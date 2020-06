Slučaj s Raba: Korona se u tijelu može raspadati i do tri mjeseca, ali ne može više nikoga zaraziti

Iz Stožera za civilnu zaštitu Primorsko-goranske županije objavili su u srijedu da je muškarac s Raba pozitivan na korona virus, ali da je riječ vjerojatno o tzv. mrtvim stanicama

<p>Muškarac se u ožujku iz Austrije vratio u Hrvatsku, proveo je u samoizolaciji dva tjedna, a prije povratka u Austriju u utroak morao se testirati. Test je pozitivan na korona virus, no muškarac nema nikakvih simptoma. Stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a smatraju kako je čovjek vjerojatno prebolio korona virus još u Austriji, a nalaz je pozitivan navodno zbog tzv. mrtvih stanica.</p><p>- Do sad smo imali nekoliko desetaka slučajeva oboljelih koji su nakon infekcije dugo bili pozitivni, ili su naizmjence pozitivni pa negativni. Naime, PCR test je toliko osjetljiv da može detektirati i male dijelove genoma virusa čak i onda kad virus više nije sposoban inficirati čovjeka - pojašnjava epidemiolog prim.dr.med. <strong>Bernard Kaić</strong>, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u HZJZ-u.</p><p>Navodi kako nakon što je čovjek prebolio zarazu, ostaci dijelova virusnog genoma ostaju u njegovom tijelu i raspadaju se. Nazivaju ih mrtvim stanicama jer nisu u mogućnosti prenijeti zarazu, a vrijeme raspada tih stanica razlikuje se od čovjeka do čovjeka i znanstvenici još ne znaju zašto je taj proces kod nekih brži, a kod nekih sporiji. </p><p>- To je ogroman problem i sve nas muči i zbunjuje, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, jer ako je riječ o asimptomatskoj zarazi, teško je ustanoviti kad se točno čovjek zarazio i koliko je već zarazan. Naime, sva iskustva pokazuju da su oboljeli zarazni najviše do tri tjedna od početka infekcije. Kod nas U HZJZ-u su u laboratoriju dokazali da izlučevine ljudi koji su više mjeseci pozitivni nisu zarazne. Njihove briseve su kultivirali na staničnim kulturama na kojima se uzgaja virus. Da je u tim brisevima takav virus živ, rastao bi u staničnim kulturama. Međutim, nije došlo do porasta broja virusa što je izravan dokaz da takvi ljudi nisu zarazni - nastavlja dr. Kaić pojašnjavajući kako su domaća iskustva pokazala da se kod pojedinaca ti ostaci virusa mogu detektirati i do tri mjeseca nakon što su preboljeli bolest.</p><p>Prilikom raspadanja oni ne rade nikakvu štetu organizmu, a zato su epidemiolozi u Hrvatskoj među mjerama propisali da ljudi kod kojih je test pozitivan više od 28 dana mogu nesmetano prekinuti samoizolaciju.</p><p>- Nitko od njih koje smo nakon 28 dana pustili iz izolacije nikoga nije zarazio. Zato se nalazi testova moraju interpretirati u skladu s kliničkom slikom i epidemiološkim podacima poput toga gdje je i s kim čovjek bio, kada se mogao zaraziti i kad je imao simptome bolesti - zaključio je prim. Kaić ističući kako je ne može sa sigurnošću reći je li kod čovjeka s Raba ista takva situacija ili je riječ o čemu drugome jer nije vidio njegovu medicinsku dokumentaciju.</p>