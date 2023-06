'Na tatinoj svadbi spavala sam s njegovim kumom, što mogu kad je tako zgodan. Vratio se ženi'

Stellu Barey iz SAD-a na TikToku prati gotovo 700.000 ljudi pa ne čudi da će ispričati sve i svašta samo da zadrži njihovu pažnju i dobije pokoji klik više. Tako je ispričala da je bila intimna s očevim najboljim prijateljem i to na njegovom vjenčanju na kojemu je taj prijatelj bio kum.

On je, kaže, Šveđanin i nije znala da je tako zgodan dok ga nije dobro promotrila na očevom vjenčanju. Nakon ceremonije i večere, uslijedio je after party i tad su se, kaže, stvari zakuhale.

- Moj tata je imao svadbu u Montani pa sam odletjela tamo s najboljom prijateljicom. Sjedila sam u prvom redu tijekom ceremonije, a on je stajao ispred mene. Uporno smo uspostavljali kontakt očima. Osjećala se neka velika napetost među nama, jer on je tako privlačan. Um mi je govorio da to nije pametno i da se zaustavim, ali na tom after partyju sve je izmaklo kontroli - ispričala je i dodala da su njezin otac i taj Šveđanin prijatelji od djetinjstva.

- Počeli smo pričati oko 4 sata ujutro, smijali smo se i sve je bilo savršeno. Morali smo tamo prespavati pa sam legla pored njega. Sljedećeg jutra sam se probudila pored tatinog kuma i prijatelja. Bilo je očito da smo radili sve i svašta te noći, i to dok je moja frendica spavala u blizini - nastavila je.

- Drugi dan sam bila tako nervozna, jer mi se jako svidio, a nisam znala sjeća li me se uopće, sjeća li se prethodne noći. Nismo pričali o tome, a po glavi mi se motalo pitanje je li se on možda kaje zbog svega. Odlučila sam da to nikome neću spomenuti - nastavila je.

- Ispostavilo se da se sjeća svega i nije mu neugodno. Rekao mi je da me ne želi ostaviti i da ću mu jako nedostajati. Kad sam ušla u zrakoplov, poslao mi je fotografiju svoje ruke na mojoj nozi, od te noći kad smo bili zajedno - dodala je.

Nakon povratka kući još se nekoliko puta čula s njim, ali on se ipak vratio svojoj obitelji.

- Nisam baš ni bila zainteresirana da ga zadržim. Nije mi se sviđala pomisao na to da bi tata mogao saznati za to, i to svakako ne bi vodilo nikud pa nisam ostala u kontaktu s njim. Moj tata nikad nije saznao za to, ja mu nisam rekla, a prilično sam sigurna da nije ni on. Oni su i dalje prijatelji - zaključila je ne razmišljajući o tome koliko dugo će to ostati tajna nakon objave na TikToku, a možda je i nije bilo briga jer, na kraju krajeva, na TikToku svatko može ispričati što želi, no pitanje je koliko istine ima u svemu tome.