Spavate manje od 6 ili više od 10 sati: Možda se zato debljate

Manje od šest sati spavanja tijekom noći ili više od deset - povećava rizik od bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa tipa 2. Znanstvenici kako se u tim slučajevima povećava krvni tlak, razina lošeg kolesterola u krvi, može se povećati i tjelesna težina, a uz to je tijelo sklonije upalama.

Istraživanje je pokazalo da žene, koje spavaju po deset sati, imaju 40 posto više šanse od razvoja zdravstvenih problema povezanih s preranom smrti - širok struk (nakupine masnih naslaga na trbuhu), visoki krvni tlak te povišenu razinu masnoća ili šećera u krvi.

Također, nedovoljno sna vodi upalnim procesima u tijelu koji su povezani s metaboličkim simptomima. Osim toga, kada su neispavani, ljudi su skloni posezati za nezdravom hranom koja im brzo daje energiju, ali se i taloži kao višak kilograma na njihovom tijelu.

Istraživači sa Sveučilišta Seoul analizirali su podatke 133.608 ljudi u dobi od 40 do 69 godina. Pitali su ih koliko dugo spavaju, uključujući spavanje tijekom dana. Njihove navike spavanja pratili su godinu dana. Prikupili su i njihove uzorke krvi i urina te DNA, prenosi Daily Mail.

Dio sudionika pokazivao je znakove metaboličkog sindroma - previše masnih naslaga oko struka, povišeni krvni tlak, visoku razinu šećeru u krvi, niske razinu dobrog kolesterola. Inače, ovaj sindrom je definiran kao skup karakteristika koje zajedno povećavaju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2.

Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu BMC Public Health.

Idealno je spavati 7 do 7,5 sati

Prema istraživanju Sveučilišta Istočne Finske iz 2017. godine, idealno bi bilo spavati sedam do sedam i pol sati. Manje ili više spavanja od toga povećava rizik od dobivanja raka pluća i demencije. Premalo ili previše spavanja remeti razinu hormona spavanja u tijelu, a to može dovesti, tvrde, do poticanja razvoja tumora.

Nedostatak sna je, kažu znanstvenici, povezan i s povišenim razinama bakra u krvi, što dodatno povećava rizik od raka.

Također, otkrili su da nekvalitetno spavanje povećava rizik od demencije za 1,5 puta. Objašnjavaju kako to može biti posljedica akumulacije specifičnog proteina koji smanjuje veličinu regije mozga povezanog s memorijom i sprječava regeneraciju stanica mozga.