Djevojka po imenu Isobel Morrey (18) iz Staffordshirea imala je najviše kilograma u siječnju 2020. godine. U ožujku 2020. krenula je na dijetu povremenog posta 5:2 i od tada smršavila čak četiri konfekcijska broja.

Tvrdi da joj je gubitak kilograma 'promijenio život' zbog samopouzdanja, a čak je i prvi put nakon dugo vremena odjenula bikini. Jedno od njezinih najboljih postignuća bilo je kada je odbila bivšu simpatiju koji joj je u djetinjstvu rekao da je debela. Režim koji ona prakticira naziva se dijeta 5:2 jer se pet dana u tjednu jede uobičajeno, dok se druga dva dana ograničava broj kalorija na 500-600 dnevno.

Isobel je rekla da se od 11. godine osjećala grozno zbog težine i da je mrzila svoje tijelo. Tvrdi da su joj slike 'glamuroznih' tijela djevojaka na društvenim mrežama prouzročile loš odnos koji je imala sa svojim tijelom.

- Sjećam se da sam jednom dječaku rekla da mi se sviđa kada sam imala 11 godina, dok mi je on preko učionice viknuo: 'Šuti, kitu'. To me slomilo i pogoršalo moju nesigurnost - ispričala je Isobel.

Isobel tvrdi da se osjećala moćno kada ga je odbila i da joj je njegovo javljanje podiglo samopouzdanje.

- Smiješno je što me sada želi, mislim da bi mlađa 'ja' bila jako ponosna na mene - rekla je.

Nakon uvredljivog komentara, Isobel je rekla da je uložila više truda u svoj izgled u školi - čak se krenula i šminkati.

- Prijatelji iz razreda su mi se smijali jer sam bila razredni klaun, i ja sam se smijala, ali očito iznutra ne. Na slikama iz mladosti sam se smijala i zabavljala i tada me nije bilo briga za težinu. Ali kada sam postala malo starija, to je bilo jedino o čemu sam razmišljala. Nisam bila zadovoljna sa sobom i težina me stvarno sputavala. Sjećam se kako sam uvlačila trbuh i prestala bi disati da ljudi ne bi pomislili da sam debela, iako u to vrijeme nisam bila - ispričala je.

Nakon što je godinama bila nezadovoljna svojom figurom, Isobel je odlučila krenuti u akciju i započeti s povremenim postom. Oduševljena Isobel rekla je da je rezultate vidjela gotovo odmah.

- Definitivno bih rekla da su društvene mreže imala puno veze s onim kako sam se osjećala. Čak nitko od mojih bližnjih nije smatrao da imam problema s težinom, ali ja sam se tako osjećala. Oduvijek sam bila zabrinuta zbog svoje težine. No, sada kada se osvrnem na te slike shvatim da i nisam bila toliko debela koliko sam mislila. To mi je sve bilo samo u glavi, što je jedna od najgorih bitaka - zaključila je, piše Daily Mail.