Splitski profesor: Muškarci su lijeni pa treniram samo žene

Opuštam se mnogim aktivnostima, a smatram da je najbolje nakon odlaska u mirovinu pronaći posao koji vas ispunjava, jer novac koji za to dobijete dat će vam osjećaj vrijednosti i ponosa, i to, naglašavam, isključivo ako ste ga sami zaradili, poručio je prof. Sretan Bandalović (71), splitski trener i voditelj plesnog aerobika za starije osobe, koji se na treninge dovozi Kawasakijevim “choperom”.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Bandalović nakon odlaska u mirovinu s mjesta profesora tjelesnog odgoja u splitskoj Turističko-ugostiteljskoj školi niti u jednom trenutku nije pomislio kako će se odmarati. Diplomirao je na splitskom Kineziološkom fakultetu laku atletiku, u mladosti je vodio treninge dizačima utega, kasnije je mlade učio tenisu, a nakon umirovljenja vodio i tenisku školu u splitskom klubu Pomak. Kojekakvim vježbama i sportovima bavi se od svoje 13. godine, a danas, u trećoj dobi, tri puta tjedno odlazi u teretanu. Svaku večer otrči najmanje dva kilometra po gradu, vodi treninge, a bavi se i drugim fizičkim aktivnostima, što ga drži u besprijekornom zdravlju i kondiciji gotovo poput upola mlađe osobe. Uz to Bandalović se bavi fotografijom, astronomijom, piše haiku poeziju i, kao što smo spomenuli, vozi motocikl uglavnom, po Splitu i okolici jer, kako kaže, “vožnja na dva kotača u čovjeku budi iskonski osjećaj slobode”. No primarno vodi vježbe za splitske umirovljenice u Centru za treću dob Zlatno doba koji djeluje pod okriljem udruge Mi na splitskoj Zapadnoj obali.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Plesni aerobik izdvaja se od svih mogućih vježbanja, brojna istraživanja i studije pokazali su da vježbanje uz glazbu bitno povećava endorfin, koji utječe na sve vitalne sustave u organizmu, te je iznimno korisno za kardiovaskularni sustav, ističe trener.

- Formalno vježbanje ljudima brzo dosadi, dok dinamika vježbi uz kontinuiranu glazbu ljudima donosi radost i želju da vježbanje što dulje traje. U Zlatno doba došao sam prije tri godine, kao penzić prvo sam ovdje namjeravao čitati novine i čavrljati, a kad sam se upoznao s ekipom, počeo sam voditi plesni aerobik. Utorkom i četvrtkom vodim po tri grupe od po desetak žena, svaku po 45 minuta. Velika je šteta da nema muškaraca, da nijedan neće uskočiti na aerobik. Lijeni su, žene su marljivije i pametnije - dometnuo je Bandalović.

[video: 1203966 / Stjepan Bandolović iz Splita voditelj je aerobika za osobe treće životne dobi]

Ističe kako su koristi plesnog aerobika za starije psihološke i fiziološke, a kako bi bio u upućen u svjetske trendove u održavanju zdravlja, neprestano proučava na internetu novosti vezane uz prehranu i fiziologiju. Dodajmo da ovaj vitalni Splićanin i glazbu za svoje radionice pronalazi tako što je čuje negdje na ulici, pa je preko mobitelske aplikacije Shazam za prepoznavanje pjesama pronalazi na webu i skida. Tako ćete u Zlatnom dobu na aerobiku čuti razne hitove, od francuskog disca pa do house remixa Coldplaya, na koje vježbaju i 80-godišnjakinje. To je, recimo, puno modernija muzika nego kakva će vas dočekati u splitskim okupljalištima studentarije i srednjoškolaca.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Svakoj od polaznica pristupam individualno, kad uočim probleme kod nekog u izvođenju vježbi, prilagodim im dobe za izvođenje pokreta, a kod onih koje imaju problema sa zglobovima skraćujem amplitude pokreta. U istoj grupi nalaze se i vrlo vitalne i dinamične osobe, za koje, pak, određujem pokrete prilagođene njihovoj kondiciji i mogućnostima. Stvoreni smo za kretanje i, ako se ne krećete, svi sustavi u organizmu propadaju. Primjerice, za osteoporozu najvažnije je vježbanje jer potiče hormonalnu regulaciju, koja jača kosti, uključujući hrskavicu. Hrskavica bez vježbe propada – upozorio je Bandalović.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ovaj profesor kineziologije puno pažnje posvećuje prehrani, a decidirano tvrdi da iz jelovnika treba izbaciti šećer jer, kako kaže, organizam glukozu sasvim uspješno stvara od bjelančevina i masti iz povrća, ribe, mesa te jaja. Ne preza niti pred dodacima prehrani koji se dobivaju iz sirutke kao što su Whey proteini, a esencijalni su graditelji mišićnog tkiva, koje svakodnevno konzumira. Bandalović smatra da i stres s kojim se ljudi susreću na poslu, ako ga pravilno kanaliziraju, ne mora nužno biti štetan.

- Ništa me ne izbacuje iz takta i mišljenja sam da je stres dio života, čak smatram da je donekle pozitivan, ako se ne uzima previše k srcu. Penzija može biti vrlo smrtonosna jer se čovjek zna previše smiriti i umiriti, kad potpuno isključi stres, a to nije dobro. Čovjek se tako gasi, prestane ga pokretati na ono što je imao na poslu, pa bili to i konflikti – zaključuje Bandalović.