MNOGE TO IRITIRA

Znanost otkriva: Evo što znači ako se često budite prije alarma

Piše Goran Ivanović,
Znanost otkriva: Evo što znači ako se često budite prije alarma
Naše buđenje kontrolira unutarnji biološki sat koji prati cirkadijalni ritam i priprema tijelo za dan. Redovita rutina spavanja i izloženost svjetlu pomažu nam da se budimo odmorni, bez osjećaja omamljenosti

Možda vam se čini nevjerojatnim, ali vaše buđenje nije slučajno. Za to je zaslužan biološki sat – sofisticirani unutarnji sustav koji točno mjeri vrijeme i kontrolira kada spavamo, a kada smo budni.

U središtu ovog sustava nalazi se mala skupina neurona u mozgu poznata kao suprahijazmatska jezgra. Ona je često nazvana 'glavnim satom tijela' i koordinira ritmove poput cirkadijalnog, koji se prilagođava 24-satnom ciklusu dana. Taj ritam ne utječe samo na san, već i na tjelesnu temperaturu, glad i probavu.

Cirkadijalni ritam određuje trenutke kada se osjećamo pospano ili budno. Zbog toga neki ljudi prirodno ustaju rano i vole ranije odlaziti na spavanje, dok drugi ostaju budni do kasno i tek kasno ujutro osjećaju energiju. Razlika u ovim obrascima proizlazi iz individualnog cirkadijalnog ritma.

Hormonska priprema za dan

Naš biološki sat neprestano 'uči' naše dnevne navike. Redoviti obrasci spavanja, jela i aktivnosti signaliziraju tijelu kada očekivati određene događaje. Kao rezultat toga, tijelo otpušta hormone u predviđeno vrijeme, pripremajući nas za budnost.

Primjerice, ujutro dolazi do tzv. 'odgovora buđenja kortizola'. Riječ je o naglom porastu razine kortizola – hormona koji nas razbuđuje i daje energiju za početak dana. Kod ljudi koji ustaju u isto vrijeme i izlažu se jutarnjem svjetlu, tijelo se već prije alarma postupno budi: tjelesna temperatura raste, melatonin (hormon sna) opada, a kortizol počinje rasti, čineći prelazak iz sna u budnost glatkim.

Ako se budite neposredno prije alarma i osjećate se odmorno, vaš cirkadijalni ritam funkcionira kako treba. Suprotno tome, ako se probudite prerano, ali ste omamljeni ili pospani, to je znak loše kvalitete sna, a ne dobro usklađenog ritma.

Kako podržati unutarnji sat

Dosljedno vrijeme spavanja i buđenja ključno je za pravilno funkcioniranje biološkog sata. Pravilna rutina u skladu s prirodnim signalima iz okoline, poput svjetla i temperature, može smanjiti potrebu za alarmom.

Bez stalnog rasporeda, alarm vas može probuditi usred dubokog sna, što izaziva osjećaj omamljenosti poznat kao inercija sna. Prilagođavanjem navika i poboljšanjem higijene spavanja moguće je ponovno uskladiti unutarnji sat, omogućujući prirodno buđenje i osjećaj istinskog odmora.

