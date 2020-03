Liječnici širom svijeta pozivaju: Ostanite doma, mi ne možemo!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ispovijest majke iz Italije: Ja sam ti, ali tri tjedna prije tebe

Medicinsko osoblje u Hrvatskoj i diljem svijeta na prvoj je liniji obrane od korona virusa. Oni si ne mogu priuštiti luksuz ostajanja kod kuće, oni moraju raditi - zbog svih nas ostalih. Najmanje što za njih, i sve ostale ljude koji raditi moraju - prodavače, vozače, policajce..., možemo napraviti je držati se svoje kuće i izlaziti samo u slučaju krajnje nužde.

Liječnici i medicinske sestre diljem svijeta apeliraju: 'Ostanite doma jer mi ne možemo!', 'Ostali smo na poslu zbog vas, vi ostanite kod kuće za nas', #StayHomeForUs.

Pogledajte njihov apel i u seriji fotografija:

1.

2.

3.

4.

Doctors and health workers around the world are urging social distancing to help limit the #coronavirus spread... and don't forget to wash your hands too of course! #socialdistancing #stayathome #stayhomeforus #COVID2019AU #medtwitter pic.twitter.com/g8sKdDdLi0