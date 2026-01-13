Obavijesti

KORISTI SU OČITE

Spavate li s donjim rubljem ili bez? Evo što je zdravije i zašto

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Yaroslav Astakhov

Kvalitetan san zahtijeva hlađenje tijela, a nošenje uskog ili neprozračnog donjeg rublja može ometati duboki san. Spavanje bez gaćica ili u prozračnom rublju može smanjiti rizik od infekcija kod žena i pomoći muškarcima u održavanju plodnosti

Mnogi od nas priželjkuju kvalitetniji san, ne samo više sati, već istinski, okrepljujući odmor. Dobar san nije luksuz, ključan je za raspoloženje, um, imunitet i dugoročno zdravlje. Ipak, nesanica i nemirne noći svakodnevica su za mnoge.

Na kvalitetu sna utječe niz faktora, od stresa do životnih navika. No često zanemarujemo detalj koji može imati iznenađujuć utjecaj: odluku o nošenju ili nenošenju donjeg rublja.

Regulacija temperature ključna je za dubok san

Termoregulacija je ključna za dubok i restorativan san. Prije spavanja, tjelesna temperatura prirodno pada, signalizirajući mozgu da je vrijeme za odmor. Odjeća koja zadržava toplinu, poput uskog ili sintetičkog donjeg rublja, može omesti taj važan proces.

Materijali koji ne dopuštaju koži da diše stvaraju toplo i vlažno okruženje. To može spriječiti utonuće u dubok san, uzrokovati češća buđenja, čak i ona kojih se ne sjećamo, te dovesti do nemirnih noći.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zdravstveni razlozi za i protiv

Osim na temperaturu, nošenje donjeg rublja noću ima i zdravstvene posljedice, različite za muškarce i žene. Za žene sklone vaginalnim infekcijama, spavanje bez gaćica može donijeti olakšanje jer gljivice i bakterije bujaju u toplim i vlažnim okruženjima.

​- Žene koje pate od kroničnog vulvitisa ili vaginitisa, sklone su vaginalnim gljivičnim infekcijama, svrbežu i iritaciji, i vjerojatno je za njih bolje da spavaju bez donjeg rublja - ističe dr. Dweck.

Omogućavanje prozračnosti tijekom noći pomaže održati suhoću i smanjuje rizik od infekcija. Ako vam je spavanje bez gaćica neudobno, preporučuje se široko pamučno donje rublje.

Young beautiful woman sleeping naked, covered with white sheet. Girl resting with sleep mask. Top view.
Foto: 123RF

Kod muškaraca, glavna briga je plodnost. Proizvodnja spermija zahtijeva temperaturu nižu od tjelesne. Usko donje rublje, osobito noću, može podići temperaturu u skrotumu i s vremenom utjecati na kvalitetu sperme. Iako studije nisu dale konačan zaključak, stručnjaci se slažu da je održavanje nižih temperatura u genitalnom području korisno.

Ako ipak spavate u donjem rublju, birajte pametno

Ako vam je pomisao na spavanje bez donjeg rublja neugodna, ključ leži u pravilnom odabiru materijala i kroja. Uvijek birajte prozračne, prirodne materijale i izbjegavajte sintetiku.

Pamuk je prozračan, ali zadržava vlagu. Sintetika je lošiji izbor jer zarobljava vlagu i neugodne mirise te sprječava disanje kože. Moderniji materijali poput MicroModala ili bambusa bolji su jer su iznimno prozračni, reguliraju temperaturu i ostaju mekani.

Osim materijala, važan je i kroj. Birajte komotno donje rublje koje vas ne steže. Preuske gumice oko struka ili nogu mogu ograničiti cirkulaciju i uzrokovati neugodu koja vas budi.

Foto: Andrey Popov

Na kraju, odluka o spavanju s donjim rubljem ili bez njega svodi se na osobne preferencije. Ne postoji pravilo za sve. Najvažnije je da vam bude udobno i da vaše tijelo može učinkovito regulirati temperaturu. Isprobajte obje opcije i pratite kako spavate – taj mali eksperiment mogao bi biti jednostavan korak prema kvalitetnijem odmoru.
 

