Spavate s mobitelom pored kreveta? Evo što to radi tijelu

StartFragment U svijetu u kojem je pametni telefon postao produžetak naše ruke, navika držanja uređaja na noćnom ormariću ili čak ispod jastuka postala je gotovo univerzalna. Koristimo ga kao budilicu, za večernje čitanje vijesti ili posljednji pregled društvenih mreža. No, dok se brinemo o vremenu provedenom pred ekranom tijekom dana, rijetko razmišljamo o tome kakav utjecaj taj uređaj ima na nas dok spavamo. Nova istraživanja i upozorenja stručnjaka otkrivaju da ova naizgled bezazlena navika može imati alarmantne posljedice na naš san, hormone, pa čak i plodnost.

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Nevidljivi neprijatelj vašeg sna

Jedan od najdokumentiranijih negativnih učinaka korištenja mobitela prije spavanja jest poremećaj sna. Plavo svjetlo koje emitiraju ekrani izravno ometa proizvodnju melatonina, ključnog hormona koji našem tijelu signalizira da je vrijeme za odmor. Kada razina melatonina padne, naš prirodni cirkadijalni ritam se remeti, što otežava uspavljivanje i smanjuje kvalitetu sna. Možda ste proveli osam sati u krevetu, ali se budite umorni i bez energije.

Foto: PROFIMEDIA

No, problem je dublji od samog plavog svjetla. Mobiteli emitiraju radiofrekventno elektromagnetsko zračenje, a dugotrajna izloženost, čak i niskim razinama, može djelovati kao suptilni stresor za živčani sustav. Neke studije povezuju noćnu izloženost EMF zračenju s fragmentiranim snom, češćim buđenjima i poteškoćama u postizanju dubokih, restorativnih faza sna. Tijelo ostaje u stanju niske pripravnosti, umjesto da se potpuno opusti i regenerira.

Utjecaj na hormone i plodnost je alarmantan

Posebno zabrinjava utjecaj koji poremećen san i stalna izloženost zračenju imaju na endokrini sustav, koji regulira hormone. Hormonska ravnoteža ključna je za cjelokupno zdravlje, a čak i male promjene mogu izazvati značajne probleme. Dio mozga koji kontrolira hormone spavanja, poput melatonina i kortizola (hormona stresa), također regulira i reproduktivne hormone. Stoga, kronični nedostatak kvalitetnog sna izravno utječe na plodnost kod oba spola.

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Skrivena opasnost za muško zdravlje

Istraživanja sve jasnije pokazuju da navika držanja mobitela blizu tijela, posebice u džepu hlača, može negativno utjecati na mušku plodnost. Toplina koju uređaj generira, zajedno s RF-EMF zračenjem, dokazano podiže temperaturu u području testisa, što izravno šteti proizvodnji i kvaliteti spermija. Studije su povezale dugotrajnu upotrebu mobitela s manjim brojem spermija, smanjenom pokretljivošću i povećanim oštećenjem DNA spermija. Jedno starije istraživanje pokazalo je da korištenje mobitela četiri ili više sati dnevno značajno smanjuje broj i kvalitetu spermija. S obzirom na to da je muška neplodnost u porastu diljem svijeta, ovaj se čimbenik više ne smije ignorirati.

Žene također nisu pošteđene

Iako su jajnici smješteni dublje u zdjelici, nisu imuni na utjecaj zračenja. Držanje mobitela u džepu, blizu trbuha ili korištenje laptopa na krilu može dugoročno utjecati na žensko reproduktivno zdravlje. Istraživanja sugeriraju moguću vezu između izloženosti RF-EMF zračenju i smanjene rezerve jajnika, lošije kvalitete jajnih stanica i hormonalnih neravnoteža koje dovode do neredovitih menstrualnih ciklusa. Poremećena proizvodnja melatonina ne utječe samo na san, već i na sazrijevanje jajnih stanica, što može otežati začeće.

Što možete učiniti već večeras?

Iako su informacije zabrinjavajuće, dobra je vijest da je većinu rizika moguće značajno smanjiti usvajanjem nekoliko jednostavnih navika. Stručnjaci ne traže da se u potpunosti odreknete tehnologije, već da je koristite pametnije.

Prvi i najvažniji korak jest stvoriti distancu. Držite mobitel najmanje metar do dva udaljen od kreveta. Ako ga koristite kao budilicu, smjestite ga na drugi kraj sobe – to će vas ujedno natjerati da ustanete iz kreveta kako biste ugasili alarm. Uključite zrakoplovni način rada tijekom noći. Time se prekidaju sve bežične veze i drastično smanjuje emisija elektromagnetskog zračenja. Također, izbjegavajte korištenje ekrana barem sat vremena prije spavanja kako biste omogućili tijelu da prirodno proizvodi melatonin. Umjesto beskonačnog skrolanja, odaberite čitanje knjige, lagano istezanje ili meditaciju. Ove male promjene mogu značajno poboljšati kvalitetu vašeg sna i dugoročno zaštititi vaše zdravlje.

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