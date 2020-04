Spavanje na trbuhu loše je za leđa, a zdravo je izbaciti jastuk

Iako je gotovo svaka odjevna kombinacija, a osobito ona za novogodišnju noć, nepotpuna bez seksi štikli, one su jedan od glavnih uzroka bolova u leđima.

Potpetice više od pet centimetara narušavaju prirodnu tjelesnu ravnotežu i izazivaju pritisak na živce u kralježnici. Osim visokih peta, i velike torbe opterećuju leđa te uzrokuju i bolove u vratu te ramenima. Zato ortopedi preporučuju što češće mijenjanje ramena ili ruke u kojoj nosite torbu. Također, koliko god velike torbe bile praktične, toliko ćete se poštedjeti bolova odabirom one manje. Rastežući se, također ćete pomoći bolnim leđima, no ne i ako to napravite čim se probudite.

Tijekom sna kralješci nakupljaju vodu, koja ih dodatno pritišće, a sagibanje unatrag ili unaprijed, čim izađete iz kreveta, samo će ih još više opteretiti. Stoga je najbolje prvo obaviti jutarnju higijenu i doručkovati pa nakon toga se početi istezati. Stavite dlanove na stražnjicu, nagnite se unatrag i gledajte prema gore. Zadržite taj položaj tri sekunde i ponovite tri-četiri puta.

Od svih vrsta tjelovježbe, joga najučinkovitije ublažava bolove u leđima, i to zato što smanjuje razinu stresa. Povećan stres uzrokuje akutni bol, a s obzirom na to da joga podrazumijeva često mijenjanje položaja i duboko disanje, tijelo se uspije sasvim opustiti. To znači da su i leđa manje napeta i opterećena nego u drugim sportovima.

Zdrava leđa i stopala na 2,5 centimetara pete

Visoke potpetice ne samo da škode leđima nego i uzrokuju deformaciju stopala. Najčešća posljedica nošenja štikli je izbočenje palčanog zgloba na stopalu. Osim te deformacije česte su i ozljede tetiva, kvrge na palčanom zglobu, oštećenje živaca te bolovi u potkoljenicama. Idealna visina potpetice je ona od 2,5 centimetara, savjetuju ortopedi. Tako će stopala biti u najprirodnijem položaju, a i živci u kralježnici neće biti pod dodatnim opterećenjem.

Pogrbljenost troši i postaruje zglobove

Višak kilograma, osobito u struku, također opterećuje mišiće leđa koji podupiru kralježnicu. No njima izrazito šteti i učestalo pogrbljeno držanje. Tako se mijenja struktura zglobova, koji se previše troše i ubrzano stare. Ako ste najčešće u sjedećem položaju, liječnici preporučuju da barem svakih sat vremena ustanete i prošećete. Morate li se često saginjati, pokušajte se još češće odmarati i protezati. Ako uglavnom stojite, odmarajte noge na nekom povišenju.

Žene svakodnevno u ruci nose tri kilograma

Ručna torba ne bi smjela težiti više od deset posto ukupne tjelesne težine, preporučuje Američko društvo kiropraktičara. Sve više od toga opteretit će ramena i leđa. Žene u torbi nose više od tri kilograma, pokazala su istraživanja, a njih 70 posto reklo je da, iako su svjesne posljedica te svakodnevno trpe bol, ne bi izbacile nijednu od “potrebnih” stvari.

Spavanje na trbuhu najviše šteti leđima

Ako se već ujutro probudite s bolovima u leđima, vjerojatno je problem u jastuku. Ako je on previsoko postavljen, kralježnica će biti cijelu noć u iskrivljenom položaju, što će uzrokovati bolove. Zato ortopedi preporučuju spavanje bez jastuka, i to na leđima, jer je to najprirodniji položaj. Najviše ćete naškoditi kralježnici spavanjem na trbuhu. Takvim položajem ravna se prirodna zakrivljenost u donjem dijelu leđa, a i glava je tako predugo zakrenuta u jednu stranu.

