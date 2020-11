Slinite dok spavate? Evo što to znači i kako se to može spriječiti

<p>Svi s vremena na vrijeme uhvatimo sebe s viškom sline koja nam izlazi iz usta. Većinom je to kada se naglo probudimo iz sna ili ujutro. No jeste li znali da kada se ova pojava javlja redovito i pretjerano, to može biti znak bolesti u razvoju ili neke neispravnosti koja se događa u tijelu?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ekipa iz <a href="https://brightside.me/inspiration-health/why-you-drool-when-you-sleep-and-how-you-can-stop-it-646760/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR30gFWMP4ba3RT-P8n_PkmLgyNfB6NG38dFlsOiJ837fQcbjdAWVlV0Mt8" target="_blank">Bright Sidea</a> otkrila je koji su razlozi za slinjenje i kako to možete smanjiti ili zaustaviti.</p><h2>Zašto slinimo?</h2><p>Kada spavamo, mišići lica, kao i refleksi gutanja, potpuno su opušteni. Budući da se slina nakuplja u ustima dok spavamo, polako može početi kapati slina jer opušteni mišići lica mogu dovesti do malo otvorenih usta. Stoga na kraju imamo mokri jastuk na kojem nije baš ugodno spavati.</p><p>Prekomjerno slinjenje ili hipersalivacija može biti znak neurološke bolesti ili rezultat začepljenja nosa. Također, ljudi koji su već imali problema sa zdravljem, poput moždanog udara, mogu sliniti češće i pretjerano.</p><h2>Kako smanjiti ili zaustaviti slinjenje?</h2><h2>1. Očistite sinuse</h2><p>Jedan od glavnih razloga slinjenja je začepljen nos zbog kojeg osoba diše na usta i to može dovesti do slinjenja. Čišćenje i deblokada sinusa mogao bi biti dobar način da zaustavite slinjenje. </p><p>Vrući tuš će pročistiti nos i omogućiti normalno disanje noću, esencijalna ulja, posebno ona koja sadrže eukaliptus, pomoći će vam slobodnije disati, a također će vam pomoći i da bolje spavate. Upotreba proizvoda koji pomažu u čišćenju sinusa odčepit će nos i omogućiti bolji protok zraka. Također, pobrinite se da liječite bilo koju nazalnu infekciju nakon što se pojavi. </p><h2>2. Promijenite pozu za spavanje</h2><p>Ovo bi moglo zvučati prilično očito, ali spavanje na leđima poza je u kojoj sva slina koju stvara vaše tijelo ostaje u ustima i ne slini. Suprotno tome, ako spavate na boku ili na trbuhu, nakupljena slina vjerojatno će se cijediti iz usta na vaš jastuk.</p><h2>3. Provjerite apneju za vrijeme spavanja</h2><p>Apneja u spavanju glavni je poremećaj kod kojeg disanje osobe ne ide onako glatko kako bi trebalo. To pak dovodi do prekida spavanja, buđenja tijekom noći, osjećaja umora ujutro i osjećaja pospanosti tijekom dana.</p><p>Slinjenje i hrkanje glavni su pokazatelji apneje u snu. Ako sumnjate da imate ovaj poremećaj, obratite se svom liječniku kako biste detaljno razgovarali o tome. Imajte na umu da čimbenici poput pušenja povećavaju rizik od nastanka poremećaja i problema s disanjem općenito.</p><h2>4. Izgubite višak kilograma</h2><p>Dodatna težina igra presudnu ulogu u vašem procesu spavanja. Više od polovice stanovništva u SAD-u koje pati od apneje ima prekomjernu tjelesnu težinu.</p><h2>5. Koristite posebne uređaje</h2><p>Savjetovanje s liječnikom može vam pomoći da nabavite pravi uređaj za usta koji će vam pomoći smanjiti slinjenje. To mogu biti različiti zubni uređaji koji omogućuju bolje zatvaranje usta ili pomažu u gutanju, a time pomažu i u boljem snu.</p><h2>6. Obavezno uzmite pravi lijek</h2><p>Ako uzimate bilo koji lijek, pobrinite se da ne uzrokuje stvaranje viška sline. Na primjer, neki antibiotici mogu izazvati hipersalivaciju i biti razlog prekomjernog slinjenja.</p><h2>7. Držite glavu gore</h2><p>Držanje glave na višem jastuku dok spavate može smanjiti slinjenje. Stoga zapamtite da napuhnete jastuk prije odlaska u krevet i pobrinite se da se ugodno osjećate dok ležite na njemu.</p><h2>8. Razmislite o operaciji</h2><p>Ponekad liječnici mogu preporučiti operaciju i uklanjanje žlijezda. Obično se to dogodi kada se iza hipersalivacije kriju ozbiljni neurološki problemi. Naravno, prije nego što to učinite, bilo koji će liječnik htjeti prvo isprobati nekirurške metode i ponuditi će vam operaciju samo u slučaju da nekirurške metode ne pomognu.</p>