Sok od višnje ublažava bol kod artritisa, regulira šećer i san

Čaša prirodnog soka od višnje na večer, oko sat vremena prije odlaska na u krevet, pomoći će da utonete u dublji san i bolje se odmorite. Sok od višnje, kao i samo voće, sadrži melatonih, hormon zadužen za regulaciju sna, koji pomaže da lakše utonemo u duboki san, kaže dipl. ing. prehrambene tehnologije Irena Crnčić, koja je, zajedno s kolegicom Dunjom Molnar, na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u sklopu doktorskog studija radila na istraživanju utjecaja soka od višnje na oporavak i smanjenje boli kod rekreativnih sportaša.

Radom su obuhvatile pregled znanstvenih istraživanja do 2018. godine i izvukle zaključke koji su predstavljeni na 6. međunarodnom kongresu nutricionista koji je lani održan u Zagrebu, a utvrdile su da sok od višnje može biti vrlo koristan za oporavak nakon treninga ili natjecanja.

- Došle smo do zaključka da 200 do 300 mililitara soka od višnje dva puta na dan, dva do tri dana prije, te dva do tri dana nakon sportskih aktivnosti, pomaže smanjiti upalu i oksidacijski stres, te tako djeluju na smanjenje bola u mišićima - pojašnjava sugovornica.To se može objasniti visokim udjelom polifenola i antocijana, zbog čega sok od višnje djeluje kao snažan prirodni antioksidans.

Kako djeluje protuupalno, sok od višnje može biti i vrlo koristan za ublažavanje bola kod artritisa ili reume, kao i kod drugih upalnih poremećaja u organizmu - ističe sugovornica.

Dodaje kako se to odnosi i općenito na prirodni sok od bobičastog voća, kao i na samo voće, kao što su borovnice, maline, jagode ili brusnice, koje se često preporučuju kod upale mjehura.

- Učinak 200 do 300 militara soka od bobica ima približno 40 do 50 grama voća - kaže sugovornica. Dodaje kako su istraživanja pokazala da prirodni sok od višnje, kao i od drugog bobičastog voća, ima pozitivan učinak na regulaciju razine glukoze u krvi kod osoba koje boluju od dijabetesa tipa 2.

- Preporuča se konzumacija soka ili voća tijekom 12 tjedana, pri čemu se pokazalo da je bobičasto voće jedna od najboljih namirnica za regulaciju šećera u krvi - kaže sugovornica.

Zaslužna je, opet, visoka razina antocijana, koji je snažan antioksidans. No, to nisu jedini benefiti uživanja u sokovima od bobičastog voća. Naime, čaša zdravog voćnog soka potiče i kvalitetnije prehrambene navike, odnosno smanjuje potrebu za gaziranim napitcima, ili industrijski proizvedenim sokovima te povećava unos vitamina.

