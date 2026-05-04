Spavate na visokom jastuku? Evo zašto to baš nije dobra ideja

Piše Anamarija Dukši,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Visoki jastuci opasni su za pacijente s glaukomom. Naime, nova studija je otkrila da čak i položaj spavanja može utjecati na očni tlak. Stručnjaci savjetuju individualno prilagođavanje visine jastuka

Istraživački tim iz Centra za oftalmologiju Sveučilišta Zhejiang u Kini, proučavao je povezanost između navike korištenja visokih jastuka i očnog tlaka kod pacijenata s glaukomom, a studija je nedavno objavljena u British Journal of Ophthalmology. Naime, glaukom je stanje u kojem dolazi do oštećenja vidnog živca zbog povećanog očnog tlaka, poremećene cirkulacije krvi i drugih čimbenika, što može dovesti do problema s vidom.

Prema studiji koja je uključivala 144 pacijenta s glaukomom, ne korištenje jastuka može pomoći u prevenciji glaukoma. Utvrđeno je da su pacijenti s glaukomom imali viši očni tlak kada su koristili dva jastuka u usporedbi s ležanjem u ravnom položaju.

Istraživački tim objasnio je da korištenje visokog jastuka uzrokuje savijanje vrata, što može pritisnuti vene i smanjiti dotok krvi u oči, što dovodi do ovog učinka. Dodali su da izbjegavanje navike spavanja s savijenim vratom može pomoći u sprječavanju pogoršanja simptoma kod osoba s glaukomom.

Dr. William Lu, direktor klinike San Francisco Dream Health, koji nije sudjelovao u istraživanju, ocijenio je studiju kao 'zanimljivu i važnu' te rekao: 'Studija pokazuje kako jednostavan faktor poput položaja spavanja može utjecati na očni tlak kod pacijenata s glaukomom.' Dodao je i da je ovo još uvijek rana faza istraživanja te da to ne znači da su jastuci sami po sebi štetni. Važno je kako i koliko visoko ih koristimo.

Dr. Lu istaknuo je da većina ljudi ne mora potpuno izbaciti jastuke, naglašavajući da je 'individualno prilagođena visina ključna'. Dodao je da je važno izbjegavati pretjerano podizanje glave ili neprirodno savijanje vrata.

Prema dr. Luu, spavanje bez jastuka može pomoći u održavanju pravilnog položaja vrata kod osoba koje spavaju na leđima, dok je jastuk nužan za one koji spavaju na boku kako bi se uskladila glava i kralježnica. Naglasio je da bi se osobe s glaukomom trebale posavjetovati sa stručnjacima kako bi osigurale pravilan položaj tijekom spavanja, istaknuvši: 'Čak i male prilagodbe u okruženju spavanja mogu poboljšati cjelokupno zdravlje'.

Dr. Saema Tahir, specijalistica za poremećaje spavanja iz New Yorka, također je izjavila: 'Podizanje uzglavlja kreveta može pomoći u smanjenju očnog tlaka, ali korištenje više jastuka može imati suprotan učinak.' Naglasila je: 'Održavanje pravilnog položaja vratne kralježnice najvažnije je', te dodala da se osobama s glaukomom ili onima u riziku savjetuje izbjegavanje ne samo visokih jastuka, već i spavanja na trbuhu ili boku, piše Msn.

Komentari 1
