukotvorine.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Raskošna gastro ponuda uključuje niz delicija - tu su Buncaš, Grahos vojnički grah, Kaiser kobasica, "Vruća Talijanka i Španjolka", talijanska porchetta, kobase na milijun načina uz više prstohvata začina te Crunchy Beef Empanada samo su neke od delicija za prste polizat' zbog kojih ćete zasigurno svratiti na Slatki Zrinjevac.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Tu su, naravno, i slastice - kroštule, christmas pudding, Božićna palačinka, churrosi, domaće fritule po bakinoj recepturi, prženice s finim umacima i slatke rolice s finom kremom. Vrijedi spomenuti i sjajne, toplo hladne koktele by Filip Lipnik i Art of Bar. Oni će zaokružiti gastro gozbu, koja vas očekuje od podneva do ponoći na Slatkom Zrinjevcu uz prave gastro mahere, chefove Mihovila Rosu, Damira Baju, Zvonimira Štrka, Marija Mihelja, Melkiora Bašića, Marina Medaka te inovativnog pekara Karla Vulina.