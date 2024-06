Spuštate se s djetetom u krilu niz tobogan? Riskirate ozljede, evo kako to pravilno učiniti

Popeli ste se na vrh tobogana, svog mališana ili bebu spretno smjestili u krilu i uz ciku i veselje zajedno se spuštate niz tobogan. To čine i drugi roditelji, a djeca uživaju. Dapače, mislite kako je to najsigurniji način da i vaše malo dijete bez opasnosti uživa u spustu. Djeca koja ne mogu hodati ili to još uče, mogu se spotaknuti i pasti, zar ne? Ili ne žele ići sami jer se boje.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Duško Ilijević, poznatiji kao 'Striček Duško', ispričao nam je svoju priču. Kako je odlučio studirati predškolski odgoj te kako kombinira društvene mreže i posao, saznajte u videu. | Video: 24sata Video

No stručnjaci kažu da je opasno pridružiti se svom djetetu na toboganu. Prema studiji koju je 2017. vodio dr. Charles Jennissen, klinički profesor i liječnik pedijatrijske hitne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Iowa Carver, znanstvenici su dokazali da su djeca u dobi od pet godina i manje izložena povećanom riziku od ozljeda potkoljenice, uključujući prijelome kostiju ako se spuštaju niz tobogan u krilu odraslih, prenosi Parents.

Foto: 123RF

Dr. Jennissen i njegov tim za istraživanje su koristili Nacionalni elektronički sustav nadzora ozljeda (NEISS) u SAD-u. Otkrili su da se više od 35.000 djece mlađe od 5 godina ozlijedilo na toboganima od 2002. do 2015. godine, a 36 posto njih slomilo je neku od kosti. Mala djeca u dobi od 12 do 23 mjeseca bila su sklonija ozljedama nego djeca od 3 do 5 godina. Mala djeca su također imala 12 puta veću vjerojatnost da će se niz tobogan spustiti u krilu odraslih.

Autori su zaključili da je manja vjerojatnost da će u kasnijoj dobi spuštati se niz tobogan u krilu odraslih. Znanstvenici također vjeruju da roditelji trebaju biti obaviješteni kako djetetova noga može zapeti za površinu tobogana kada je u nečijem krilu, povećavajući rizik od uvijanja, okretanja i lomljenja kostiju.

Foto: DREAMSTIME

Ne postoje noviji podaci koji opovrgavaju ili podupiru ovu studiju. Nema potrebe osjećati krivnju ili sram ako ste se spuštali niz tobogan s djetetom u krilu. Samo ste se zabavljali s njima i vjerojatno ste mislili da je to najsigurniji način. Razumijevanje rizika bilo koje aktivnosti ili strategije roditeljstva može vam pomoći u u odlukama. Autori studije predlažu da se ne spuštate niz tobogan s djetetom u krilu, a ako to činite, da svakako obratite pozornost na djetetovo stopalo kako bi ga zaštitili od zapinjanja na površini tobogana. Primite ga za potkoljenice jednom rukom i približite ih k sebi, kako mu noga ne bi zapela.