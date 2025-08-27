Špancirajte i vi po Varaždinu!

Kad su 1999. godine Varaždinci organizirali prvi Špancirfest, malo tko u Hrvatskoj, osim čistih purgera i ljudi iz okolice Varaždina, znao je što španciranje znači, no zadnjih desetak godina gotovo da nema hrvatskih građana koji nisu barem jedanput prošpancirali, a sve je više i inozemnih gostiju koji rado dolaze na tu manifestaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Dobitnik nagrade Zlatne ruke | Video: HOK

Od početnog vikenda, Špancirfest je danas prerastao u manifestaciju koja traje 10-ak dana s bogatim programom za sve uzraste. Ove godine počeo je 22. i traje do 31. kolovoza, uz cjelodnevni program. Tako već od jutra kreće glazbena kamperica na Trgu kralja Tomislava - kamper u kojem se predstavljaju mladi glazbenici. Od jutra je aktivan i Baltazar-grad, za male kemičare, kao i radionica Zeleni kreativci u kojon djeca i mladi uče o korištenju tehnologije u poljoprivredi. Iz bogatog glazbenog programa koji traje cijeli dan, posebno izdvajamo Retro zonu, DJ-kutak u kojem se pušta glazba 70-ih, 80-ih i 90-ih godina prošlog srtoljeća, uz sajam starih ploča. Na nekoliko punktova u gradu održavaju se koncerti i plesne večeri.

Foto: PIXSELL/

Najlošije što možete sebi učiniti je izdvojiti za španciranje jedno poslijepodne ili organizirati izlet samo za jedan dan jer barokni gradić na sjeveru Hrvatske, s prekrasnom okolicom, vrlo je zanimljivo kulturno i povijesno središte. Cijeli centar grada, koji je nekad bio i glavni grad Hrvatske, očuvana je barokna cjelina sa spomeničkom i umjetničkom baštinom koju vrijedi pomno razgledati. Trebat će vam mnogo vremena samo za obilazak Staroga grada, feudalne utvrde koja je građena od 14. do 19. stoljeća, a u prostorima utvrde smješten je Gradski muzej Varaždin, sa šest specijaliziranih odjela, u kojem je prikazana povijest i razvoj varaždinskoga kraja. Inače, tijekom Špancirfesta u poslijepodnevnim satima Stari grad je Food and party zone, dok se na brojnim punktovima u Gradu mogu degustirati zalogaji sa svih strana svijeta.

Foto: PIXSELL/

Iskopine kupališta Aquae Iasae

Nakon šetnje gradom uputite se do Varaždinskih Toplica, na čijem prostoru postoje iskopine rimskog termalnoga kupališta Aquae Iasae, na izvoru koji se u ljekovite svrhe koristi više od 2000 godina. Za lijepog vremena šteta je ne iskoristiti priliku i ne okupati se u topličkim bazenima. Sljedeća destinacija može biti Ludbreg i svetište Predragocjene Krvi Kristove, u kojemu možete obići jedinstvenu izložbu mozaika od murano stakla na otvorenom, smještenu na postajama Križnog puta. Osim toga, tu su još jedne iskopine koje svjedoče o ljepoti rimske arhitekture: Građevina Iovia, koju su podignuli Rimljani, koji su se doselili u ovaj kraj između 6. i 9. godine nove ere. Na tom je mjestu i nastao Ludbreg.

Arboretum Opeka

U maloj općini Vinica zaustavite se radi šetnje jednim od tri hrvatska arboretuma. Ovdje možete naići na mnogobrojne vrste egzotičnog bilja koje je sa svojih putovanja po svijetu donosio grof Marko Bombelles te doživjeti trenutke mira i spokoja kakve nam samo priroda može darovati.

Vinica: Arboretum Opeka okružen prirodom i zapuštenim objektima | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Dobar vodič kroz varaždinski kraj onima koji žele osjetiti zagrljaj prirode preporučit će penjanje na Ivančicu, najvišu goru sjeverne Hrvatske, s koje se pruža prekrasan pogled. Ako niste u formi za planinarenje, vrh podno kojeg se nalazi Planinarski dom "Josip Pasarić" dobro je povezan sa svim cestovnim prilazima.

Ako se u Varaždinu zadržavate dulje, to je dobra prigoda za vožnju vlakom do Lepoglave jer to omogućava uživanje u prekrasnim vizurama sela kroz koja prolazite i podsjetit će vas na to kako se nekad išlo na izlete. Nakon malo manje od sat vremena vožnje naći ćete se u kraju koji nazivaju rajem za paraglajdere, potražite Gaveznicu, jedini sačuvani vulkan u kontinentalnoj Hrvatskoj, koji se nalazi na mjestu nekadašnjeg brežuljka Kameni vrh (373 m). To je danas samo grotlo nekadašnjeg vulkana, nastalog prije približno 22 milijuna godina, ali i jedino poznato nalazište poludragoga kamenja u Hrvatskoj, cijenjenog lepoglavskog ahata. Tu ćete pronaći i zadrugu koja djeluje na očuvanju lepoglavske čipke, koja se nalazi na UNESCO-ovoj listi nematerijalne baštine čovječanstva.

Trakošćan kao polazište

Nepravedno bi bilo biti u blizini Varaždina, a zanemariti jedan od najatraktivnijih srednjovjekovnih dvoraca, Trakošćan, inače jedno od omiljenih izletišta mnogobrojnih Zagrepčana. Pritom je važno istaknuti da je na tom području odlično razvijen seoski turizam i nudi se velik broj lijepo uređenih smještajnih jedinica, koje mogu biti odlična baza za istraživanje kraja. A posebno zanimljiv dio ponude čine OPG-ovi i restorani, koji nude domaću hranu i kapljicu, što boravak u ovom kraju čini još ugodnijim.

Dakle, ako još niste, vrijeme je za španciranje!