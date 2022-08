20 seks savjeta za muškarce: Kako postati savršen ljubavnik i zadovoljiti ženu maksimalno

Hajmo priznati: Bez obzira na to koliko ste zadovoljni svojim seksualnim životom, s vremena na vrijeme bi dobro došao mali poticaj za to da poboljšate izvedbu i zadovoljstvo, kako svoje, tako i partnera. Donosimo 20 savjeta koje je jednostavno primijeniti, a uvelike bi vam mogli pomoći u tome, koje donosi portal Everyday Health.

POGLEDAJTE VIDEO: Apstinencija u vezi je moguća

1. Razgovarajte o seksu

Kako vrijeme u vezi prolazi, lako je ući u kolotečinu i doći do toga da prevlada rutina, umjesto da izrazite ono što stvarno želite (i trebate) u krevetu. Seksualni terapeut Williams Lucena kaže da je važno prekinuti taj krug iskrenim razgovorom.

- Pitajte jedno drugo: 'Što želiš i trebaš od mene u krevetu?' i potaknite komunikaciju koju ste nekad imali – savjetuje.

2. Jedite zdravo

ZdraNe zvuči kao savjet koji ima veze sa seksom, ali briga o tijelu kroz dobru prehranu pomaže ¸i jačanju libida, kaže Debbie Mandel, stručnjakinja za upravljanje stresom i autorica knjige 'Addicted to Stress'. Jedite zdravu hranu kako biste smanjili kolesterol i održali svoj kardiovaskularni sustav u funkciji, jer će to osigurati kvalitetnu cirkulaciju u intimnom području – kaže.

3. Obavljajte kućanske poslove

Ako želite da vaša partnerica bude raspoloženija za seks, pomozite joj u brizi oko doma. Najbolja predigra događa se izvan spavaće sobe – pomažući partnerici pokazujete joj da je cijenite i činite da se ona osjeća zadovoljnijom vašim odnosom.

4. Vježbajte redovno

Svakodnevna tjelovježba jedan je od preduvjeta za dobru izvedbu, kaže dr. Matthew N. Simmons, iz Glickman Urological and Kidney Institute u Clevelandu. Već i samo 15 minuta tjelovježbe na dan poboljšat će vaše samopouzdanje, promijeniti sliku koju imate o sebi i ojačati vaš libido i u konačnici učiniti fizički aspekt seksa ugodnijim. Osim toga, to je dobro za zdravlje srca i krvnih žila, a time i za normalnu erektilnu funkciju.

5. Ne pretjerujte u vježbanju

Ničeg previše nije dobro, pa i previše tjelovježbe može imati suprotan učinak, kaže kineziolog Pete McCall, pri Američkom vijeću za tjelovježbu. Stanje pretreniranosti stvara opći osjećaj umora i niske energije i može poremetiti obrasce spavanja i promijeniti raspoloženje, što nikako nije dobra kombinacija za udvaranje romantičnom partneru, kaže.

6. Vježbajte – zajedno

Ako nema sumnje u to da je vježbanje korisno za oboje, onda je vježbanje u društvu ljubavnika odlično za dobar seks, kaže Mandel. Zajedničko vježbanje osigurava povećanje libida i endorfina, dodaje.

7. Ponekad apstinirajte od seksa

Vjerovali ili ne, to je siguran način da poboljšate seks te da vaš sljedeći susret s partnerom bude još zanimljiviji. Držite se apstinencije nekoliko dana, tijekom vikenda ili tjedna. To će vas natjerati da žudite za zabranjenim voćem i budete još kreativniji kad dođe vrijeme za prekid apstinencije.

8. Planirajte seks

Ne zvuči romantično, ali dr. Simmons kaže da je to odličan način da poboljšate svoj seksualni život. Sastavite plan za seks, odvojite vrijeme ili organizirajte priliku za to da napokon budete nasamo s partnerom, što je posebno važno za parove s malom djecom. Ne dopustite da se učestalost seksa smanji zbog umora ili nemogućnosti da pronađete 'pravo vrijeme'.

9. Iskoristite tehnologiju

Šaljite jedno drugom seksi poruke mobitelom ili e-mailom tijekom dana, da povećate osjećaj iščekivanja, savjetuje Mandel.

10. Pohvalite njeno tijelo

Ako želite siguran način da uzbudite ženu, opustite ju. Pronađite neki dio njenog tijela koji volite i dajte joj do znanja da je najbolja u klasi kad je riječ o tom detalju, savjetuje Mandel.

11. Usredotočite se na opuštanje

Muškarci se moraju uzbuditi zbog seksa, žene će biti raspoloženije za seks tek kad se opuste. Dakle, operite partnerici kosu pod tušem, ili joj izmasirajte tjeme da biste ju opustili, savjetuje Mandel. Žena mora biti opuštena prije nego što bude spremna na odnos, naglašava.

12. Ništa bez predigre

Dr. Matthew N. Simmons ističe da ne biste smjeli štedjeti na predigri, ni vrijeme, ni volju, bez obzira na to koliko dugo ste zajedno. Predigra doprinosi lakšem postizanju orgazma i snažnijim osjećajima u toj fazi odnosa, pa će vam se strpljenje sigurno isplatiti.

13. Razmišljajte kao žena

Natalie Bencivenga, suosnivačica, urednica i spisateljica twodaymag.com, savjetuje da razmišljate kao žena.

- Da biste razmišljali kao žena u krevetu, ne morate to biti. Posvetite pažnju nekim od najzanemarenijih područja vaše partnerice, poput vrata, stopala, unutarnje strane bedara. Pomalo je zadirkujte, neka poželi dodire na intimnom području. Iznenadit ćete se koliko će vam to donijeti.

14. Neka žena preuzme vodstvo

Muškarci tako često vode glavnu riječ u krevetu, ponekad je ključ boljeg seksa dopustiti joj da bude glavna, kaže Joyce Morley, licencirana savjetnica u Decaturu, Ga. Dopustite svom partneru da povremeno inicira seksualni užitak, kao i da preuzme glavnu poziciju.

15. Nemojte zanemariti lubrikant

Mnogi dečki misle da su žene prirodno dovoljno vlažne te da im to nije potrebno, no to nije istina. Ponekad stres i umor mogu dovesti do toga da se teže mogu uzbuditi, čak i ako su spremno pristale na seks. Zato je lubrikant u ladici pored kreveta najbolji prijatelj muškarca.

16. Promijenite stvari

Ako stalno ponavljate i taktiku i poze, unesite malo raznolikosti u seksualni život, kaže Simmons. Začinite stvari planiranjem i razgovorom o promjeni seksualnih navika s partnerom. Novo donje rublje, seksualne igračke, novi položaji i neki kreativni dodaci mogu dodatno poboljšati intimnost i orgazam.

17. Promijenite mjesto

Još jedan način dodavanja raznolikosti i poboljšanja seksualnog života: Mazite se i volite na različitim mjestima, kako biste iskusili drugačiju energiju. Izvedite partnera/icu u prirodu, da biste uživali na novi način.

18. Umjesto seksa, vodite ljubav

Čini li vam se u posljednje vrijeme da je to samo seks? Pokušajte voditi ljubav, savjetuje dr. Morley. Vodite ljubav s tom posebnom osobom, seksati se možete s bilo kim.

19. Dodirujte se i bez seksa

Dodiri i poljupci dobar su način da njegujete intimnost i vezi koja ne mora uvijek voditi seksu, kaže Morley. Važno je biti intiman sa svojim partnerom, pa se dodirujte s ljubavlju i privrženošću svakodnevno. Ljubite se svaki dan i nemojte se bojati – uzvratiti.

20. Brinite o sebi

Dečki, pazite na svoj penis jer i on se može ozlijediti tijekom žešćeg odnosa, savjetuje dr. Simmons. Ako stvari tijekom seksa izmiču kontroli, zamolite partnericu da popusti prije nego se dogodi ozljeda, a ako primijetite probleme, posjetite urologa.

