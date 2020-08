Smiruju upalu i svrbež: Najbolja eterična ulja za ubode komarca

Dok će ulja koja rashlađuju poput paprene metvice ili lavande djelovati protuupalno, treba izbjegavati ona poput origana ili cimeta jer zagrijavaju kožu. Također, važno je ulje razrijediti da nije previše agresivno

<p>Ubodi komaraca prava su noćna mora, osobito za djecu i one s osjetljivom kožom. Ako niste ljubitelj korištenja kemijskih sredstava za ublažavanje posljedica, homeopati preporučuju korištenje eteričnih ulja koja mogu učiniti čuda za ublažavanje svrbeža i oteklina.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ako se pravilno razrijede, prirodna eterična ulja mogu se nanositi više puta na dan prema potrebi, kaže liječnica Sarah Villafranco za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/essential-oils-for-bug-bites">MindBody Green.</a></p><h2>1. Ulje lavande</h2><p>Kao što lavanda djeluje čudesno na smirivanje uma, takav efekt ovo ulje ima i na kožu - koju pomlađuje i osvježava. Studije pokazuju da nakon uboda lavanda smanjuje otečenost i pospješuje zacjeljivanje, a njen aktivni sastojak linalool je prirodno dezinfekcijsko sredstvo.</p><h2>2. Ulje čajevca</h2><p>- Eterično ulje čajevca je odličan izbor za potporu protiv svrbeža i protiv oticanja - kaže Valencia McClure, aromaterapeutkinja i osnivačica The Artistry of Essential Oils. Osim toga, popularno je i u liječenju akni te sličnih kožnih problema, a djeluje i kao podizač imuniteta.</p><h2>3. Ulje paprene metvice</h2><p>Ovo ulje će trenutno rashladiti mjesto uboda i dati koži priliku da se oporavi bez iritacija koje uzrokuje svrbež. Osim toga, snažan miris ovog ulja ima i dvostruku funkciju - otjerat će i druge komarce, a vama povećati osjećaj budnosti i razina energije.</p><h2>4. Kamilica</h2><p>Ulje ove ljekovite biljke se već stoljećima koristi kao sredstvo za umirivanje kože jer djeluje protuupalno, a pomoći će i kod ugriza te uboda drugih insekata.</p><h2>5. Ulje eukaliptusa</h2><p>Poput paprene metvice, eukaliptus hladi, a njegova antimikrobna i protuupalna svojstva čine ga popularnim izborom za lokalnu primjenu.</p><h2>6. Bosiljak</h2><p>Manje očit izbor za tretiranje uboda, bosiljak ima i antimikrobna protuupalna svojstva. Bosiljak je u svijetu prirodne medicine poznat kao prirodni insekticid, kaže McClure.</p><h2>Ulja koja treba izbjegavati</h2><p>Za razliku od rashlađujućih, umirujućih ulja, postoje ona koja mogu nanijeti više štete nego koristi kada se primjenjuju na ugrize. Villafranco preporučuje izbjegavanje oni koji potiču toplinu poput cimeta, crnog papra, origana ili đumbira, jer mogu pojačati svrbež i otekline.</p><h2>Kako i zašto razrijediti ulja</h2><p>Mnoga ulja izazvat će iritaciju ako se nanose izravno na kožu, pa ćete ih prvo trebati razrijediti u baznom ulju, kao što je ulje argana, jojobe ili šipka. Preporučuje se koristit 10 postotnu koncentracijsku mješavinu ako se koriste lokalizirano, no mažete li s njima cijelo tijelo - neka koncentracija bude do 5 posto.</p>